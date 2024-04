Energiediebstahl: Fit genug fürs Mega-Wahljahr?

Heute schon in den Wahnsinn getrieben worden? Die Nerven blank? Die Tageszeitung zerknüllt, den Fernseher mitsamt Böhmermann aus dem Fenster in den Hof geworfen, bei der Mülltrennung die grüne Tonne umgetreten, aufs Schreiben vom Finanzamt „Empfänger unbekannt“ geschrieben und schließlich noch – in ohnmächtiger Wut – sämtliche Abos von Zeitschriften des ewig gleichen Inhalts per sofort gekündigt…?! Wenn Sie auf eine dieser Fragen mit Ja geantwortet haben, dann sind Sie ein Überlebender im Irrenhaus „D“ mit noch relativ normalen Reflexen. Denn dann sind Sie hier: „Unser Deutschland ist das schönste und das beste Deutschland, das wir haben.“ – willkommen im „lost paradise“ der Angel Merkel! Denn für genau diesen Satz bekam diese unsäglich charakterlose Frau, die aus der kommunistischen Ostzone mit ihrem marxistisch-leninistischem Ungeist daherkam, einst neun (!) Minuten lange Standing Ovations beim Bundesparteitag der CDU in Karlsruhe, nachdem sie als Kanzlerin den Schutz der Bürger durch Grenzkontrollen quasi über Nacht abgeschafft hatte. Das war anno 2015. Und das ist auch heute. Die Uhr der alten Republik blieb in diesem Moment stehen.

Mit Merkels – vor allem auch symbolischen – Angriffen auf die Wertigkeit des alten und einst bemerkenswert stabilen West-Deutschlands, in damals noch lebenswerter bürgerlicher Ordnung, begann ein von oben diktierter nationaler Selbstmord, der seinesgleichen in der Geschichte sucht. Verloren gingen dabei – gewollt! – Moral, Verstand und Anstand, Sinn, Zweck und Ziel. Merkel öffnete die Schleusen, um das Land zu ersäufen. Anders gesagt: Migranten wurden als Waffe genutzt, um einen perfiden politischen Plan umzusetzen. Menschenmittel zum Zweck (wichtig: die Migranten selbst können nichts für dieses miese Spiel mit ihnen!). Unzweifelhaft scheint Merkels oberstes Gebot, aus heutiger Sicht, die Programmierung und Installation organisierter Sinnlosigkeit gewesen zu sein. Also, auf einen Nenner gebracht: die absolute Zerstörung eines Nationalstaates, eines historisch gewachsenen, geschichtsträchtigen Landes und seiner Lebensgrundlagen respektive seiner einst freien Bürger. Unser gegenwärtiger alptraumartiger Zustand hierzulande ist alles andere als Zufall.

Linken geht ein Licht auf

Doch siehe da: Selbst einigen Linken ging (und geht) hernach ein Licht auf. Wer heute Merkels Schönstes-Deutschland-Zitat sucht, der wird ausgerechnet in den Leserbriefen zu CDU-Parteitag bei der ökolinken „taz“ fündig: Dort schreibt, stellvertretend für etliche Leser, ein Peter A. Weber folgendes: „Banaler geht’s wirklich nimmer – für eine solche nichtssagende Floskel bekommt sie auch noch 9 Minuten Beifall. Für kein einziges der unzähligen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Probleme ist ein Konzept vorhanden. Nirgendwo ist die Einsicht vorhanden, daß man die Dinge von der Wurzel angehen muß, um Fortschritte zu erzielen. Stattdessen Wir-schaffen-das-Parolen, Sand in die Augen streuen, nutzlose Appelle an längst aufgegebene demokratische Werte und an ein Europa, das zum Scheitern verurteilt ist.“

Weitere Kommentare untermauern eine ungewöhnliche Erkenntnis, bei der man auf Licht am Ende des Linkstunnels hoffen könnte; auch eher linke „taz“-Leser scheinen Merkel durchschaut zu haben: „Wenn das Politik sein soll – wozu brauchen wir dann noch Politiker?” Dasselbe mögen sich DDR-Bürger in den achtziger Jahren nach ähnlicher Analyse auch gefragt haben. Minutenlanger Beifall für hohle Phrasen: Das ist soooo Endzeit-SED….“ – schreibt dort ein Dr. Alfred Schweinstein (ebenda). Aber alle waren doch seinerzeit soooo begeistert von Merkel, von Links bis CSU, also alle selber schuld! Wir leben nun weiter in Merkels Spukhaus, jeder Tag ist grau und es wird immer dunkler um uns herum: „Wie rot-grünes Gedankengut Deutschland krachend vor die Wand fahren lässt“, sinniert das Feuilleton.

Toxische Vollstrecker

Die Ampel, in denen die Giftgrünen als toxische Vollstrecker des Merkel-Programms mit der Axt nach innen und außen gleichermaßen den verbliebenen Rest unseren einstigen Wohlstandslandes zerschlagen, begeht als finalistische “zweite Abrissbirne” nach den 16 Amtsjahren der ersten Abrissbirne mit alptraumhafter Gnadenlosigkeit fortgesetzte Ressourcenverschwendung: Enteignung als Etappenlauf, sowie politische Entmündigung mitsamt kollektivistischem Mobilkampf gegen Bürger, die noch ihre Freiheit, ihren Wohlstand und – vor allem – ihren Verstand (!) vor dem organisierten Wahnsinn retten wollen. Was Merkel alles anrichtete, wird nun immer deutlicher sichtbar: Gebaut wird inmitten von tausenden von Insolvenzen, abwandernder Industrie, abstürzendem Mittelstand, anschwellender Massenarbeitslosigkeit ein von obskuren Kräften geplanter Menschenzoo mit täglich neuen Divers-Einzelgehegen, in denen denaturierte, demotivierte, desorientierte, debile, depressive und leicht steuer- und kontrollierbare Deppen hausen. Grüne Gleichschaltung steht für eine bestialische Umwertung der Werte, sie bedeutet das Ende des Zeitalters der humanistischen Aufklärung und die Umsetzung von absoluter Doppelmoral, Desorientierung, Dauerbelastung, Demütigung, Depression.

Es regiert die offene Perversion. Der Zustand der übel zugerichteten Untertanen – nicht erst seit Corona (!), sondern schon vorher in der generell lebens- und alltagszerstörischen Amtszeit Merkels – wird ganz offen von den Machtergreifern und Mitmachthabern bejubelt. Augen reiben und lesen – das ist kein schwarzer Humor, das ist Deutschland: „Die Zahl der Depressionen steigt seit Jahren stark an. Für Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, ist dies allein aber kein Grund zur Beunruhigung – im Gegenteil: ‘Dahinter steckt eine erfreuliche Entwicklung. Wir haben mehr Menschen, die sich Hilfe holen’, sagt der Professor für Psychiatrie am Universitätsklinikum Frankfurt bei der Vorstellung des Deutschland Barometer Depression, das von der Stiftung herausgegeben wird.“

Alles läuft auf Hochtouren

Menschen, die sich die ach so tolle Hilfe holen: Das klingt so, als ob dieser mutmaßlich ökosozialistische Depressionsbeihelfer Hegerl Bananen in den Menschenzoo wirft und dabei zuguckt, wie sich das dumme Geviecher ums Obst streitet – und sich dabei noch mächtig freut. Spätestens hier nähern wir uns einem äußerst gefährlichenTeil einer hinterhältigen Strategie, welche sowohl bei den Nazis als auch in der einstigen Sowjetunion und insbesondere auch in Merkels DDR-Heimat über Jahrzehnte erprobt wurde: Menschenversuche an und mit Andersdenkenden! Die Entmündigung der Menschen durch eine gezielte und gewollte Gehirnwäsche, Verunsicherung, Verängstigung und schließlich ihre entmündigende Psychiatrisierung – all das läuft auf Hochtouren, denn nur ein kranker Untertan ist ein guter Untertan. Blick zum grünverseuchten Umweltbundesamt – da werden Sie geholfen! Motto: „Sie sind noch geistig gesund und haben Spaß am Leben? Wir ändern das! Grün wirkt! Mach mit! Werde auch Du ein Pflegefall!“

Kostprobe gefällig? Achtung, es wird ganz schlimm! Heute schon geheult weil ihre Zimmerpalme ein Blatt verloren hat? Unter der verräterischen Überschrift „Klimawandel und psychische Gesundheit“ vollstrecken die grünen Bewusstseinsklempner ihre von Merkel geschenkten „Titel“ beim einfachen Volk, welches nun seinen Geist endgültig aufzugeben hat. Befehl ist schließlich Befehl! Angeblich zeigen die letzten Jahre, so die Auguren des „Green Apemen Deal“, dass sich der „Klimawandel“ deutlich auf die menschliche Psyche ausgewirkt hat – dieses Mantra wird über verschiedene Stationen breit ins Land gestreut. Hier nun, beim Umweltbundesamt, heißt es dazu von einer politisch vergewaltigten Wissenschaft: „Graduelle langfristige Veränderungen der heimischen Umwelt, etwa durch anhaltende Trockenheit, können psychische Stressreaktionen auslösen. Unter dem Begriff der ‘Solastalgie’ werden solche Emotionen zunehmend erforscht. Solastalgie bezeichnet ein Gefühl des Verlustes, der Trauer und den empfundenen emotionalen Distress, der entsteht, wenn es zu Umweltveränderungen oder -zerstörungen im vertrauten Lebensraum kommt. Im Unterschied zum Begriff ‘Eco-Anxiety’ bezieht sich die Solastalgie auf das, was bereits verändert oder verloren ist, wohingegen die Eco-Anxiety antizipativ ist, also eine Angst vor dem, was kommen könnte, darstellt.“

Kolumbus hätte kehrtgemacht…

Was für ein Missbrauch von Begriffen und Worten! Ich bekomme auch immer “Solastalgie” wenn mein Bierkasten so leer wie mein Portemonnaie ist… soviel Dummspruch bei soviel Volksverdummung muss sein! Weiter geht’s dort schier endlos, auf der Seite finden sich dann noch eigentlich fast schon komische weitere Beispiele für gewaltige Depressionseruptionen – etwa nach Vulkan-Ausbrüchen. Kolumbus hätte Amerika wohl niemals entdeckt, wenn die Grünen ihre Menschenversuche auch schon an ihm hätten durchführen können. Er wäre drei Meilen vor seiner Küste heulend und jaulend mit dem Boot wieder panisch umgekehrt, an Land hätte er zitternd gestanden und gestammelt: „Dann kam eine Welle und ich wurde nass, es war fürchterlich!“ Die herrschenden Angst-Macher beziehungsweise Umerzieher und Bediener sämtlicher zur Verfügung stehender Gehirnwaschanlagen melden derweil Vollzug. Generation Heulsuse klebt auf dem Asphalt und hat Angst vor der 35-Stunden-Woche und jeglicher Arbeit, ausserdem war es im Winter kalt und eben hat es geregnet – der Klimawandel wird uns alle noch töten! Leute, das Ende der Welt ist nah!

Deshalb: Weitere Grün-Institute zur Erforschung spinnerter Grünwissenschaft erklären uns weitere Grün-Wahrheiten: „Wovor junge Menschen mit Blick auf die Klimakrise konkret Angst haben, hänge auch vom Alter ab, sagt die Psychologin Lea Dohm von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG): ‘Wir wissen, dass das bei jüngeren Kindern etwa im Grundschulalter eher noch konkretere Ängste sind, wie die Angst vor Feuer oder Überschwemmungen.’ Jugendliche hingegen beschäftigten sich mehr mit der eigenen Identität und dem politischen Bezugsrahmen. Fehlender Klimaschutz werde auch mit der Tatenlosigkeit der Regierung zusammengebracht.“

“Prediger*Innen” des Nichts

Noch was aus den staatlich finanzierten Gehirnwaschanlagen? Bitteschön: „Klimawandel geht ins Gehirn – Psychiatrie erwartet wachsende Patientenzahlen aus Gründen des Klimas.“ Geistiger Veitstanz bei der leider tonangebenden und von Milliardären mit Milliarden gepamperten Grünen-Klimasekte, die jedes Gehirn zum Einsturz bringen kann, wenn es nicht stark genug und immun genug gegen politischen Linksschwachsinn ist: „’Wir müssen die Klimakrise von unserer eigenen Verletzlichkeit her denken’ – Wie umgehen mit Klima­depression und Öko-Angst? Ist im Angesicht der Klima­katastrophe Zuversicht überhaupt (noch) möglich? Was ist Hoffnung? Ein Gespräch mit der Philosophin Corine Pelluchon.“ Auch bei den Nachbarn wird Neue-Menschen-Züchtung betrieben und grüne Gülle in die Gehirne gekippt: Die erwähnte skurille Zeitgeist-Mitmach-Philosophin Pelluchon, welche vermutlich jeden morgen auf einem Komposthaufen meditiert, wurde allen Ernstes befragt, wie man denn seelisch Waldbrände, Sturmfluten und „Hitzerekordwellen“ überlebt, worauf sie unglaublich geistreich antwortete: „Man kann sich zur Hoffnung nicht entscheiden. Sie kommt, wenn sie kommt, und ob sie kommt, ist unklar. Viele Menschen vermischen Hoffnung und Optimismus.“ Und: “Wir müssen die Klimakrise von unserer eigenen Verletzlichkeit her denken.”

Es gibt Marktfrauen, Leute bei der Müllabfuhr oder Heizungsbauer, welche allesamt bessere Lebenstipps auf Lager haben als diese “Prediger:Innen” des Nichts, welche für ihr ideologisches Nichts mit Geld überschüttet werden – um die Menschen und vor allem die Jugendlichen zu verdummen, zu ängstigen und ihnen jegliches Selbstbewusstsein zu rauben. Es ist so deutlich, worum es eigentlich geht. Man will total verängstigte Wesen schaffen, welche den ganze Tag mit vollgeschissenen Angstwindeln herumrennen, auf Strassen dämlich glotzend herum kleben, sich vegan vollkiffen (!) und als williges Vieh zusammentreiben und wegsperren lassen – ohne noch zu merken, was mit ihnen geschieht, worum es geht, wie man ihnen als Ergebnis-Dummköpfe die Würde nimmt und ihnen ein sinnvolles Leben stiehlt. Der zielgerichtete Wahnsinn greift immer tiefer in Wissen und Schaften ein, die Medien fungieren schon lange als gehirnlose Wiederkäuer und Lautsprecher der jeweiligen Machtsignale, auch die wirklich noch starken Bastionen an Hochschulen, wo eigentlich kein grüner Un-Sinn Raum haben dürfte, werden jetzt angegriffen.

Nichts ist mehr sicher

Der immer gleiche Typus von schnatternden Gender-Weibern, welche Fremdworte sinnfrei gurgeln und toxische Luftschlösser in leere Räume malen, taucht nun auch in Fächern wie Physik auf. Nichts ist mehr sicher. Zu den schlimmsten Gestalten mit rein ideologischer Femanzipatismus-Vita gehört eine Professorin Dr. Martina Erlemann, bei der man sich fragt, woher deren akademischen Grade eigentlich kommen. Was sagt sie? Zum Beispiel das: „Welche Rolle spielen soziale Ungleichheiten und Diversität für die Praxis der Physik? Zu diesen Fragen bieten sowohl die Gender Studies als auch die Wissenschaftsforschung zur Physik Herangehensweisen an, die eine Erforschung dieser Fragestellung ermöglichen … die Ergebnisse werden mit Blick auf eine gender- und diversitygerechte Arbeitsplatzkultur in der Physik diskutiert.“Kapiert? Erkenntnisse, die keine wirklich relevanten sind und die kein Mensch braucht. Natürlich auch finanziert an staatlichen Ideologie-Hochschulen vom politisch vergewaltigten Steuerzahler.

So. Eigentlich sollte dieser Beitrag die eingangs gestellten Fragen klären. Gemeint war dabei der Sinn hinter diesem Exkurs; wer die Verhältnisse durchblickt und sich gegen diese negativen Energien zu wehren versucht, wer verzweifelt an dem hanebüchenen Unsinn, welcher gerade auch im Namen der Wissenschaft über uns wie Jauche ausgekippt wird, der sollte jetzt auf seine geistige Gesundheit achten – zumal man uns genau jene nehmen will. Ein zerstörter Untertan ist ein guter Untertan. Ein Dummkopf, genau so, wie die Politik ihren Wähler liebt! Um klaren Kopf zu behalten, sollte man sich deshalb nicht allzu sehr von rotgrünen Agitatoren und Medien provozieren lassen… denn es ist Superwahljahr, und das bedeutet: Politische Schlammschlachten, Desinformation, Kampagnen gegen jegliche antigrüne Opposition und Angriffe auf den gesunden Menschenverstand werden auf allen Ebenen alsbald erheblich zunehmen. Das Inszenieren à la “Correctiv-bastelt-sich-eine-Wannsee-Konferenz” war weder der Anfang, noch markiert es das Ende der Richtung Totalitarismus marschierenden Zersetzungspolitik. Die Realität ist bei allem nur noch in homöopathischen Dosen erträglich. Insofern: Passt auf euch auf!