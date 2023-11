Blüten des Kabaretts auf 3sat: Lieber deutsche Rentner töten, als Asylanten beim Arzt warten zu lassen

Derzeit bewegen wieder einmal die Abgründe und Randzonen dessen, was von Linken (aber niemals Rechten) unter den Termini “Kunstfreiheit” und “Satire” subsumiert werden darf, die Gemüter: Am Sonntag gab der öffentlich-rechtliche Sender 3sat einen bemerkenswerten Einblick, wie “tolerant” man hier durchaus noch sein, wenn es die passenden Feindbilder trifft. Dann kennt das, was eben als Satire unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit durchgeht, anscheinend weder presserechtliche noch Anstandsgrenzen.

In der 3sat-Sendung „Till Reiners‘ Happy Hour“ hatte der Gast-Kabarettist Moritz Neumeier ein Musterbeispiel linker Menschenverachtung abgeliefert. Unter Bezug auf Friedrich Merz’ Aussage, dass sich in Deutschland abgelehnte Asylbewerber die Zähne machen lassen und so Deutschen die Zahnarzttermine wegnehmen würden (eine zwar pointierte, aber eben zutreffende Beschreibung der Wirklichkeit, weil Asylbewerber in den ersten 18 Monaten nach Ankunft auf Kosten der Kommunen behandelt werden und damit so privilegiert wie Privatpatienten zulasten der Kassenpatienten die ärztlichen Kapazitäten beanspruchen können!), gab Neumeier zum besten: Sich darüber beschweren, sei sehr „deutsch“.

Mit jedem Rotz durchkommen

Weiter führte er aus: „Wenn man sich dann also darüber aufregen möchte, dass nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen, nur so ein winziger Anteil von der Gesellschaft, das Geld von den Krankenkassen und die Wartezimmer und die Terminlisten völlig überdurchschnittlich strapazieren und was dagegen tun möchte, dann musst du ja nicht noch mehr Menschen schneller abschieben, sondern einfach Deutsche über 70 – dass du die einfach tötest. Allerdings ist selbst im linken “Zumutistan” Ampeldeutschen die Hartgesottenheit und Abstumpfung des Publikums noch nicht so weit gediehen, dass die Programmmacher mit jedem Rotz einfach durchkommen: Beim den Zuschauern löste Neumeier damit nämlich kein Gelächter, sondern nur betretenes Schweigen aus. Um die eigene Verlegenheit wegen dieser verpufften Geschmacklosigkeit zu überspielen, sagte er: „Hab‘ ich nicht mit mehr Reaktionen gerechnet, als denen, die jetzt kamen.“ Superwitzig, in der Tat..

Der unsägliche Auftritt schlug jedoch Wellen bis nach Österreich, wo der ORF 25 Prozent der Anteile an 3sat hält: Peter Kostelka, der Präsident des Pensionistenverbandes, bekundete seine nackte Fassungslosigkeit. „Derartige Aussagen sind eine unfassbare, unglaubliche, menschenverachtende Entgleisung und völlig inakzeptabel – auch in einem Kabarett-Programm.” Von 3sat forderte er eine klare Distanzierung von Neumeier und von diesem selbst eine Entschuldigung. Hier gehe es „nicht mehr um die Freiheit der Kunst“, so Kostelka weiter.

Seit WDR-“Oma-Umweltsau”-Affäre ist mit allem zu rechnen

Die Grenzen seien dann klar überschritten, „wenn Hass geschürt, eine Menschengruppe pauschal diffamiert und zu Gewalt und Tötung aufgerufen wird.” Personen, die solche Botschaften verbreiteten, dürften dafür keine Plattformen erhalten – “schon gar nicht in einem öffentlich-rechtlichen TV-Sender.” 3sat sei von Gebühren und Steuern finanziert und habe demgemäß eine hohe Verantwortung.

Diese Worte wird man wahrscheinlich aber unter Verweis auf die Kunstfreiheit wegwischen. Dass man in den gebührengemästeten öffentlich-rechtlichen Blasen diesbezüglich auch nur das geringste Problembewusstsein hat, muss spätestens seit der Oma-Umweltsau-Affäre beim “Westdeutschen Rundfunk”, dem berüchtigten “Rotfunk WDR” als Illusion gelten. Umgekehrt kann man sich umso leichter vorstellen, welcher Sturm der Entrüstung losgebrochen wäre, wenn jemand im Spaß die Tötung einer Menschengruppe vorgeschlagen hätte, die unter linkem Artenschutz steht. Der Betreffende wäre von der Bühne geholt worden, die Sendung wäre aus allen Kanälen verschwunden, es würde Distanzierungen und Entschuldigungen hageln. Da es sich bei denen, auf deren Kosten hier die neueste Salve umkreativer, widerwärtiger Unlustigkeit abgefeuert wurde, aber nur um das demographische Auslaufmodell der alten weißen deutschen Rentner handelt, wird auch diese ungeheuerliche Entgleisung einfach im Sande verlaufen.