Die unausrottbaren Wurzeln des Judenhasses

In einem tiefsinnigen Essay hat die Schriftstellerin Cora Stephan versucht, die Ursache des derzeit überall mit neuer grausiger Intensität aufflammenden Judenhasses zu ergründen. Auf islamischer Seite verortet sie die Gründe dafür im Hass auf die „arroganten Juden“, die sich für das „auserwählte Volk“ hielten. Bei arabischen Muslimen sei es zudem der Neid auf die zionistischen Pioniere, mit denen das “israelische Wunder“ begonnen habe: Die Wüste in einem von Feinden umgebenen Land zum Blühen zu bringen und „unter den miesesten Ausgangsbedingungen wirtschaftlich erfolgreich zu werden“, zeugte von einer zivilisatorischen Überlegenheit, die quasi Minderwertigkeitskomplexe verstärkte. Dazu passe auch, so Stephan weiter, dass die Hamas vieles an Infrastruktur zerstört habe, was die Israeli im Gazastreifen hinterlassen hätten. Dass Desinteresse der Hamas an der Versorgung der Bevölkerung sei einer der vielen Gründe für die Abhängigkeit von Israel gewesen.

Hass auf Juden und auf Israel sei auch Hass auf die Moderne, Kapitalismus den „Westen“. Dies gelte auch außerhalb der arabischen Welt. An amerikanischen Eliteuniversitäten würden nicht nur Studenten, sondern selbst Professoren ganz offen das Hamas-Massaker als “legitimen Widerstand” feiern. Dies entspringe der „critical race theory“, der „critical whiteness“, wonach Juden als Weiße, gar als Europäer und Israel als „Apartheidsstaat“ gelten. Alles daran ist falsch, stellt Stephan fest, es zeige aber, in welche Richtung der Hass gehe: „Alle Länder, die es nicht so weit gebracht haben wie Israel und der europäische Westen, sind Opfer der Kolonisation, egal, wie lange ihr Ende schon her ist.” Und Israel gilt im links-woken Wahngebilde als die “letzte Bastion des Kolonialismus im Nahen Osten“.

Selbsthass und Selbstaufgabe im Westen

Auch an Not und Elend in Afrika seien die Kolonisatoren schuld, weshalb sie noch heute Entwicklungshilfe zahlen müsste, die jedoch meist bei Stammesfürsten und Despoten lande. Diese Länder zu Hilfsbedürftigen zu erklären, sei die „wahre Arroganz des Westens“. Während die meisten Muslime zum Hass auf Judenerzogen würden, sei es im Westen Selbsthass und – angesichts des stetig wachsenden Anteils von Muslimen in den europäischen Ländern – “schlicht und ergreifend Selbstaufgabe“.

Nach der neuen Mode der „critical race theory“ seien ohnehin alle Völker Opfer jener Länder, in denen Wohlstand herrsche. Diese Sichtweise sei eine, so Stephan, „ganz und gar zerstörerische Ideologie, die tatsächlich nur Opfer“ zurücklasse. Doch die Bewohner des Gazastreifens seien nicht Opfer Israels – das sich von dort 2005 vollständig zurückgezogen hat -, sondern der selbstgewählten Regierung. Wie auch immer der Kampf der Israelis gegen Hamas im Gazastreifen ausgehe: Es gebe „Strömungen, Ideologien und Theorien, wonach die Juden niemals gewinnen dürfen“, so Stephans ernüchterndes Fazit. Genau das ist der springende Punkt: Die Fratze des Antisemitismus, mit ihrer Mischung aus Neid auf, widerwilliger Bewunderung für und Minderwertigkeitskomplexen gegenüber Juden, einem winzigen, seit Jahrtausenden verfolgten Volk, dem die Welt dennoch – oder gerade deshalb – beispiellose Errungenschaften auf allen Gebieten menschlichen Wissens verdankt, tritt in immer neuen Varianten hervor, bleibt sich im Kern aber gleich. Ein widerliches Gebräu aus rassistischem Nonsens und hässlichem Neid findet stets neue Vorwände, um Juden zu gewissenlosen Menschen zu erklären, die überall nur Schaden anrichten und ihnen einen eigenen Staat zu verwehren, der nur wegen dieses unausrottbaren Hasses überhaupt nötig wurde. Israel wird wohl nichts anderes übrigbleiben, als diesen Kampf ums nackte Überleben für immer zu führen. Es wird aber wahrscheinlich noch existieren, wenn der Westen sich längst selbst zerstört hat.