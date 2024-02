Die Forderung nach Abschaffung des Parteienstaates ist ein Plädoyer für mehr, nicht weniger Demokratie

Der AfD wird hierzulande inzwischen einfach alles zugetraut – und so ist es kein Wunder, dass sich alle Medien auf jede Gelegenheit stürzen, angebliche Scheinbelege für die “umstürzlerischen” Forderungen der AfD zu identifizieren. Seit dem wohlplatzierten „Correctiv“-Bericht über ein angebliches rechtsradikales „Geheimtreffen“ in Potsdam im November, auf dem über Massendeportationen gesprochen worden sei, läuft die politisch-mediale Hetzkampagne gegen die AfD planmäßig auf Hochtouren. Obwohl „Correctiv“, wenn auch still und heimlich, Abstand von den eigenen Behauptungen zu nehmen und sie bereits mehrfach zu korrigieren, wird weiterhin aus allen Rohren auf die AfD geschossen. Keine Behauptung ist absurd genug, um sie gegen die Partei zu verwenden.

Dabei schießen die Ampel-Parteigänger und die deutschen Regierungsschutzmedien wider besseres Wissen sogar jene an, die eigentlich das genaue Gegenteil des ihnen Unterstellten propagieren. So ergeht es derzeit dem Brandenburger AfD-Landtagsabgeordneten Lars Hünich. Dieser hatte am 18. Januar erklärt: „Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen.“ Diese Aussage genügte für einen neuerlichen Aufschrei, der absurder nicht sein könnte: In nahezu allen Medien wird Hünichs Forderung so interpretiert, als wolle die AfD hier wieder einmal “die Demokratie abschaffen”. Der Innenausschuss des Brandenburger Landtags befasste sich prompt mit Hünichs Forderung. Natürlich stand auch der Verfassungsschutz, der den Brandenburger AfD-Verband bereits mit 60 (!) V-Leuten infiltriert hat, sogleich bereit, um die völlig harmlose Aussage Hünichs gegen ihn zu verwenden. „Wir haben das ZDF-Video schon gesichert. Es ist eingeflossen in die Bewertung zur Einstufung der AfD. Weil wir es als Verstoß gegen die Verfassung bewertet haben, was Herr Hünich da gesagt hat: die Abschaffung des Parteienstaates“, erklärte Verfassungsschutzchef Jörg Müller.

Ahnungslose und ignorante AfD-Jäger

Müller demonstriert damit das schockierenden Ausmaß der eigenen Ahnungslosigkeit und der bösartigen Ignoranz, der inzwischen jedem behördlichen Handeln gegen die AfD zugrundeliegt. Denn die Empörung ist wieder einmal eine einzige Farce. Tatsächlich hat sich Hüning nämlich mit seiner Forderung für mehr, nicht weniger Demokratie starkgemacht. Weder er noch sonst jemand aus der AfD hat sich für die Abschaffung des Staates oder der Demokratie ausgesprochen – sondern für ein Ende der Allmacht der Parteien. Genau das, und nur das, ist mit der Forderung nach Abschaffung des Parteienstaates gemeint. “Parteienstaat” ist ein feststehender, negativ belegter Begriff der Politikwissenschaft der – so Wikipedia – für einen demokratiegefährdenden bedrohlichen Zustand steht: “Der Parteienstaat wird zum vollständigen Parteienstaat, wenn sich alle Staatsgewalten – Legislative, Exekutive und Judikative – ausschließlich in den Händen formierter gesellschaftlicher Kräfte wie der politischen Parteien befinden. Diese Art eines Gesellschaftssystems wird auch ‘Parteienherrschaft’ genannt.” Für die Abschaffung dieses Systems hatten sich zuvor auch schon Politiker der etablierten Parteien ausgesprochen – und genau hieran knüpft Hünichs Kritik an (er selbst gehört ja ebenfalls einer Partei an, es geht also nicht um Parteienabschaffung, sondern um ein Ende der korrupten Parteiverfilzung!).

Diese Kritik mehr als begründet – denn Deutschland erfüllt längst alle Bedingungen eines solchen “Parteienstaates”: Obwohl Parteien laut Grundgesetz lediglich an der politischen Willensbildung “mitwirken” sollen, dominieren sie direkt oder indirekt das gesamte politische System und haben die Gestaltungsmacht unter Aushebelung der Gewaltenteilung völlig an sich gerissen. Ihre Führungsgremien bestimmen je nach nützlichen “Beziehungen” (neudeutsch: “Vernetzung“) und Loyalitätsgrad, wer auf einen „sicheren Listenplatz“ für Wahlen kommt und wer welche lukrativen Mandate innehaben darf. So entstehen Abhängigkeiten, die auch zur faktischen Abschaffung des freien Abgeordnetenmandats geführt haben – da längst parteiübergreifend (mit Ausnahme ausgerechnet der angeblich “undemokratischen” AfD) ein strikter Fraktionszwang herrscht. Jeder Abgeordnete und Politiker ist auf die Gnade seiner Partei angewiesen und kann schon allein deshalb nicht unabhängig agieren.

Der Staat als Beute

Die Parteien schanzen sich zudem über 600 Millionen Euro Steuergeld jährlich zu, um ihre Stiftungen zu finanzieren (wobei die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung als einzige rechtswidrig ausgenommen wird); sie dominieren die Justiz und sogar den öffentlich-rechtlichen Rundfunk; sie verhindern nach Kräften Volksabstimmungen und andere Formen demokratischer Mitbestimmung. Das gesamte politische Personal, Behördenleitungen und Spitzenbeamtenstellen wird aus ihren Reihen besetzt und ist ihren Auswahlkriterien unterworfen. Die absolute fachliche und charakterliche Unfähigkeit des Ampel-Personals ist nur das extremste Beispiel dafür, dass die Parteienherrschaft zur Gefahr für das ganze Land geworden ist. Eine demokratische Gewaltenteilung ist dadurch nicht mehr gegeben. Kritik an diesen Auswüchsen gibt es seit Jahrzehnten. Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker hatte 1992 festgestellt, die Parteien hätten sich “den Staat zur Beute” gemacht. Der Ruf nach Beschneidung ihrer Macht sei daher nicht verfassungswidrig, sondern vollauf im Sinne des Grundgesetzes. Bei von Weizsäckers Aussagen wäre damals, in rationaleren und zurechnungsfähigeren Zeiten, niemand auch nur ansatzweise auf den Gedanken gekommen, darin demokratiegefährdende Umtriebe oder gar eine Ablehnung des Staates als solche zu erkennen. Bei der AfD aber wird es nun genau so gedreht. Die Wahnsinnigen schaffen sich ihre eigenen Argumente.

Und so wird Hünichs Forderung nun abermals zum Anlass genommen, die AfD als staatsfeindliche Organisation darzustellen. Die brandenburgische Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) behauptete allen Ernstes, Hünichs Äußerungen seien “…falsch und gefährlich. Es gibt in Deutschland keinen ‚Parteienstaat‘, wie behauptet wird, sondern eine pluralistische Demokratie mit freien, gleichen und geheimen Wahlen.“ Man fragt sich, ob sie diesen Nonsens tatsächlich glaubt – oder nur die Kaste verteidigt, der sie ihre eigene Karriere verdankt. Hünich selbst kommentierte das Aufsehen, das seine begründeten und vernünftigen Worte ausgelöst haben, mit der korrekten Feststellung, dass diese bösartig aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. Auch er wies darauf hin, dass der Terminus „Parteienstaat“ eine politische Wirklichkeit beschreiben, in der „Parteien… die Institutionen, die Behörden, die Ministerien, die Zivilgesellschaft quasi unter sich aufteilen“. Genau dies ist in Deutschland der Fall. Der lächerlichen künstlichen Aufregung um die geradezu banalen Aussagen Hünichs zum Zwecke der weiteren AfD-Verteufelung wird all dies natürlich keinen Abbruch tun.