Deutsche Einheit: Wahn und Wirklichkeit

Was gibt es zu feiern am Tag der deutschen Einheit? Nicht viel, wie es aussieht. Das Brandenburger Tor war beispielsweise nicht sonderlich geschmückt. Dafür gab es jede Menge Demonstranten, die den Rücktritt der Regierung forderten.In München und etlichen anderen Städten sah es nicht anders aus. Welche deutsche Einheit überhaupt?

In Frankfurt am Main, dort, wo Heinz Schenks “Blauer Bock” und der Äppelwoi zuhause gewesen sind und wo die Paulskirche steht, sind die sogenannten Biodeutschen nur noch die größte Minderheit. Das heißt, daß die Mehrzahl der Einwohner von Frankfurt keine Biodeutschen sind, sondern aus aller Herren Länder stammen. Das ist so, ob es einem gefällt oder nicht. Eine der bekanntesten “Migrationsforscherinnen” Deutschlands und Migrationsberaterin der unpopulären Bundesregierung, Prof.Dr. Naika Foroutan, behauptete jüngst im “Focus”, Deutschland gehöre den Deutschen gar nicht mehr. Auch hier: Ob einem das gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Die Behauptung, daß Deutschland nicht mehr den Deutschen gehöre, sondern “niemandem“, wie Foroutan behauptet, steht trotzdem im Raum. Außerdem steht die Frage im Raum, was überhaupt jemandem gehört, der nicht Willens oder in der Lage ist, als sein Eigentum zu verteidigen, was er ganz unbedingt als sein Eigentum betrachtet.

Allenfalls regionale Unterschiede

Wenn Sie bestohlen werden und nichts dagegen unternehmen können, dann wird die Frage, was Ihnen gehört, zu einer reichlich theoretischen Frage. Und mehr als eine Frage wird es dann auch nicht mehr. Theoretisch gehört Deutschland den Deutschen. Man unterscheidet aber nicht umsonst zwischen Theorie und Praxis. Es sieht ganz danach aus, als gehöre Deutschland praktisch nicht mehr den Deutschen. Allenfalls gibt es regionale Unterschiede. Sachsen ist nicht Niedersachsen. Ossis sind keine Wessis, auch dann nicht, wenn beide Deutsche sind. Daß den Sachsen das Sachsenland gehört, weil sie es sich nicht abnehmen lassen würden, halte ich für wahr. Welche deutsche Einheit also?

Es gibt in der deutschen Nachkriegsgeschichte keine zwei Ereignisse, die mich emotional so aufgewühlt haben wie der Mauerfall im November ’89 und die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Nie werde ich den 10. November ’89 vergessen, als ich alles stehen und liegen ließ, mich ins Auto setzte und von Erlangen aus durch die Fränkische Schweiz Richtung Bayreuth und weiter bis nach Hirschberg an die Grenze gefahren bin, um zu sehen, ob ich wohl so einfach in die DDR fahren könnte, wie die Ossis auf einmal rausfahren konnten. Sie kamen mir in langen Kolonnen in ihren Trabis und den Wartburgs entgegen. Es war sehr ergreifend. Ich musste die Grenze zweimal anfahren. Beim ersten Mal sagte ich, daß ich mich nur mal in Thüringen umsehen wollte. Das ging nicht. Ich musste umkehren. Beim zweiten Mal klappte es. Ich behauptete, daß ich nach Berlin wollte, durfte “einreisen” und nahm dann die nächste Ausfahrt, um mich in Thüringen umzusehen.

Was ein Jubel damals!

Dann kam Weihnachten 1989. Ab da durften wir Wessis ungehindert in die DDR einreisen.In den Monaten danach entstanden Freundschaften, und unvergeßlich wird mir der 8. Juli 1990 bleiben. Fußball-WM, Deutschland gewinnt das Endspiel in Rom gegen Argentinien mit einem 1:0 durch Andy Brehme in der 85. Minute. Es gab kein Internet und keine “tragbaren Funkfernsprecher”, weswegen ich auf gut Glück nach Ilmenau gefahren war, um mir das Spiel mit meinen neuen Freunden zusammen anzuschauen. Die waren aber ausgeflogen mit der ganzen Familie. Ich wusste, wo der Haustürschlüssel versteckt war und sah mir dann das Spiel bei ihnen zuhause ganz alleine an. Nach dem Schlußpfiff hinterließ ich einen Zettel mit einer Nachricht, schloß wieder ab und machte mich auf den Nachhauseweg. In jedem Ort wurde ich von jubelnden Thüringern auf den Straßen angehalten und musste einen Schnaps mittrinken. Was für ein Jubel!

Als ich nach Coburg kam, war ich derartig besoffen, daß ich das Auto abstellen musste, um erst einmal wieder nüchtern zu werden, ehe ich dann am 9. Juli irgendwann am Vormittag wieder zuhause eingelaufen bin. Deutsche Einheit, Wiedervereinigung. Die Zeit zwischen dem Mauerfall und der deutschen Einheit war wie ein Rausch voller Glückseligkeit. Deutschland! Wenn ich an eine strahlende Zukunft für unser Deutschland glaubte, das uns heute angeblich nicht mehr gehört, dann war das im Jahr 1990. Es sind wundervolle Erinnerungen. 30 Jahre später: Würzfleisch und Soljanka zählen heute noch zu meinen Lieblingsspeisen, Thomy und Homann sind längst Vergangenheit – es gibt auch heute keinen anderen mittelscharfen Senf mehr für mich als den guten “Bautz’ner“.

Gerechte Strafe

Später dann waren die Sowjets weg aus dem “Beitrittsgebiet”. Als sie weg waren, habe ich mir ihre Hinterlassenschaften angesehen in Ohrdruf, wo sie stationiert gewesen waren. Auch in Potsdam habe ich mich dann irgendwann umgesehen – und ich war froh, daß sie weggewesen sind. Das müssen Barbaren gewesen sein, so, wie es dort aussah. Aus den Sowjets wurden dann ab Weihnachten 1991 wieder Russen. Es brach ein schreckliches Jahrzehnt an für sie, als die Amis dort einfielen mit einer Goldgräberstimmung wie anno dazumal am Klondyke. Boris Jelzin trank viel Wodka dazu und galt als lustiger Kumpel. Bei “uns” im Westen waren die Amis da wie eh und je und ich fand das überhaupt nicht merkwürdig. Schließlich waren es ja “die Anderen” gewesen, die den “Kampf der Systeme” verloren hatten – und meine neuen Freunde in der Ex-DDR hatten sich von deren Herrschaft befreit.

Daß es vielleicht nicht ganz so gewesen ist, und daß die Montagsdemonstrationen von 1989 möglicherweise gar nicht den Ausschlag gegeben hatten, wurde erst Jahre später zu einer Überlegung. Die DDR-Nomenklatur galt uns als ein Verbrecherregime, das möglichst seine gerechte Strafe erhalten sollte. Wir im Westen hatten gesiegt, weil wir die Guten gewesen sind. Empathie mit den Russen der Neunziger Jahre? – Eher nicht. Es hat mich auch nicht interessiert. Spätfolgen der Sowjetunion eben. Sollten zusehen, wie sie damit klarkommen.

Dreiunddreißig

33 Jahre später sind die Illusionen von damals zerschellt. “Wir wählen die Freiheit!“, hatte Konrad Adenauer gerufen, als es um die Frage einer deutschen Neutralität in jener Souveränität gegangen ist, die Stalin unserem Deutschland damals als Alternative zu einer sowjetischen Besatzungszone angeboten hatte. Konrad Adenauer votierte für die Westbindung und ab 1961 war unser Deutschland durch den Eisernen Vorhang geteilt. Eine ganze Generation lang. Man kann Konrad Adenauer seinen damaligen “Freiheitsruf” auch nicht verdenken. Nach dem ganzen Elend der unmittelbaren Nachkriegsjahre stand uns Westdeutschen das großartige Amerika als leuchtendes Vorbild vor Augen. Freiheit, demokratie & westliche Werte. Womit hätte denn eine deutsche Souveränität in der Neutralität auch verteidigt werden sollen? Den Sowjets war nicht zu trauen. Und waren die Amis nicht die Liebenswürdigkeit in Person? Die Luftbrücke, die Care-Pakete, der Jazz, der Rock’n Roll, die Kaugummis, die Straßenkreuzer, der Wohlstand, die Freundlichkeit und John Wayne. Das sah alles nach deutscher Zukunft aus.

Mein Deutschland damals, das war die Bundesrepublik Deutschland. “Die von drüben” waren eben eingesperrt in der “Ostzone“. Daß ich niemals in der “Ostzone” würde leben wollen, wusste ich als Kind bereits. Ich begriff mich durchaus als einen Glückspilz. Ein Autoquartett in den Sechziger Jahren: Die Amis waren einfach Giganten. Hubraum, Motorleistungen, Design. Lincoln, Mercury, Cadillac, Chevrolet, Ford Amerika – die Amis stachen alles. Ein Trabi, ein Moskwitsch oder ein Wartburg kamen nicht einmal vor in meinen Autoquartetts. Und ich hatte viele davon. Kennedy, LBJ und Nixon waren strahlende Helden. Chruschtschow und Breschnew waren die Fürsten der Finsternis.

Die schreckliche deutsche Vergangenheit

Doris Day war die hübscheste und netteste Frau auf dem ganzen Planeten. Lassie war der schlaueste und hübscheste Hund, Fury das klügste Pferd. “Immer wenn er Pillen nahm“, die “Bezaubernde Jeannie“, “Maxwell Smart“, “Rauchende Colts“, “Bonanza” … – keine Folge dieser Fernsehserien konnte versäumt werden. Amerika, Amerika. Niemals wäre mir in den Sinn gekommen, daß wir in Westdeutschland nicht weniger indoktriniert worden sind als die in der “Ostzone”, nur eben anders.

In den Siebziger Jahren in Westdeutschland: Es gab eine deutsche Vergangenheit. Die war schrecklich. Als “neuer Deutscher” warst du am besten Kosmopolit und konntest Englisch reden. Du hattest keine Besatzer, sondern amerikanische Freunde. Aber so ganz richtig ist das auch nicht. Du wusstest, daß es eine deutsche Vergangenheit und eine lange Geschichte gab. Als Kind hattest du bereits die Nibelungensage gelesen, du kanntest die alten Sagen und die überlieferten Schwänke aus deiner Heimat – und ich selbst zum Beispiel lebte in einem Haus aus dem 16. Jahrhundert. Gebaut worden war es, als es die Vereinigten Staaten von Amerika noch lange nicht gab. Es wurde dann – vollkommen unglaublich heutzutage – abgerissen und im Jahre 1970 durch einen Neubau ersetzt. Burgen und Schlösser standen überall in der Gegend herum. Du warst aber durch die Nazizeit von der deutschen Geschichte wie getrennt. Die stand wie eine Trennwand zwischen dir und der Geschichte deines Volkes. Und letztlich war diese Trennwand ja auch Ursache für die deutsche Trennung am Eisernen Vorhang. “Now Is The Time” – die Zeit ist jetzt. Gegenwart zählt. Nicht zurückblicken, nach vorne schauen. Im Rückspiegel gibt es nichts zu sehen.

Auf eine frappierende Weise ähneln sich der amerikanische “Pursuit of Happiness” mit seiner impliziten Behauptung, das Bessere sei in der Zukunft zu finden, und das sozialistische “Vorwärts!“. Brüder, zur Sonne, zur Freiheit. Im Alten Testament wird erzählt, wie Gott die ausschweifenden und lasterhaften Städte Sodom und Gomorrha zerstört. Nur die brave Familie Lots soll überleben und zwar unter einer Bedingung: Niemand aus der Familie soll auf seinem rettenden Weg aus der brennenden Stadt stehenbleiben und sich umdrehen. Wer wusste es allerdings wieder besser? – Lots Frau. Sie blieb stehen, blickte neugierig zurück und erstarrte augenblicklich zur Salzsäule. Daß die Zeit eine Richtung im Raum habe, ist eine der ältesten Vorstellungen des Abendlandes überhaupt. “Dereinst wird …“. Die Zukunft ist immer “vorne“.

Worin sich schon vor dem November ’89 alle Deutschen einig gewesen sind – und nach dem 3. Oktober 1990 erst recht -, das war, daß es nur nach vorne geht, wenn nicht sogar aufwärts “nach oben“. Und zwar an der Seite unseres “Verbündeten & Partners”, der schon gar keine Geschichte hat, auf die man besonders lange zurückblicken könnte. Wo will der auch hinschauen, außer dauernd nach vorne? Das Problem mit dem “Verbündeten & Partner”: Bis auf wenige Ausnahmen gibt es dort niemanden, der weiß, was Deutsche überhaupt sind. “Die Amerikaner” interessieren sich auch in der Masse nicht sonderlich dafür, was außerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen passiert

“God’s Own Country”

Das ist ein wesentlicher Grund dafür, daß ihre Regierungen außerhalb der USA so ziemlich alles treiben können, was sie wollen. Eben weil es den amerikanischen Souverän in seiner Gegenwartsbezogenheit nicht sonderlich interessiert. In “God’s Own Contry” lebt er schließlich selber schon. Und zwar jetzt, in diesem Augenblick. Besser wird es nicht mehr.

Dabei ist es doch so: Gerade wenn man in die Geschichte schaut, läßt sich erkennen, wie unbegründet Hoffnung und Optimismus zu der Zeit gewesen sind, als sie jeweils das kollektive Bewußtsein formten. Die “barocke Pracht” und die “barocke Lebensfreude” nach dem Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel. Ab da waren es noch 150 Jahre hin bis zum Gemetzel der französischen Revolution, der gräßlichen, mit ihren Irrtümern, die bis in die Gegenwart reichen. “Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit” – “Einigkeit und Recht und Freiheit“. Erster Weltkrieg – Verlust und Depression. Dann Hitler: Hoffnung. Zweiter Weltkrieg: Totaler Verlust, Depression und Scham. Die Amerikaner als “Befreier”: Hoffnung. Die DDR: Hoffnung. Zunehmend dann enttäuschte Hoffnung. 1989/1990: Wieder Hoffnung. Hirngespinste, “bessere Zukunft“. Kohls “blühende Landschaften“. Und dann kam Merkel, der personifizierte “Fluch der deutschen Einheit” mit seiner sozialistisch-protestantischen “Moral“, dem ganzen Gemeine & Gefinde. Die Frau hatte ganz andere Vorstellungen von “bessere Zukunft” in ihrer Eigenschaft als “Weltmenschenmutti”. Die Physikerin, die nach eigener Auskunft keine ausgeprägten Geschichtskenntnisse hatte, aber ausgeprägte Überzeugungen. Dann ihr “lieber Barack” aus den USA mit seiner Weltsicht, die mit derjenigen der “Befreier” von 1945 nichts mehr gemein hatte.

Deutsche Spaltung

Und so sieht es also aus, 33 Jahre nach dem ersten “Tag der deutschen Einheit”: Das Land ist ziemlich gespalten. Der Spalt verläuft genau da, wo früher die innerdeutsche Grenze verlief. Die “Ossis” sind enttäuscht. So hatten sie sich das nicht vorgestellt mit der westlichen Freiheit. Die Sowjets haben sie zwar los, dafür haben sie jetzt gesamtdeutsch eine vom eigentlich desinteressierten US-Bürger unkontrollierte US-Regierung am Hals. Die Wessis glauben mehrheitlich immer noch, sie hätten Freiheit, Demokratie und westliche Werte. Müssen sie auch. Andernfalls müssten sie sich schließlich selbst für Idioten halten. Vereint haben sich die DDR-Hardcore-Linken mit den westlichen Salonbolschewisten – und die kriechen vor Obamas Demenz-Vize im Staub, der, wahrscheinlich ohne daß ihm das klar ist, dem Ideenreichtum deutscher Marxisten, Hegelianer und Freudjünger hinterhertalpert. Ergänzt um “Dallas“. Eine perfide Mischung. In Moskau sitzt der Deutschlandfan Putin im Kreml und traut seinen Augen nicht. Das soll das Volk sein, dem einst seine Zuneigung gegolten hat? Was für ein Volk soll das sein? Ein Volk, in dem sich führende Oppositionspolitiker wieder einmal in Sicherheit bringen müssen, weil sie an Leib und Leben bedroht sind? Alice Weidel musste in Sicherheit gebracht werden – und heute wurde ein Angriff auf Tino Chrupalla verübt, mutmaßlich mit einer Spritze. Er befindet sich im Krankenhaus. Das soll “unser Deutschland” sein? – Nie im Leben.

Den “Tag der deutschen Einheit” kann man schon feiern. Wegen der Erinnerung. Aktuell gibt es da aber nichts mehr, worüber man sich freuen könnte. Es ist ja auch blamabel. “Antinazi” war sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR Gründungsmythos und Staatsräson – und 33 Jahre nach dem ersten “Tag der deutschen Einheit” faselt die deutsche Polit- & Medienleite in Sachen Ukraine & Solidarität etwas von Demokratie, Freiheit und westlichen Werten daher, weil sie bis zum Hals im Rektum derer steckt, denen unter geopolitischen Nützlichkeitserwägungen völlig gleichgültig ist, wen sie unterstützen müssen, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen.

Was zwingend ist

Es gibt für das deutsche Selbstverständnis nichts Demütigenderes, als die Ukronazis unterstützen zu müssen. Wie sagte doch der legendäre Götz George in seiner Rolle als Tatort-Kommissar Schimanski zu Zeiten des Kalten Krieges, als Deutschland noch geteilt gewesen ist? – “Die ganze Welt ist ein riesiger Arsch. Die rechte Backe, das sind die Amerikaner. Die linke Backe, das sind die Russen. Und wir Deutsche befinden uns in der Mitte.” Dabei ist es geblieben, Mauerfall und deutsche Einheit hin oder her.

Das muß nicht so bleiben. Wenn wieder Zeit für Hoffnung sein soll, dann muß sich das endlich ändern. Volle Souveränität in der Neutralität ist zwingend. Das Subsidiaritätsprinzip ist zwingend. Der Abschied von der Staats- und Obrigkeitshörigkeit ist zwingend. Eine Neubewertung des Berufspolitikers als solchem ist notwendig. Ein schlanker Nationalstaat und eine funktionierende Gewaltenteilung sind zwingend. Reichliche und billige Energie sind zwingend. Ein gutes Verhältnis mit Russland ist zwingend. Eine verfassungsgebende Versammlung ist zwingend, die sich durchaus am Grundgesetz orientieren könnte. Weisungsungebundene Staatsanwaltschaften wären notwendig. Medienkartelle müssen zerschlagen werden, der Staatsfunk muß abgeschafft werden. Freiheit und Verteidigungsfähigkeit müssen sein. Demokratie muß aber nicht zwingend eine Medien- & Massendemokratie sein. Parteiendemokratie auch nicht. Und klar ist: Deutschland muß schon den Deutschen gehören, wenn es eine deutsche Einheit geben soll. Alles andere ergibt sich dann.