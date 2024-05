Berlin brennt: Linker Israel-Hass und Islamismus explodieren

Eine wahrhaft toxisch-teuflische Mixtur brodelt und kocht in Deutschland zunehmend über, gespeist aus der millionenfachen Aufnahme muslimischer Judenhasser und deren links-woker Unterstützung. Dieser Wahnsinn hat bereits dazu geführt, dass in Deutschland 79 Jahre nach dem Holocaust wieder Pogromstimmung gegen Juden herrscht, die nun auch zunehmend in offenen Terror umschlägt. So wurde in der Nacht zum Donnerstag ein verheerender Brandanschlag auf das Bürgeramt im Rathaus Berlin-Tiergarten verübt. Ein Zeuge, der Glas splittern hörte, rief sofort die Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften anrückte. Obwohl der Brand schnell gelöscht werden konnte und niemand verletzt wurde, bot sich ein Bild der Verwüstung: „Der Schaden dürfte erheblich sein. Die Verkabelung der PCs untereinander ist zerstört, Rechner, Dokumenten-Scangeräte und Mobiliar wurden beschädigt. Mindestens drei Räume werden komplett saniert werden müssen“, rapportierte Vize-Bürgermeister Carsten Spallek (CDU) die Schadensbilanz. Der Zeuge hatte beobachtet, wie zwei Personen von einem am Gebäude aufgestellten Gerüst sprangen und flüchteten. Als Brandursache wird ein Molotowcocktail vermutet.

Besondere Brisanz erreicht der Fall jedoch durch seine Motivlage: Schwerer als die vergleichsweise glimpflichen Sachschäden wiegen nämlich die aufschlussreichen Botschaften, die an den Außenwänden hinterlassen wurden: Diese waren übersät mit antiisraelischen Hassparolen. „Brennt Gaza brennt Berlin“, „Free Gaza“, „Free Hamas“ und „Warnung Berlin wir lassen es brennen“ ist dort zu lesen. Die Parolen sollen am Freitag übermalt werden. Laut Polizei hat der Staatsschutz Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.

“Angriff auf das Gewaltmonopol des Staates”

„Wenn sich die vorläufige Annahme der Polizei, nach der von einem Zusammenhang von dem Anschlag und den Graffiti am Rathaus Tiergarten ausgegangen werden muss, bei den weiteren Ermittlungen bestätigt, muss ein Fokus bei den antisemitischen und israelfeindlichen Eskalationen der letzten Wochen und Monate noch mehr in den Blick genommen werden: Der antisemitische Hass richtet sich gegen Jüdinnen und Juden, er richtet sich zugleich aber auch gegen zentrale Elemente der Demokratie – bei israelfeindlichen Versammlungen immer wieder gegen Medienvertreterinnen und damit die Freiheit der Presse sowie gegen Polizistinnen und damit das Gewaltmonopol des Staates. Und, wie es aktuell mit Blick auf das Rathaus Tiergarten aussieht: auch gegen den demokratischen Staat als solchen“, erklärte der Berliner Antisemitismusbeauftragter Samuel Salzborn.

Er sei “fassungslos, wie man zu solchen Mitteln greift. Das sind Straftaten. Das sind Kriminelle. Das ist Vandalismus“, so Spallek. Vor allem ist es jedoch die Folge einer Saat, die über Jahre und Jahrzehnte gesät wurde und nun aufgeht. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober explodiert der importierte Judenhass und verbindet sich mit dem islamischen Herrschaftsanspruch und der woken Ideologie des Antikolonialismus sowie der seit Generationen anhaltenden linken Besessenheit vom vermeintlichen Opferstatus der Palästinenser. Diese explosive Mischung fliegt Deutschland nun um die Ohren. Der Berliner Anschlag dürfte nur der Auftakt zu weiteren Attacken ähnlicher Art sein, bei denen über kurz oder lang auch Menschen zu Schaden kommen werden. Die Eskalationsspirale scheint sich jedenfalls immer schneller zu drehen. Und während der islamische und linke Hass immer extremer wird, inszeniert der Linksstaat eine Demonstration nach der anderen gegen die AfD. Wohin diese Entwicklung am Ende führt, mag man sich nicht ausmalen.