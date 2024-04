Die “moderne Gesellschaft”: Dekadenz im Endstadium

Je mehr ich darüber nachdenke, während mein Freund den Fernseher laut laufen hat, desto glücklicher bin ich darüber, dass ich nicht Teil dieser so genannten “modernen Gesellschaft” bin. Diese “moderne Gesellschaft” und die, die meinen, ihr anzugehören, sind in einem solch hohen Maße dumm, albern, flach, respekt- und schamlos, einseitig materialistisch und oberflächlich, dass man – wenn man sein Inneres wirksam schützen möchte – eigentlich nur noch Reißaus nehmen kann.

Es fängt schon bei diesem übergriffigen, allgegenwärtigen “Du” und “Ihr” an. Nein, nein und nochmals nein! Noch vor 20 Jahren gebot der Anstand, dass erwachsene Menschen außerhalb des Familien- und Freundeskreises per “Sie” angeredet werden. Ich möchte nicht mit jedem per “Du” sein!

Trotzdem: Am Ende wird alles gut

Mit das Schlimmste ist jedoch das öffentliche Zurschaustellen von Minderjährigen in wirtschaftlich prekären oder sozial schwierigen Familien, ob in TV-Realityshows, “Dokus” oder sozialen Medien Wo bleibt hier der Jugendschutz gegenüber dieser öffentlichen Vorführung von nicht-Volljährigen? Die bundesdeutschen Behörden kontrollieren doch sonst jeden Mist – einschließlich getätigter Äußerungen auf Facebook und anderswo.

Ich kann auch nicht mehr hören, dass für wichtige Dinge “kein Personal mehr da” ist. In der Corona-Zeit war erstaunlicherweise genügend Personal da, um kleinste Verstöße gegen die kranke “Coronaschutzverordnung” mit schier unzähligen Beamten brachial zu verfolgen. Die Prioritätensetzung in diesem (Noch-)Staat ist einfach nur noch irre. Positiv denken wird immer schwieriger.

Nur wenn zwischen Wolkenlücken die Sonne hervorkommt, bin ich mir wieder gewiss: Am Ende wird alles gut. Aber bis dahin wird uns die Dekadenz hierzulande schallend um die Ohren fliegen.. In diesem Sinne: Allen ein schönes Wochenende.