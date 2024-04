Engagierte junge Menschen für die Aufgaben der Zukunft

Die Intelligenzasketen der Ampel haben sich viel vorgenommen. In den nur vier Jahren der aktuellen Legislaturperiode wollen sie die Bundesrepublik Deutschland, so gut es irgendwie geht, zerstören. Weisungsgemäß gilt es für sie, alles Alte abzuräumen, um Platz zu schaffen für Neues. Daher machte sich die TikTok-Tänzertruppe umgehend daran, die deutsche Industrie mit ihrem Kernbereich Automobilbau zu ruinieren. Die Energieversorgung wird auf wackelige Stelzen gestellt, damit Regieren auch spannend bleibt und keine Langeweile aufkommt. Die Infrastruktur lässt man genüßlich vergammeln, und was irgendwie noch halbwegs funktionieren könnte, soll jetzt laut himmelsstürmenden Wirtschaftsministeriumsplänen “zurückgebaut“, also kaputtgemacht werden.

Hier kommen die Elitetruppen der teutonischen Transformation ins Spiel: Die Haltungsschäden-Bataillone der Work-Life-Balance-Kiffer aus der Generation Klimakrieger mit der Devise “Ich wohne bei Mutti bis ich hundert bin“.

Deltaforce-Spezialeinheiten der Elektrofahrrad-Mobilisten im Einsatz

In unserer guten deutschen Erde liegen nämlich – sicher und nachhaltig verlegt – tausende von Kilometern an Gasleitungsrohren. Unsere Großeltern und Urgroßeltern und die Boomer-Generation – jene selbstreflexionsverweigernden Tölpel, die nur sehr begrenzt durchverkifften, des Lesens und Schreibens und sogar des Rechnens noch kundigen Arbeitssklaven früherer Zeiten – haben die Leitungen teilweise mit in die Erde gebracht und sie viele Jahre gut gewartet.

Ihre seichte Entschuldigung für diesen “preußischen Tugendschwachsinn“, den heute kein fortschrittlich-vegan-arbeitsscheuer Vollversager der Truppe “Z” (nicht die Russen natürlich, das wäre ja voll Nazi!) mehr versteht, ist, dass sie einfach nur gute Arbeit abliefern wollten. Man stelle sich das einmal vor: Diese kranken Vögel hatten sogar noch Freude an ihrer Arbeit und waren stolz, wenn ihnen gute Qualität gelungen war! Nach heutigen Maßstäben beurteilt, war und ist das völlig daneben!

Grüner Marschbefehl zum Kulturkampf

Deshalb werden diese Mammutaufgaben jetzt vom Nachwuchs übernommen. Herkules war schließlich auch kein alter Mann, als er die 12 unlösbaren Aufgaben bewältigte – unter anderem die Reinigung des Stalles eines gewissen Augias. Millionen von hochmotivierten Klimarettern warten nur darauf, den grünen Marschbefehl zum Kulturkampf gegen die Gasheizung zu erhalten. Natürlich müssen sie erst einmal die 32 Semester ihres Gender-, Sozialpädagogik-, Byzantinik- oder Ausdruckstanz-Studiums erfolglos absolvieren, bevor sie zur Verfügung stehen.

Das eine oder andere Coaching könnte ebenfalls ihre Disponibilität beim Einsatz für die gute Sache verzögern, denn auch Stuhlgang haben und Wasser heißmachen wollen heute coachingbasiert gelernt sein! Aber wenn dann noch – bevor sie wegen Burnout in Frührente gehen – genug Zeit bleibt für körperliche Arbeit, sind sie selbstredend gerne dabei. Vorausgesetzt, der Arbeitsbeginn ist nicht vor 12 Uhr mittags und Mami bringt die hochmotivierten Akkordmalocher im benzin- oder dieselgetriebenen SUV selbstverständlich direkt bis zur Baustelle.

Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt

Die Politik könnte aber auch das tun, was sie am besten kann: Nämlich Diäten kassieren, im Parlament und im Wahlkreis fehlen und einfach alles aussitzen. Schließlich liegt die Zukunft in den Händen der Auslesegeneration des Letzten! Die Ziele von Klausi und Schorsch ließen sich trotzdem – oder auch gerade deshalb – erreichen: Die Zerstörung der Infrastruktur, der industriellen Fertigung und der Wirtschaftskraft des ehemaligen Exportweltmeisters. Denn Herumsitzen und Nichtstun sind nicht nur die am besten gemeisterten Fertigkeiten von Politikern, sondern eben auch besagter Generation „Z“.

Voll Zuversicht darf daher der zerstörungswillige Ampelpolitiker darauf vertrauen, dass die zukünftige Gesellschaftsordnung, die geprägt sein wird von einer dank Eltern und Großeltern maximal aller Härten des Lebens enthobenen, dauergeschonten und -bekifften Jugend, diese Aufgabe mit Bravour lösen wird.

Dummes Zeug auf Hirntoten-Niveau labern

Reparaturen von Häusern, kommunalen Einrichtungen oder auch nur den eigenen vier Wänden sind nun mal – um es mit dem ehemaligen österreichischen Fußballnationalspieler Hans Krankl zu sagen – “primär“.

Da diese Sternen- und Indigo-Kinder hauptsächlich mit ihrem TikTok-, Instagram– und Youtube-Influenzermüll beschäftigt sind, bleibt für anderes keine Zeit. Schließlich sind sie doch alle Stars! Sie sind berühmt und wollen reich werden, ohne dafür arbeiten zu müssen. Sie setzen sich vor eine Kamera oder ihr Handy, labern dummes Zeug auf Hirntoten-Niveau – und Altersgenossen, die noch beschränkter sind als sie, schauen sich das dann an als Unterhaltung und zur “Erwachsenenbildung”. Die Millenials haben es bereits erkannt: Nichtstun ist die Lösung für alle Probleme.