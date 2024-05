Ein Vertrag, sie alle zu knechten und ewig zu binden: Das WHO-Pandemieabkommen steht kurz vor der Annahme

Beate Bahner, die bekannte Fachanwältin für Medizinrecht, hat gerade wieder auf einer Veranstaltung in Reutlingen eindrucksvoll erläutert, wie das globalistische Pandemiedrehbuch abläuft, nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO überall auf der Welt vermeintliche „Gesundheitsnotstände“ ausrufen will, sobald kommende Woche auf der Genfer Weltgesundheitsversammlung der WHO-Pandemievertrag einschließlich der Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften verabschiedet worden sein wird. Bahner macht dabei „sechs Ingredienzien einer Pandemie“ aus.

Zunächst werde ein griffiges, bildlich auch für Laien einprägsames Ursprungsszenario gesponnen – etwa, dass ein Virus von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sei. Dann folge ein Hinweis auf den Klimawandel, der immer an irgendetwas schuld sei (etwa die Ausbreitung von Neozoen, also ortsfremder Arten). Als dritte Zutat würde dann der „One Health Approach” (“Eine Gesundheit für Alle”) als Narrativ herangezogen, bei dem verschiedene Möglichkeiten vorgezeichnet würden, die letztlich immer einen Rückschluss auf eine angebliche “Pandemie” erlauben – und sei es nur die Umwelt-Mensch-Beziehung. Dann folge die Vorstellung eines spezifischen PCR-Tests, mit dem sich angeblich jedes Virus auffinden, bestimmen und zur “Pandemie” ausrufen lasse (tatsächlich würden die Tests jedoch nur zur Überwachung, Kontrolle und Ausgrenzung der Bevölkerung dienen). Der fünfte Schritt sei eine Kommunikationsstrategie in Form einer weltweiten Zensur und eines Strafkatalogs gegen Maßnahmenkritiker. Und als letztes würde dann die rechtsstaatliche Überprüfbarkeit der Maßnahmen außer Kraft gesetzt.

WHO-Chef Ghebreyesus als Schattendiktator nach eigenem Ermessen

Diese Matrix für künftige “Pandemien” ist, wie Bahner ausführt, in den WHO-Verträgen vollumfänglich berücksichtigt, so die Anwältin mit bitterer Ironie. Demokratische oder auch nur wissenschaftlich-fachliche Einwände gegen die Aktivierung dieses Prozesses sind künftig ausgeschlossen, weil die alleinige Entscheidung über künftige Gesundheitskrisen (sogenannten PHEICS) oder “Pandemien” dem Generalsekretär der WHO alleine obliegt – sogar ohne Zustimmung des Vorstands und Direktoriums. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ist nicht von ungefähr der Haupttreiber dieser Entwicklung und auch des Ermächtigungsgesetzes zu einer beliebigen globalen Gesundheitsdiktatur, den dieser Pandemievertrag darstellt – dies, wie Bahner darlegt, schon deshalb, weil er selbst nicht in sein Heimatland Äthiopien zurückkehren wolle, wo ihm ein Prozess wegen Völkermordes aufgrund seiner einstigen Aktivitäten in einer kommunistischen Terrororganisation drohe.

Bahner warnte, dass die Grundrechte mit den neuen WHO-Befugnissen einfach weggewischt werden könnten. Impfverpflichtungen mit Vakzinen, die dann künftig etwa in 100 anstatt, wie bisher, in 4.000 Tagen hergestellt würden, gehörten ebenfalls zum Repertoire. Diese und viele weitere Analysen und Warnungen hat Bahner in ihrem aktuellen Buch „WHO-Pandemievertrag – Der finale Angriff auf Ihre Freiheit“ zusammengefasst, in dem sie auch noch einmal mit der Corona-Politik abrechnet, die ein Putsch gegen den Rechtstaat gewesen sei. Man müsse befürchten, dass ein durch die WHO ausgerufener Notfall zum Dauerzustand in Deutschland und der Welt wird, bei dem parallel das Arzneimittelrecht über Notfallzulassungen in ein Notfallrecht übergehe.

Erprobte Corona-Allianz

China sei das Vorbild für zahlreiche Facetten der WHO-Pläne. Patienten- und Datenschutz blieben dabei wie vieles andere auf der Strecke, Rechtstaatlichkeit sei nur noch eine Fassade. Es komme letztlich zur Unterwerfung des Bürgers und des Staates unter eine Nichtregierungsorganisation. Um dies zu verhindern, fordert Bahner Aufklärung in allen Bereichen. Jeder könne mithelfen, für die Freiheit einzustehen.

Als solle Bahner in ihren verstörenden, aber treffenden Prognosen in Echtzeit bestätigt werden, läuft just derzeit eine konzertierte Angstkampagne, um die Vogelgrippe zu weltweiten Großgefahr aufzublasen – obwohl es bislang nur wenige Fälle von Infektionen bei Menschen gibt. Dahinter steckt wieder einmal die erprobte Corona-Allianz aus Regierungen, Pharmakonzernen und Stiftungen… und natürlich Medien, die sich für dieses üble Spiel hergeben, um ihre schwindenden Auflagen und Reichweiten durch Panikmache nach oben zu treiben. Dies alles kommt natürlich rein „zufällig“, während gerade über die diktatorischen Machterweiterungen der WHO debattiert wird und deren Verabschiedung auf der Zielgeraden ist. Offensichtlich sol hier die angebliche Unverzichtbarkeit einer klandestinen, obskuren und dubiosen Organisation in einem Zeitalter auf einmal am Fließband auftretender, immer neuer „Pandemien“ unterstrichen werden. Bahners Warnungen bewahrheiten sich also bereits.