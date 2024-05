Die Vielfalt der Gewalt

Und täglich kotzt das Murmeltier! Sabrija H. (17) und Mensur H. (20) attackierten im August 2023 zwei Polizisten und verletzten dabei einen Beamten schwer. Der Fall wurde nun vor dem Amtsgericht in Köln verhandelt – und es gab für die jungen Männer die üblichen milden Urteile: 40 Sozialstunden der eine, eine Ermahnung für den anderen. Das Verfahren gegen die Mutter der Täter wurde eingestellt. Sie war schon wegen Diebstahls verurteilt und ein Jahr im Knast gewesen. Ach ja: Es handelte sich um eine Roma-Familie aus Bosnien. Ich meine: Der eigentlich Schuldige ist hier der Richter. An seiner Stelle hätte im Urteilstext formuliert: “Bosnien ist ein schönes Land, deshalb fahren sie jetzt wieder da hin und bleiben dort für den Rest des Lebens! Sitzung geschlossen!” Wir kriegen es einfach nicht gebacken.

Aber es wird nicht besser. Die Gewalt eskaliert gefühlt mit jeder Woche mehr. Der Fall des 30-jährigen Deutsche, der am 1. Mai in Paderborn von drei sogenannten unbegleiteten Flüchtlingen durch Kopftritte getötet wurde, sorgte immerhin mal für kurze überregionale Aufmerksamkeit (obwohl seitdem schon wieder zig weitere Übergriffe stattfanden). Ich weiß ja, dass Politiker das gerne verdrängen… aber immerhin wurde in der Presse diesmal wenigstens die Nationalität der Verbrecher genannt. Ein Tunesier (17), ein Marokkaner (18) und ein noch flüchtiger Ägypter. Quasi die ganze Nafri-Flüchtlingspalette auf einen Schlag. Die Syrer hatten wohl Ruhetag. Wie viele Menschen haben seit 2015 ihr Leben verloren? Langsam reicht’s.

Merkels “Erfolgsrezept”

Apropos 2015. O-Ton Daniel Günther (CDU): “Wir sollten sämtliche Wählerinnen und Wähler, die wir unter Angela Merkel angesprochen haben, an uns binden. Angela Merkels Kurs der Mitte war ihr Erfolgsrezept.“ Das war der Witz des Tages, besser wird’s nicht mehr! Was Merkel und ihre unsägliche Groko diesem Land angetan haben, lässt sich nie wieder geradebiegen. Und Merz als Bundeskanzler wird scheitern. Wetten? Die Politiker, die uns in diesen Abgrund geführt haben, werden den Teufel tun und uns da wieder herausholen. Sie können und wollen es auch nicht.

Anscheinend brennen deshalb neuerdings bei manchen die Sicherungen durch. Politiker zu verdreschen scheint zur Zeit en vogue zu sein. Dieses Land hat definitiv fertig. Ich meine, ich hasse unsere derzeitige Regierung selbst von ganzem Herzen; aber trotzdem würde ich keine Gewalt anwenden wollen. Hätte nie gedacht, dass Menschen so tief abrutschen können. Was ist mit dieser jungen Generation eigentlich los? Reicht das Bürgergeld nicht? Oder will man die Grenzen der Demokratie testen? Ich fürchte aber, dass das leider erst der Anfang ist. Generation Brutal.