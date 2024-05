Deutschland 2024: Jeder kämpft gegen jeden

Auch wer als Konservativ-Liberaler das aktuelle Zeitgeschehen aufmerksam verfolgt, sieht sich dahingehend bestätigt, dass wir mittelfristig Zustände wie in der Weimarer Republik bekommen könnten. Auch damals waren die einzelnen Gruppen, Parteien und Sympathisanten zuletzt so untereinander verfeindet, dass ihre Auseinandersetzungen irgendwann auf die Straße getragen wurden. In der Spätphase von Weimar war ein normaler politischer Diskurs längst unmöglich geworden, an einen kultivierten Austausch von unterschiedlichen Meinungen war nicht mehr zu denken.

Heute könnte es womöglich sogar noch schlimmer kommen – denn anders als damals gibt es heute nicht mehr nur zwei antagonistische Lager, sondern die bundesdeutsche Gesellschaft ist fragmentiert in unzählige politische, ideologische, sexuelle, religiöse, ethnische und sonstige Milieus, die nicht miteinander in Dialog treten, sondern sich misstrauen oder bekämpfen.Womöglich stehen wir also kurz vor einer Wiederholung der Geschichte, zumal wieder immer mehr Politiker – und zwar parteiübergreifend – körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Am meisten sind hier natürlich AfD-nahe Parlamentarier betroffen, auch wenn dies kaum thematisiert wird.

Linke Identitätspolitik mit der Brechstange

Tatsächlich erleben wir gerade eine gesellschaftliche (Multi-)Polarisierung, wie es sie selten zuvor gegeben hat. Jeweils in der eigenen Filterblase – der vielzitierten bubble – gefangen, nehmen viele politisch engagierte Bürger Informationen von außerhalb ihres jeweiligen Horizonts, zumal von Andersdenkenden zumeist gar nicht mehr war. Die Algorithmen von Social-Media-Giganten wie Facebook & Co. unterstützen diese gesellschaftliche Schieflage nach Kräften, indem sie den jeweiligen Nutzern nur noch solchen Newsfeeds anbieten, die deren zuvor erfasste Gewohnheiten und Präferenzen bestätigen. Und selbst die “Tagesschau”, auf deren “Informations”-Basis” immer noch ein Großteil der politische Willensbildung im Lande erfolgt, verbreitet ungehemmt Regierungs-Propaganda, Klima-Panik sowie Islam-Verharmlosung. Auch sie ist Teil einer bestimmten Blase geworden.

Hinzu kommt, dass durch Redundanzen und mediale Endlosschleifen die immer gleichen Behauptungen in die Köpfe getrichtert und so manifestiert werden. Beispiel gefällig? Die Grünen sind eine “gute” Klima- und Umweltpartei, die AfD eine böse Nazi-Partei. Nicht zu vergessen; Muslime sind generell immer Opfer. Solche Einordnungen – so falsch sie inhaltlich objektiv längst sind – gelten im normativen Sprachgebrauch immer noch als zutreffend und salonfähig. Die schädlichen Auswirkungen von Kommunismus, Islamismus und anderen gesellschaftlichen Verwerfungen indessen scheinen spielen bei denen, die von “Information” im Gegensatz “Desinformation” reden und die Staatsräson beschwören, keine ernstzunehmende Gefahr darzustellen. Auch die Bundesinnenministerin sieht hier keinen Handlungsbedarf.

Jeder radikalisiert sich auf seine Weise

So kommt es, dass sich die negativen Gefühle der Bürger – ganz gleich, in welchem politischen Lager sie beheimatet sind – ins Unendliche potenzieren. Man ballt sinnbildlich die Faust in der Tasche, die einen über die anderen und die anderen über die einen. Ein durchaus erwünschter Effekt, möchte man meinen – denn so schafft sich die elitäre Obrigkeit angstkonditionierte, wankelmütige, gleichgeschaltete orientierungslose Untertanen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Teile und herrsche – man kennt es. Doch diese Machterhaltungsstrategie wird teuer bezahlt: Denn die schleichende Zerstörung von Ordnung, Familie, Prosperität und kultureller Identität wird auf diese Weise immer mehr vorangetrieben.

Viele politische Parameter sind derzeit ja eindeutig auf scharflinks, pro-Islam und antideutsch programmiert – sie finden insbesondere in urbanen Akademikermilieus und bei Intellektuellen hohen Zuspruch; in jenen Zirkeln also, wo man vor lauter moralischer Erhabenheit längst jedweden Bezug zur Realität verloren hat; schlimmer noch: jeder Außenstehende, der diese Art von abstrakter Weltsicht nicht teilt, wird umgehend von ihnen rhetorisch nazifiziert. Hier wird eine künstlich erzeugte moral panic vor „Rääääächts“ quasi zur neuen Norm stilisiert. Auf der Basis solcher Erfahrungswerte entsteht dann eine unheilvolle Melange aus Wunschdenken, Halbwissen, Gefühlsduselei und Ideologie. Doch vergebens, denn Leid, Gleichgültigkeit und Unrecht sind die einzig zuverlässigen Konstanten gutmenschlicher Lebenslügen.

Zivilisatorischer Rückschritt droht

Darüber hinaus gibt es selbstverständlich zahlreiche Profiteure aus den vorherrschenden Zuständen der Uneinigkeit. Die Asylindustrie boomt, nahezu alle NGOs, die irgendwie einen Bezug zu woke, bunt, und ökogrün aufweisen, werden mit Steuermitteln geradezu überschüttet – und an den Universitäten und Hochschulen erhält derjenige „Forschende“ die meisten Fördermittel, welcher den politisch-soziologischen Zeitgeist am Besten bedient. Empirie, Evidenz oder Realität spielen auch in der Wissenschaft anscheinend keine relevante Rolle mehr. Haltung zählt!

Auch ein anderes Klientel wittert Morgenluft: Jene zumeist jungen, vollbärtigen Männer, die sich anstelle einer drögen Demokratie lieber ein ihren Vorstellungen wohl eher entsprechendes Staatsmodell namens Kalifat wünschen. Und schon werden in SPD-Kreisen und anderenorts Stimmen laut, die solche lupenrein gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und Grundgesetz gerichteten Forderungen relativieren und die absurde Vorstellung eines vormittelalterlichen islamischen Regimes als nicht weiter bedenklich einschätzen, im Umkehrschluss aber beständig vor der AfD warnen. Eine geradezu groteske, wenn nicht gar schon schizophrene Lesart der Tatsachen. Autoritäre Staatsmechanismen in vielfältiger Form dürfen wir ja seit den Corona-Auswüchsen schon zu Genüge bestaunen; da wäre solch ein scharia-basierter Gottesstaat doch wenigstens mal etwas Neues!

Schafsmenschen im Aggro-Modus

Ein schulisch und medial vermitteltes “low-perfoming-Mindset”, auf welches viele junge smartphone-Deutsche mittels moralinsaurer Floskelsprache, Textbausteinen und anderen Wieselwörtern gezielt getrimmt werden, ermöglicht hier sicher eine schnelle Anpassung an neue Umstände; ob Öko-Kommunismus mit islamischer Note oder ein grünes Kalifat, wird noch “auszuhandeln” sein. Die Uni Münster bietet in weiser Vorausahnung schonmal entsprechende Vorlesungen an. Vielleicht wird ja bald schon sogar die Massenkonvertierung von indigenen Deutschbürgern zum Islam als folkloristisches Event gefeiert, als esoterisches, klimagerechtes Ereignis, gleichsam eine neue spirituelle Erfahrung in einer digitalisierten, kalten Welt, die zu Allah gefunden hat? So weit hergeholt scheint solch eine Prognose gar nicht zu sein, denn eine Allianz aus jungen Linken, PoC, Trans-Menschen und Muslimen – hier aktuell in der Ausprägung von israelhassenden Pro-Hamas-Aktivisten – ist vor allem im universitären Betrieb schon deutlich zu erkennen. In den USA ist man diesbezüglich sogar schon einen Schritt weiter.

Hinzu kommt die Demographie: Im Moment haben knapp 50 Prozent der unter 5-jährigen Kinder hierzulande bereits einen Migrationshintergrund, viele davon einem muslimischen. Da muslimische Frauen statistisch weit mehr Kinder zur Welt bringen als nichtmuslimische, wird sich in spätestens 10 bis 15 Jahren eine ganz unweigerliche Entwicklung bemerkbar machen, in deren weiterem Verlauf dieses ebenso fromme wie zutiefst reaktionäre Klientel bereits die Mehrheit in vielerlei gesellschaftlichen Bereichen bilden könnte – und zwar selbst, wenn nicht mehr weiterhin jedes Jahr mehrere Großstädte an Muslimen via Asyl oder Familiennachzug einwandern würden (was jedoch unvermindert weiterhin passiert, womit der nach wie vor anhaltenden Dauerzuzug aus Nahost, Afrika und auch aus Osteuropa und Balkan diese Dynamik sogar noch zusätzlich verschärft). Schon jetzt ist Wohnraum bekanntlich überaus knapp und teuer. Wo wird das enden? Ganz unabhängig von kulturellen und ethnischen Konflikten vor allem in Verteilungskämpfen, soviel ist sicher.

Wir steuern auf eine gesellschaftliche Massenkarambolage zu

Großbritannien und Frankreich antizipieren diesen Prozess bereits heute: Bei den Kommunalwahlen letzte Woche triumphierten islamistische Kandidaten reihenweise. Im englischen Leeds beispielsweise konnte ein furchteinflößender Hardcore-Islamist einen großen Sieg einfahren, den er gleich mit Allahu-Akbar-Parolen feierte. Interessanterweise gelangten viele der islamischen Kandidaten auf dem Ticket der grünen Partei in die lokalen Parlamente. Genau dieser Trend ist auch bei uns bereits absehbar; immer mehr muslimisch geprägte Bürgermeister, Parlamentarier, Beamte und weitere an der gesellschaftlichen Peripherie angesiedelte Amtsträger sind nicht mehr zu übersehen, und auch hier sind es die linksgrünen Parteien, die sich aus diesem “zukunftsträchtigen” Wählerreservoire Machterhalt und Zukunft erhoffen und ihnen eine politische Heimat bieten – auch durch eine immer hürdenlosere Einbürgerungspolitik. Das Novum dabei: Die neue Art islamischer Elite ist nicht nur intolerant, sondern glaubt qua religiösem Unfehlbarkeitsanspruch daran, zukünftig selbst darüber entscheiden zu können, was richtig oder falsch ist. Spätestens dann wird es auch keinerlei Kritik mehr am Islam und dessen Protagonisten mehr geben.

In Summe macht dies alles ein dringendes, ganz grundsätzliches gesellschaftliches Umdenken notwendig, wenn hier noch etwas von dem freiheitlichen Staat, den wir einst schätzen, gerettet werden soll. Schärfer ausgedrückt: Das Regelwerk demokratischer Prozesse müsste vollständig reformiert und wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Zumal die Dramatisierungs-Reserven der Systemmedien ohnehin bald aufgebraucht sind, ebenso wie auch die Betroffenheits-Flatrate unserer gratismutigen politisch aktiven Systemlinge ebenfalls bald zur Neige geht.

Aggressive Parolenpolitik

Deren aggressive Parolenpolitik auf falscher oder selektiver Faktenbasis wird schon bald an ihre Grenzen kommen, die Lügen werden nicht länger aufrecht zu erhalten sein. Logik, Wirklichkeit und Physik waren und sind bekanntlich schon immer die gefürchtetsten Gegner der Öko-Woke-Sozialisten. An der Realität kommt auf Dauer keiner vorbei.

Wenn das gelingt, dann erst wäre für einen echten und überfälligen Paradigmenwechsel, zurück zur Vernunft, zu den Grundzügen der Aufklärung und allem, was die Bundesrepublik einst erfolgreich gemacht hat, der Weg bereitet. Doch vorab müssten wir als Souverän zwingend unsere Selbsterhaltungsschwäche, vielmehr auch unsere politische Instinktlosigkeit erkennen, hinterfragen und überwinden – und vor allem wieder die Regeln eines fairen politischen Diskurses lernen. Mit “wir” ist die hier vor allem die nach wie vor schweigend-kritiklose Mehrheit der Lemminge gemeint, die den Ernst der Lage nicht annähernd begriffen hat. Dazu bedürfte es natürlich auch einer massiven medialen Schubumkehr: Weg von Zensur und Framing, weg von gebührenfinanzierten Staatsmedien und zurück zu einem echten öffentlichen Diskurs mit echter Meinungsfreiheit.

Zum Untergang verdammt

Dann erst läge es wieder in der Hand von seriösen Bürgern und Demokraten, wessen Werte sich schließlich durchsetzen können und vor allem, wie unser aller Zukunft beschaffen sein wird. Mit der gegenwärtigen linksgrün-ideologischen Führung ist unser Land zum Untergang verdammt. Schon heute bleibt es – wie man sieht – weit unter seinen Möglichkeiten zurück, nicht nur, was Bildung, Leistungspotential, Innovationskraft und Wirtschaft anbelangt, wo es überall nicht wächst, sondern rapide schrumpft. Auch die eigentlichen Staatsaufgaben werden immer mehr vernachlässigt, obwohl die Steuereinnahmen mit rund eine Billion Euro so hoch sind wie. Doch selbst das reicht nicht mehr aus, um Politik für die Deutschen zu finanzieren – weil das Geld stattdessen an sozialstaatliche Kostgänger im In- und Ausland, fremde Kriege und globale Irrsinnsprojekte fließt..

So sieht es am Ende also aus: Deutschland zerfällt, während innerhalb seiner offenen Grenzen jeder gegen jeden kämpft. Noch nicht mit den Methoden von Weimar, aber die Gefahr einer Eskalation wächst mit jedem Tag. Unsere Kinder werden leider nie mehr erleben dürfen, wie schön dieses Land einst gewesen ist.