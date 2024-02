Die einzige Bundestagsfraktion, die „nie wieder ist jetzt“ fordern darf, ist die AfD

Die Aussage der Überschrift mag für manch einen etwas provokant klingen, aber es ist ein Fakt: Die AfD kann als einzige der mit Fraktionsstärke im deutschen Bundestag vertretenen Parteien sich in Anspruch nehmen, sowohl über die “Gnade der späten Geburt” (Helmut Kohl) zu verfügen als auch, mangels Regierungsbeteiligung, sich nicht mitschuldig gemacht zu haben am schlimmsten Genozid an Juden seit dem Holocaust, der am 7. Oktober 2023 auf israelischen Boden stattfand.

An diesem Massaker waren nachweislich Mitarbeiter des UN-Hilfswerk UNRWA beteiligt, das von westlichen Staaten mitfinanziert wird. Die jetzige Bundesregierung unterstützte UNRWA eigenen Angaben nach allein im Jahr 2023 mit mehr als 200 Millionen Euro. Auch die vorherigen Regierungen zahlten jedes Jahr mehrere Hundert Millionen Euro an dieses Hilfswerk – obwohl Israel schon seit Jahren davor warnte, dass Teile dieser Gelder der Finanzierung der Hamas dienten. Spätestens als bereits vor Jahren offenbar wurde, dass mit diesen Geldern Schulbücher finanziert wurden, in denen schon die Kleinsten mit dem Hass auf Israel und die Vernichtung der Juden indoktriniert wurden, hätte man diese Unterstützung unverzüglich stoppen müssen. Doch nichts geschah.

“Solidarität mit Israel”: Ein hohles Lippenbekenntnis

Selbst nach den Massakern vom 7. Oktober 2023 dauerte es noch Wochen, bis die Zahlungen an UNRWA seitens der Ampelregierung ausgesetzt wurden. Trotzdem fließen weiterhin zig Millionen Euro nach Gaza und wieviel davon weiterhin der Hamas zugute kommt, weiß niemand. Die vom Bundespräsident Steinmeier und auch dem Bundestag geheuchelte “Solidarität mit Israel” ist vor diesem Hintergrund nichts als ein hohles Lippenbekenntnis. Im Gegenteil, man lässt die Hamas-Anhänger hier im Land ihren Hass gegen Juden und Israel auf zahllosen Demonstrationen ausleben, ohne dass dagegen größerer Widerstand seitens der Politik oder der Zivilbevölkerung geleistet wird.

Stattdessen suhlt man sich lieber gratismutig auf Demonstrationen “gegen Rechts” – und das am liebsten mit dem Slogan „nie wieder ist jetzt“. Was für eine unerträgliche Heuchelei, wenn zeitgleich Menschen in Deutschland wieder Angst haben müssen, als Juden auf der Straße erkannt zu werden – und zwar nicht von “Rechten” oder AfD-Anhängern, sondern von Muslimen und islamistischen Judenhassern. Apropos AfD: Es war übrigens Beatrix von Storch von eben dieser Partei, die bereits bei einer Bundestagsdebatte 2018 der Bundesregierung vorwarf, mit deutschen Steuergeldern für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) Judenhass und Israelfeindschaft im Nahen Osten zu fördern. Sie stellte bereits damals fest, dass UNRWA im Gaza-Streifen „praktisch ein Teil der Infrastruktur der Hamas“ sei. Da dieses Statement von der AfD kam, wurde es selbstverständlich nicht weiter beachtet.

Die wahren Antisemiten

Und auch diese Woche ist die AfD die einzige Partei, deren Vertreter auf der Berlinale 2024 nicht den dort hemmungslos agitierenden Israelhassern und Antisemiten zugejubelt haben. Das hätten sie auch dann nicht getan, wenn man ihre Vertreter nicht bereits vorab, in übelster Nazitradition, zuvor stigmatisiert, zu unerwünschten Personen deklariert und wieder ausgeladen hätte (“für Sie ist auf der Berlinale kein Platz!“) – ganz so übrigens, wie man es mit jüdischen Mitbürgern im Deutschen Reich spätestens seit den Nürnberger Gesetzen 1935 getan hat. Im Nachhinein können die AfD-Vertreter heilfroh sein, bei diesem widerlichen Spektakel der Berlinale nicht dabei gewesen zu sein. Denn sie sind die Einzigen, die von sich mit Fug und Recht sagen können, weiterhin ehrlich auf der Seite Israels zu stehen, so wie sie es im Übrigen immer getan haben.

Diese Standhaftigkeit der AfD straft die wahren Antisemiten in diesem Land Lügen und Heuchler – und diese finden sich im Deutschland des Jahres 2024 vor allem links. Man versteckt es nur allzu gerne hinter der Unterstützung des angeblichen palästinensischen “Freiheitskampfes“, dessen Schlachtruf „from the river to the sea, Palastine will be free“ nichts anderes bedeutet, als Israel und alle dort lebenden Juden auszulöschen.