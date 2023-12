Die Ampelkoalition ist die zerstörerischste Regierung seit Bestehen der Bundesrepublik

Fassungslos schaut die große Mehrheit der Bürger im Land zu, mit welcher Skrupellosigkeit und Vehemenz die Regierung aus SPD, Grünen und FDP eine Fehlentscheidung nach der anderen trifft und an der Zerstörung all dessen arbeitet, was Deutschland über Jahrzehnte seinen Bürgern Wohlstand und gesellschaftlichen Frieden gesichert hat. Viele, die dieser Regierung mit ihrer Wahlentscheidung ins Amt verholfen haben, bereuen es mittlerweile bitter. Die Zustimmung zu den Regierungsparteien beträgt gerade mal noch 30 Prozent, Tendenz fallend. Wenn diese Koalition des Schreckens bis zum Ende der Wahlperiode regiert, ist davon auszugehen, dass bei der Bundestagswahl 2025 SPD und Grüne einstellige Ergebnisse erzielen und die FDP zur Splitterpartei mutiert. Nur wird dieser Denkzettel dann zu spät kommen.

Sollte diese Regierung unter Kanzler Scholz bis 2025 durchhalten, wird sie ganze Arbeit geleistet haben: Kein Stein droht mehr auf dem anderen zu bleiben, kein Bereich wird verschont. Niemand wird sich diesem Wahnsinn entziehen können. Wer glaubt, dass man sich einfach nur ins Private flüchten könne und am besten abwartet, bis der Spuk dieser unsäglichen Politik nach den Wahlen 2025 wieder beendet sein wird, der verkennt, dass die bis dahin angerichteten Schäden so nachhaltig und irreparabel sein werden, dass sie über kurz oder lang jeden betreffen.

Nachhaltige Wohlstandsvernichtung

Während fast überall auf der Welt die Wirtschaft wächst, steckt Deutschland in der Rezession und die Wirtschaft schrumpft. Das Rückgrat unseres Wohlstand, die Industrie, hier vor allem die Automobil- und die Chemieindustrie, werden durch Fehlentscheidungen des Wirtschaftsministers Habeck so nachhaltig zerstört, dass bis zum Ende dieser Regierung hunderttausende, wenn nicht Millionen Arbeitsplätze im Inland verloren gegangen sein dürften – entweder durch Betriebsaufgaben und Insolvenzen, oder durch Verlagerung riesiger Produktionskapazitäten ins Ausland. Allein in den letzten Tagen und Wochen haben Firmen wie Ford, Audi, Volkswagen, BMW, ZF Friedrichshafen AG, BASF und Porsche den Abbau Zehntausender gut bezahlter Arbeitsplätze im Inland angekündigt – und hierbei handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs.

Gleichzeitig schnellen die betrieblichen Insolvenzen durch die Decke. Ohne Milliardensubventionen für “klimagerechten” Umbau, wovon ausschließlich einige wenige internationale Big Player profitieren, läuft so gut wie nichts mehr im Land. Der kleine Mittelstand stirbt dagegen leise vor sich hin, egal ob im Einzelhandel oder dem Handwerk. Bäckereien, Metzgereien, Schuhgeschäfte, selbst die Filialen bekannter Modeketten wie Gerry Weber, Hallhuber, Görtz und so weiter melden Insolvenz an und verschwinden aus den Innenstädten. Diese Entwicklung lässt die Citys veröden und verslumen. Barbershops, Handyläden, Shishabars, Dönerbuden und türkische Gemüsehändler sind nur ein trauriger Ersatz für vormals blühende Fußgängerzonen.

Ab 2024 ist zu erwarten, dass dazu noch ein großes Gastronomiesterben aufgrund fataler politischer Fehlentscheidungen folgen wird. Das Auslaufen des reduzierten Mehrwertsteuersatzes, die Kostensteigerungen beim Einkauf und der Energie, das fehlende Personal – auch aufgrund der Einführung und üppigen Erhöhung des Bürgergelds – sind ein Giftcocktail, den viele Gastronomiebetriebe nicht überleben werden. Das Sterben der Gastronomie wird die Innenstädte noch mehr ausbluten lassen.

Bau- und Wohnungskrise

Ein weiterer Pfeiler des Wohlstands, die jahrelang boomende Baubranche, befindet sich in einem fulminanten Absturz. Allein im Jahr 2023 dürften die Neugenehmigungen im Wohnungsbau um ein Drittel eingebrochen sein. Statt der von Bauministerin Geywitz versprochenen 400.000 Wohnungen wurde wohl nicht einmal die Hälfte neu errichtet. Und für 2024 dürfte es noch düsterer werden, die hohen Baukosten bei gestiegenen Zinsen machen das Bauen für die meisten potentiellen Bauherren unerschwinglich. Gleichzeitig hat man den Wert eines Großteils der bestehenden Immobilien mit abstrusen Gesetzen um bis zu 30 Prozent vernichtet; zusammen mit der zwangsläufigen Kostenexplosion, weil die Bestandsimmobilien entsprechend der Klimavorgaben saniert werden müssen, werden viele Immobilieneigentümer faktisch enteignet. Für nicht wenige, die keine Rücklagen für sinnlose Sanierungen zur “Klimarettung” haben, ist dies existenzbedrohend.

Während aufgrund von unkontrollierter Zuwanderung der Bedarf an Wohnraum immer weiter ansteigt, steht dem ein schrumpfendes Angebot an neuen Wohnungen entgegen. Es wird nicht mehr lange dauern und man wird durch Enteignungen und Sonderkündigungsmöglichkeiten all diejenigen, die angeblich “zu viel Wohnraum” für sich beanspruchen, zugunsten von wohnungssuchenden Großfamilien aus ihren Wohnungen und Häusern vertreiben. Die sozialistische Wohnraumbewirtschaftung lässt grüßen! Erste Ansätze sind bereits erkennbar: Älteren Mietern kommunaler Liegenschaften wird gekündigt, um Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. Um den Druck auf solche Bürger zu erhöhen, die vermeintlich zu viel Wohnraum beanspruchen, wird immer öfter nicht mehr nur von “Heizscham“, sondern auch von „Wohnungsscham“ gesprochen. Gleichzeitig wird Wohnen für viele unbezahlbar. Nicht nur die Kaltmieten steigen aufgrund des knappen Angebots; Energiekosten, Grundsteuer, Versicherungen, Müllgebühren, Anwohnerparkgebühren – überall langt der Staat kräftig zu und macht Wohnen immer teurer. Nur wer Bürgergeld bezieht, braucht sich keine Gedanken zu machen: Miete und Nebenkosten werden vom Steuerzahler übernommen.

Sterben der Agrarwirtschaft

Mit Özdemir haben wir einen Landwirtschaftsminister, der in seinem vorherigen Leben so gut wie nichts mit Agrarökonomie am Hut hatte – und genau so führt er auch sein Amt. Die deutsche Landwirtschaft soll durch abstruse Gesetze, immer neue Auflagen und enorme Kostensteigerungen nachhaltig vernichtet werden. Jährlich verschwinden tausende von bäuerlichen Betrieben, aber auch immer mehr Ackerfläche geht verloren. Neben der Zersiedlung sind Windräder und Solarparks mittlerweile ein großer Faktor dafür, dass immer weniger Nahrungsmittel im Land selbst erzeugt werden. Wir werden immer abhängiger vom Import von Lebensmitteln, die meist unter weitaus schlechteren Umwelt- und Tierwohlstandards erzeugt und oft über tausende von Kilometer importiert werden. Der ab 2024 beschlossene Wegfall der Subventionen für Agrardiesel sowie der kostenlosen Bewässerung der Felder wird das Sterben in der Agrarwirtschaft noch beschleunigen. Eine auch nur ansatzweise Sicherung der autarken Grundversorgung der Bürger wird nicht mehr zu gewährleisten sein. Wir werden immer abhängiger von Lebensmittelimporten und damit von anderen Ländern. Das ist unverantwortlich und im Krisenfall existenzbedrohend für die Nation.

Das scheint den politisch Verantwortlichen jedoch keine Sorgen zu machen. Sie scheinen in einem Paralleluniversum zu leben, in dem stets Milch und Honig fließen. Währenddessen jettet unsere glamouröse Außenministerin Baerbock im Regierungsflieger durch die Welt, verteilt großzügig nicht mehr vorhandenes Geld und sammelt die Bedürftigen der Erde ein, um sie am deutschen Sozialstaat partizipieren zu lassen. Das alles dokumentiert sie auf Instagram auf eine Weise, die jeden professionellen Influencer vor Neid erblassen lässt. Man hat den Eindruck, dass sie ihr Dasein als Außenministerin als eine Hollywoodproduktion betrachtet, in der sie die Hauptrolle spielt. Die jährlichen Kosten dieser Inszenierung kosten den Steuerzahler jedenfalls Hunderttausende Euro allein für Styling und Optik.

Migration und Sozialstaat

Das Einzige, was in diesem Land noch zuverlässig funktioniert, ist das immer weitere Aufblähen des Staates und der Staatsausgaben: Zigtausende neue Beamtenstellen für eine immer ineffektivere Bürokratie, dazu immer neue staatlich finanzierte NGOs, die immer abstrusere Ideen entwickeln, wie sie dieses Land noch schneller “verändern” und die Menschen noch mehr gängeln können. Am rasantesten wächst jedoch der Sozialstaat, vor allem aufgrund der andauernden Zuwanderung in das Sozialsystem und der Reform von Hartz 4 zum sogenannten “Bürgergeld”.

Diese Regierung tut alles, um den Sog der Zuwanderung aus bildungsfernen, patriarchalischen, meist islamischen Gesellschaften zu erhöhen. Diese kommen täglich zu vielen hunderten illegal aus sicheren Drittstaaten ins Sozialparadies Deutschland – mit dem Wissen, dass so gut wie niemand mehr gehen muss. Meist sind es Männer, die dann schon nach kurzer Zeit im Wege des Familiennachzugs die gesamte Großfamilie nachholen können. Allein 2023 sind so zusätzlich zu den bislang mehr als 300.000 Asylsuchenden schon mehr als 120.000 Menschen auf Steuerzahlerkosten eingeflogen worden. Und diese Zahl wird in den nächsten Jahren aufgrund der zeitlichen Verzögerung noch explodieren. Daneben warten tausende Afghanen zusammen mit ihren Familien darauf, ebenfalls nach Deutschland kommen zu können. Parallel zu alledem finden weitere “Resettlement”-Aktionen etwa aus Afrika statt.

Gesundheitssystem vor dem Kollaps

Was hingegen praktisch gar nicht funktioniert, auch wenn die Politik das immer wieder fordert, ist die Anwerbung sogenannter “Fachkräfte” aus dem Ausland. Kein Wunder: Die suchen sich lieber Länder, in denen ihnen mehr Netto vom Brutto bleibt und wo sich die Lebensqualität nicht in freiem Fall befindet. Die von Innenministerin Faeser angekündigte Offensive bei Abschiebungen und Rückführungen von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis war, wie erwartet, nur heiße Luft, um die Bürger zu beruhigen. Die Grünen haben diesbezüglich jegliche Maßnahmen, die Abschiebungen vereinfacht hätten, erfolgreich verhindert.

Ein weiterer Bereich, der erfolgreich an die Wand gefahren wird, ist das von Gesundheitsminister Lauterbach geführte Gesundheitsministerium. Da es immer weniger Leistungsträger im Land gibt, dafür jedoch allein seit 2015 mehrere Millionen neue Mitglieder in gesetzlichen Krankenkassen, die keine oder nur geringe Beiträge leisten, steht auch das Gesundheitssystem vor dem Kollaps. Die Krankenkassen erwirtschaften riesige Defizite. Immer mehr Krankenhäuser sind überschuldet und schließen oder müssen aus Steuergeldern gerettet werden. Überall herrscht Facharztmangel; die medizinische

Versorgung ist vielfach nicht mehr gesichert. Die Kosten für die Wenigen, die das Ganze finanzieren müssen, steigen jedoch zum Jahreswechsel wieder stark an. Der sogenannte Zusatzbeitrag, den Arbeitnehmer alleine tragen müssen, wird die Nettogehälter spürbar verringern.

Bildungskatastrophe und Kriminalitätszuwachs

Ein weiteres Ministerium, das eklatant versagt, ist das von Paus geführte Familienministerium. Während sie mit der geplanten Kindergrundsicherung noch mehr Geld mit der Gießkanne sinnlos verteilen möchte, kapitulieren Schulen und Kindertagesstätten unter den Herausforderungen, die die Politik zu verantworten hat: Die unkontrollierte Massenzuwanderung hat zur Folge, dass Kindergärten und Schulen mit dem Ansturm an Kindern völlig überfordert sind. Die große Zahl an Schülern aus bildungsfernen und kulturfremden Gesellschaften, oft mit nur rudimentären Deutschkenntnissen und mangelhafter Vorbildung, ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass sich Bildung in Deutschland im freien Fall befindet und wir auch hier im internationalen Vergleich immer weiter abrutschen. Das wichtigste Kapital des Landes, die Bildung und der Fleiß seiner Menschen, ist zukünftig nicht mehr gewährleistet; eine fatale, irreparable Entwicklung, deren Folgen verheerend sein werden.

Gleichzeitig geht in Deutschland die Kriminalität durch die Decke. Vor allem Frauen zahlen immer öfter einen furchtbaren Preis für die Massenmigration vor allem junger Männer aus Gesellschaften, in denen Frauen kaum Rechte haben und unverhüllt als Freiwild angesehen werden. Täglich werden in Deutschland durchschnittlich zwei Frauen Opfer von Massenvergewaltigungen und auch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Zahl schwerer Straftaten steigt kontinuierlich, es gibt keine sicheren Gebiete mehr, die Brutalität ist zum Alltag geworden, kriminelle Clans sehen Deutschland als Beuteland, das sie gewaltsam unter sich aufteilen, sie plündern, morden, schaffen immer größere rechtsfreie Gebiete und lachen über den hilflosen Rechtsstaat. Die Islamisierung und die blutige Austragung von importierten religiösen und ethnischen Konflikten tun hier ihr Übriges. Die Innenministerin Faeser ist allerdings viel zu sehr mit dem Kampf gegen Rechts beschäftigt, als dass sie die tatsächliche Katastrophe auch nur ansatzweise bekämpfen würde.

Alles wird zerstört

Wollt ihr wirklich einfach weiter zuschauen, wie alles, was über Jahrzehnte durch harte Arbeit aufgebaut wurde, durch eine Dilettantentruppe zerstört wird, von denen die meisten außerhalb der Politik beruflich noch nie etwas geleistet und viele außer einem abgebrochenen Studium nichts vorzuweisen haben? Wann begehren die Deutschen endlich auf? Etwas vom revolutionären Geist unserer französischen Nachbarn wäre dringend notwendig. Warum erdulden die Deutschen immer wieder aufs Neue, dass gegen ihre eigenen Interessen regiert wird? Das deutsche Volk scheint vergessen zu haben, dass Wohlstand und gesellschaftlicher Frieden keine Selbstläufer sind, sondern das Ergebnis einer vernünftigen Politik im Zusammenspiel mit hart arbeitenden Menschen.

Seit der Regierung Merkel wurden zu viele fatale Fehlentscheidungen getroffen – und die jetzige Regierung hat diese Fehlentwicklungen nochmals massiv beschleunigt. Somit steht zu befürchten, dass Deutschland wieder einmal als großer Verlierer in die Geschichte eingehen wird. Es ist fünf vor Zwölf, um sich gegen diese unfähigste und größenwahnsinnigste Regierung seit 1945 endlich zu wehren – um noch etwas davon zu retten, was Deutschland einst lebenswert und zu einem der wohlhabendsten und lebenswertesten Länder der Welt gemacht hat.