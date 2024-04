Chrupalla-Auftritt bei Miosga: Akademische Antidemokraten plärren nach Zensur

Noch vor dem Auftritt von Tino Chrupalla gestern Abend bei Carmen Miosga in der ARD, wohl noch unser dem Eindruck des Wahlkampfduells zwischen Björn Höcke und dem thüringischen CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt, hielt es vergangene Woche das „Medium Magazin“ für angebracht, einen bereits in der Print-Ausgabe erschienen Text des Mainzer Journalismus-Professors Tanjev Schultz auch online zu veröffentlichen. Schultz kritisiert darin Miosga mit Blick auf die Einladung Chrupallas für ihre – ohnehin nur verhaltene und als Alibi-Konzession an eine in Wahrheit nicht vorhandene Meinungspluralität gedachte – gnädige Bereitschaft, AfD-Vertreter in ihre Talkshow einzuladen. „Warum glauben Journalistinnen und Journalisten, sie müssen AfD-Leute einladen, da diese nun einmal so populär sind? Nichts müssen sie“, empörte sich Schultz arrogant, der über 12 Jahre bei der von Plagiatsskandalen und gescheiterten linken Hetzkampagnen gebeutelten „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) tätig gewesen war. „Natürlich“ hätten die öffentlich-rechtlichen Medien den Auftrag, „die Breite der Meinungen und Gruppen in der Gesellschaft zur Geltung zu bringen“. Das bedeute jedoch nicht, dass diese Breite auch in jedes Format passe und keineswegs, „wirklich allen Akteuren und jeder Ansicht, sei sie noch so abstrus oder gefährlich, Aufmerksamkeit zu schenken“.

Das sagt allen Ernstes ein Professor für Journalismus, der als Vertreter des “akademischen Arms” praktizierter Meinungsfreiheit in einem demokratischen Rechtsstaat eigentlich die Aufgabe hätte, die Prinzipien des Mit-jedem-Redens, der Ausgewogenheit und der neutralen Äquidistanz gegenüber allen politischen Lagern zu vermitteln. Ganz Vertreter eines unguten autoritären Zeitgeistes, tritt Schultz jedoch die Prinzipien eines unabhängigen und nach allen Seiten gleichermaßen kritischen Journalismus mit Füßen, indem er Argumente gebraucht, die so fast wortgleich auch von Vertretern seiner Zunft aus den Zeiten der braunen oder roten Diktatur stammen könnten; denn, wohlgemerkt, nach dem Selbstverständnis der damaligen herrschenden Regime hätte es seinerzeit selbstverständlich auch keine Zensur oder Einschränkung der Meinungsfreiheit gegeben, sondern nur legitime Bekämpfung von “Volksschädlingen” oder “Wehrkraftzersetzern” beziehungsweise “Republikfeinden” oder “Provokateuren“, als welche jegliche Opposition etikettiert wurde.

Schauderhaft geschmackloses Geschwurbel eines Journalismusprofessors

Heute heißt dieses Etikett “Extremismus“, genauer: “Rechtsextremismus“, und es wird ebenso arbiträr und schwammig eingesetzt gegen jeden, dessen Argumente – und seien sie noch so überzeugend, vernünftig und legitim – erst gar nicht gehört werden sollen. Schultz meint ernsthaft: Wenn sich extremistische Entwicklungen “nicht ignorieren” ließen, sollten sie zwar zum Thema werden – „nur eben nicht in Gesprächen mit den Extremisten selbst“, so Schutz weiter. Im Jahre 2024 sei es „wirklich nicht mehr nötig, in die Aufmerksamkeitsfalle der AfD zu tappen“, befindet er. Auf Inhalte oder die Sachebene geht der Herr Professor natürlich in keiner Weise ein; was „abstrus“, „gefährlich“ und „extremistisch“ ist, bestimmen er und seine Gesinnungsgenossen exklusiv.

Gestalten wie dieser ideologisch voreingenommene Journalismuslehrer wollen oder können schlichtweg nicht begreifen, dass ihre Zeit als arrogante Wächter darüber, was gesagt werden darf, längst abgelaufen ist. In seinem stellenweisen schauderhaft geschmacklosen Schwurbeltext vergleicht Schultz die AfD, indirekt aber unverkennbar, tatsächlich mit „grausamsten Gewalttätern“, „übelsten Terroristen“, „Diktatoren“, „Mafiabossen“ oder „Neonazis“, mit denen Gefängnisseelsorger oder Journalisten ja auch reden würden – „aber in der Regel nicht live vor einem Millionenpublikum“. Wer solche Vergleiche – oder Gleichsetzungen – in der politischen Debatte gegen Andersdenkende, in diesem Fall: eine vielerorts von mehr als einem Drittel der Wähler favorisierte, demokratische, nirgendwo verbotene und dezidiert grundgesetzkonforme Partei – gebraucht, ist ein Volksverhetzer und Faschist. Ende der Geschichte.

Totalitäre Pseudoargumentation

Und so einer hat dann auch jede Glaubwürdigekeit verwirkt, wenn er von Extremismus spricht. Das ficht Schultz nicht an: Extremisten seien „geschickt genug, den zu Recht weiten Spielraum der Redefreiheit für sich so zu nutzen, dass sie im juristischen Sinne nicht zu Tätern werden“, fabulierte er weiter. Dennoch würden sie „mit ihrer perfiden Form der Rhetorik regelmäßig Anschläge auf die Grundlagen einer zivilen, demokratischen Debatte“ verüben. „Das darf die Öffentlichkeit sich nicht gefallen lassen. Und die Medien dürfen es nicht zulassen“, deklamiert er – womit er die fast wörtlich identische totalitäre Pseudoargumentation gebraucht, mit der Familienministerin Lisa Paus gegen Äußerungen vorgehen will, die ausdrücklich nicht strafbar sind.

„Kann nicht trotzdem etwas Erhellendes aus einem intensiven Gespräch herauskommen?“, fragt Schultz rhetorisch und antwortet sich gönnerhaft selbst: „Klar, ein bisschen mag bei sehr guter Vorbereitung schon möglich sein. Fast automatisch gleiten solche Gespräche jedoch entweder in zu viel Verständnis oder zu viel Empörung ab.“ Den Einwand, dass es so wirken könnte, als traue man seinen eigenen Argumenten nicht, wenn man sich den Positionen und Protagonisten der AfD nicht stelle, lässt Schultz nicht gelten. In Wahrheit traue man damit den eigenen Argumenten „so sehr, dass es nicht nötig ist, die Zeit mit der AfD zu verschwenden“. Die AfD habe „sich selbst ins Abseits der Demokratie manövriert“, behauptet er ohne jede inhaltliche Untermauerung dieser steilen Aussage; weitere Ausführungen dazu wären allerdings auch völlig uninteressant, weil aus Sicht von Figuren wie Schultz ohnehin jeder im Abseits steht, der nicht dezidiert links ist.

Unerträgliche Selbstanmaßung

Die AfD könne ja jammern, klagen und versuchen, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, wenn sie von den öffentlich-rechtlichen Sendern diskriminiert werde, fährt der Professor zynisch fort; letztere seien „dafür da, die demokratische Debatte zu fördern“, nicht „um denen eine Stimme zu geben, die sich um die Grundregeln demokratischer Debatten nicht scheren“. Im Klartext: Debatte ist nur dann zulässige Debatte, wenn keine abweichenden Meinungen zur Sprache kommen. Schultz’ vor Arroganz triefender Text bringt praktisch alles auf den Punkt, was am deutschen Journalismus nicht mehr stimmt: Die unsägliche Bevormundung und Erziehung von Lesern und Zuschauern durch zwangsgebührenfinanzierte Systemmedien; die unerträgliche Selbstanmaßung und die ideologische Verbohrtheit akademischer “Vordenker” der gelenkten Meinung, des “betreuten Denkens” und der “Veröffentlichkeit“, die die Wähler erziehen und framen statt sie zum selbständigen Denken anleiten will.

In schlimmster Orwellscher Manier wird hier blanke Diskursunterdrückung und der Ausschluss einer Partei, die im Bundestag und in 14 Landtagen sitzt sowie in Umfragen auf bundesweit über 20 Prozent kommt, zur demokratischen Tugend verklärt. Dass das Publikum dieser Art von Pseudojournalismus überdrüssig ist und scharenweise davonläuft, kann Schult’ Impetus nicht erschüttern. Dass ausgerechnet er auch noch „Qualität und Ethik des Journalismus“ als Schwerpunkt lehrt, ist eine bittere Ironie, die ihm selbst nicht bewusst ist. Tragisch daran ist vor allem, dass er den journalistischen Nachwuchs mit seinem kranken Berufsverständnis infiziert und dazu beiträgt, neue Kohorten von Haltungsjournalisten auf die Menschheit loszulassen. Wer bei einem solchen Professor “Journalismus” studiert, kann gleich in einem Boot Camp für staatsbürgerliche Gesinnung oder Umerziehung nach Nordkorea einchecken.