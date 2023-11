Die Grünen und ihre eigene Wirklichkeit

Ich habe gestern aufmerksam Cem Özdemir bei “Maischberger“ zugehört und muss sagen: Ich beneide diese Menschen wirklich, die sich ihre eigene Realität basteln können. Geschehnisse, Fakten, offensichtliche Zusammenhänge, das Prinzip von Ursache und Wirkung: Alles wird ausgeblendet. Man könnte oberflächlich meinen, gewisse idealistische Motive und hehre Ziele lägen ihrer sehr eigenen Sicht der Dinge zugrunde. Aber da stehen halt andere Dinge im Raum: Habecks Verköstigung der Graichen-Sippe bis in deren Ruhestand. Da ist Göring- Eckardt’s Göttergatte, der unter anderem mit der Zufuhr von “Flüchtlingen” das Konto seiner NGO füllt. Da ist die Baerbock, die ihre ganze Familie auf die Fidschi-Inseln mitnimmt. Und so weiter, und so fort. ldealismus geht anders.

Sie bestehen auf die Zerstörung der Natur durch monströse Windräder, deren klimatechnischer Nutzen auch unter Experten sehr umstritten ist. Es gibt im Moment etwa 1.300 (!) Bürgerinitiativen, die sich zum Widerstand gegen den Bau dieser Windräder formiert haben. Aber wen interessiert schon der Bürger? Dass die Verringerung des deutschen CO2- Ausstoßes bis 2030, der durch alle Maßnahmen der Grünen bestenfalls erreicht wird, alleine von China an einem Tag (!) herausgeblasen wird – geschenkt! Dass die deutsche Wirtschaft durch ebendiese Maßnahmen zum Schlusslicht der Industriestaaten schrumpft – geschenkt! Dass immer mehr Konzerne zu großen Teilen ihr Glück woanders suchen – geschenkt!

Anspruch “Weltenrettung”

Es juckt die Grünen nicht. Deutschland gehört ja eh abgeschafft. Die “Weltenrettung”: Nicht weniger als das ist ihr Anspruch. Dieses Narrativ tragen Sie wie eine Monstranz vor sich her. Lächerlich! Dass dies, sofern überhaupt machbar, nur global gehen kann – geschenkt. Der Bildungsgrad der grünen Politelite? Geschenkt. Die von der Merkel-CDU wissen das alles; trotzdem wollen sie mit den Grünen regieren. Sie glauben, dass die Grünen die jugendlichen Wähler bringen, die wiederum ihnen dann in einer schwarz-grünen Koalition den Platz an der Macht und damit an den Futtertrögen auf viele Jahre hinaus sichern werden.

Eines haben die Grünen, ebenso wie die SPD, begriffen: Die sogenannte “Brandmauer” gegen Rechts verhindert jede Möglichkeit einer konservativ-bürgerlichen Regierung. “Konservativ- bürgerlich”: Das steht für mich inzwischen übrigens für den Erhalt der eigenen Kultur, für die Werte, die Deutschland nach dem Krieg stark gemacht haben, für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Vernunft, für Leistung, für ein soziales Miteinander,

für Selbstbestimmung, für Frieden. Das heutige Klima der Spaltung, der Angst, der Doppelmoral, der Verlorenheit und der Verlogenheit ist unerträglich.