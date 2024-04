Das “Selbstbestimmungsgesetz” geht ihr nicht weit genug: Emilia Fester macht sich mal wieder zum Affen

Kaum hatte die Ampel am Freitag ihr wahnwitziges „Selbstbestimmungsgesetz“ durch den Bundestag gepeitscht, meldete sich auch schon die für ihre hochnotpeinlichen Social-Media-Videos berüchtigte Grünen-Hupfdohle Emilia Fester zu Wort. „Für Trans*, Nicht-Binäre und Inter Personen ist heute ein historischer Tag!“, frohlockte sie in einem der berüchtigten albernen Instagram-Postings für ihre intellektuell ähnlich schwachgelagerte Anhängerschaft. Doch obwohl das „menschenunwürdige Transsexuellengesetz“ nun der Vergangenheit angehöre und sich jeder selbst sein Geschlecht aussuchen darf, will bei der Bundestagsabgeordneten keine ungeteilte Freude aufkommen: Wenn die „Diskriminierung“ nun auch endlich ein Ende habe und queere Menschen endlich ohne „staatliche Repression“ sie selbst sein könnten, sei noch „nicht alles perfekt“: Denn nur Menschen ab 18 Jahren könnten durch eine „Selbstkundgabe beim Standesamt“ (sic!) und ohne „entwürdigende psychologische Gutachten“ als Trans-Personen anerkannt werden, beklagte Fester, und monierte, dass 14- bis 17-Jährige hierfür nach wie vor die Zustimmung ihrer Sorgeberechtigten benötigten.

“Bei Ablehnung ist eine Zustimmung aber auch über das Familiengericht möglich. Bei Menschen unter 14 Jahren müssen ihre gesetzlichen Vertreter*innen eine Erklärung abgeben“, informierte sie. „Der Kampf für queere Rechte endet nicht mit der Verabschiedung eines einzelnen Gesetzes. Es ist leider ein mühseliger Kampf, den wir als Community Stück für Stück führen müssen“, so ihr Fazit. Die schmerzfreie 26-Jährige Berufsjugendliche tänzelt dabei mit einem T-Shirt durch ihr Büro, das die Aufschrift „Patriarchat? Zerschlagen!“ zierte. Fester, die – grünen-typisch – über keinerlei Ausbildung, Studium oder Berufserfahrung verfügt, dafür aber mit ihrem Bisexualitäts-Outing, einer lächerlich-hysterischen Bundestags-Jungfernrede pro Impfpflicht und fremdschamwürdigen Bildungslücken über die deutsche Geschichte glänzte, befürwortet also indirekt, dass schon Kinder unter 14-Jahren sich ohne Zustimmung ihrer Eltern einfach einmal pro Jahr (oder wenn es nach ihr ginge, wahrscheinlich sogar einmal pro Tag) ein Geschlecht aussuchen und sich für die Umsetzung solcher Wahnideen auch noch operativ verstümmeln lassen können.

Treiber der Politikverdrossenheit

Auch wenn von Fester nichts anderes zu erwarten war, zeigen ihre Ausführungen doch wieder einmal die gemeingefährliche Mischung aus Infantilität, Lebensfremdheit und Fanatismus, die nicht nur, aber ganz besonders für die Grünen typisch ist. Figuren wie Fester, die vom Steuerzahler mit über 10.000 Euro im Monat bezahlt werden, ohne auch nur den Hauch einer fachlichen oder charakterlichen Befähigung für ihr Mandat zu haben, leisten einen wesentlichen Beitrag zur steigenden Politikverdrossenheit und fügen damit der von ihnen so vielgerühmten “Demokratie” und den Bürgern dieses Landes massiven Schaden zu – und zwar in jeder Hinsicht.

Während politisch organisierte Translobbyisten im Einklang mit etablierten Linksextremen den Wahn verbreiten, es gebe Millionen von Menschen, die im „falschen“ Körper geboren worden seien und sehnlichst darauf warteten, sich endlich aus einem ganzen Katalog angeblich möglicher Geschlechtsidentitäten bedienen zu können, wird ein Großteil der jungen Generation in Wahrheit nämlich von ganz anderen Dingen umgetrieben – im Guten wie im Schlechten. Grüne wie Fester berauschen sich an Gesetzen für eine vernachlässigbare privilegierte Minderheit ihrer eigenen Haltungs-Wohlfühlblasen, die jeden Bezug zur Wirklichkeit in Deutschland verloren haben. Insbesondere der Nachwuchs der Migranten, die die Grünen unbegrenzt ins Land holen und immer weiter holen wollen, radikalisiert sich etwa mit atemberaubender Geschwindigkeit: Gerade erst sorgte die Meldung für Sorge, dass eine 16-Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Iserlohn aus Deutschland ausreisen wollte, um sich der Terrororganisation „Islamischer Staat“ anzuschließen. Zudem plante sie, gemeinsam mit fünf anderen Teenagern, darunter eine 13-Jährige, Anschläge auf Synagogen und Kirchen, um „Ungläubige“ mit Messern, Molotowcocktails und Schusswaffen zu töten.

Scharia statt Selbstbestimmung

Ein 15- und ein 16-Jähriger planten überdies vor einigen Monaten erst Sprengstoff-Anschläge auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen und eine Synagoge in Köln. Diese und andere Anschläge konnten gerade noch verhindert werden. Die islamistische Rekrutierung unter Kindern und Jugendlichen läuft weiter auf Hochtouren. In Hamburg, wo Fester ihren Wahlbezirk hat, treffen sich die jungen Mitglieder der ultraradikalen Gruppe „Muslim Interaktiv“ regelmäßig dreist und frech unter den Augen der Sicherheitsbehörden. Sie inszenieren sich als hipp und cool mit protzigen Autos, wollen aber ein weltweites Kalifat mit der Scharia als einziger Rechtsquelle errichten und verbreiten Hass auf Juden und den Westen. Hier ist “trans” kein Thema, sondern ein vormittelalterliches, schariakonformes Frauenbild. Innenministerin Nancy Faeser ist viel zu sehr mit ihrem Kampf gegen imaginäre Rechtsradikale beschäftigt, um sich dieser realen Gefahr zu widmen und lässt die Organisation, die großen Einfluss auf Jugendliche hat, einfach gewähren.

Auch sonst radikalisieren sich junge Menschen, auch Deutsche, im Internet. Deren Zahl ist sicher wesentlich größer als die der Kinder und Jugendlichen, die ernsthaft an ihrer geschlechtlichen Identität zweifeln. Aber vor diesem realen Problem verschließt man natürlich die Augen. Lieber verabschiedet man Gesetze, die biologische Tatsachen abschaffen sollen und reifeverzögerte Abgeordnete feiern solchen Irrsinn mit peinlichen Videos. Sollte die Islamisierung Deutschlands in diesem Tempo weitergehen, worauf alles hindeutet, werden Geschlechterwechsel jedoch schon bald das kleinste Problem dieses Landes sein.