Extrawurst für Wagenknecht im Bundestag

Manche sind mal wieder gleicher: “Demokratische” Fairness und parlamentarischer “Respekt” vor politischen Minderheiten werden in dieser Republik ausschließlich denen gewährt, die Axt an ihre freiheitlich-demokratisch Grundordnung legen wollen, und deren Devise lautet “noch mehr Sozialismus wagen“. Und auch wenn sie wegen vereinzelter migrations-, westbindungs- und energiewendekritischer Aussagen als vermeintlich populistisch gilt: zu diesen geduldeten Lieblingen (oder nützlichen Idioten?) des Linksstaats gehört auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, die natürlich keine freiere Republik, sondern einen noch dirigistischeren Staatsapparat anstrebt.

Die nicht durch Wahl, sondern durch Abspaltung von der Linkspartei geborenen Abgeordneten des BSW sollen nun, wie auch verbliebenen Abgeordneten der Linken, am 2. Februar vom Bundestag als “eigenständige Gruppen” anerkannt werden, wie die “Süddeutsche Zeitung” unter Berufung auf mehrere Quellen aus dem Bundestag berichtet. Nach dem Austritt der Wagenknecht-Anhänger war die Linksfraktion Anfang Dezember aufgelöst worden, weil sie mit dann nur noch 28 Abgeordneten die Untergrenze von 37 Mandataren nicht mehr erreicht hatte, die für den Fraktionsstatus vorgeschrieben sind. Gleiches gilt für die BSW-Mitglieder, die nur zu zehnt im Bundestag vertreten sind. Auch sie können keine Fraktion bilden.

Großzügiges Entgegenkommen

Vom Status als Gruppe erhoffen sich laut “dts” nun beide Parteien Vorteile in Bezug auf parlamentarische Rechte und Redezeiten; Voraussetzung dafür ist jedoch der Gruppenstatus, der vom Bundestag mehrheitlich beschlossen werden muss. Und, welch Wunder: Dasselbe Kartell der Altparteien, das der AfD als größter Realoppositionspartei im Bundestag bis heute ihr laut Geschäftsordnung zustehenden Vorstands- und Ausschussämter willkürlich verweigert, gewähren der linksradikalen Wagenknecht-Splittergruppe, die sich noch in keiner Wahl behauptet hat, die erhoffte Gruppeneinstufung.

Das ist aber nicht das einzige großzügige Entgegenkommen für das BSW, das sich mit Forderungen nach Enteignungen, Verstaatlichungen, Preisdiktat und Kommandowirtschaft bei näherem Hinsehen als eine Art wirtschaftsstalinistische Sekte entpuppt: Auch beim Redezeit-Verteilerschlüssel soll Wagenknecht über Gebühr bedacht werden. Nach dem Verteilungsschlüssel des sogenannten Sainte-Laguë/Schepers-Verfahrens erhalten die Fraktion nach Sitzzahl gequotelte Debatten-Redezeiten; die SPD als größte Fraktion erhält dabei beispielsweise 26 von 90 Minuten, die Union als zweitgrößte kommt auf 24 Minuten.

Mehr Redezeit fürs BSW

Die verbliebene Linken-Gruppe kommt bei Debatten mit einer Länge von 90 Minuten auf anteilig drei Minuten Redezeit. Und die nochmals deutlich kleinere BSW-Gruppe würde nach diesem Verfahren, so “dts”, nur eine Minute entfallen. Doch hier springen die gegenüber der AfD so unerbittlichen Koalitionsfraktionen gerne ein – und gewähren dem BSW stattdessen nun jeweils zwei Minuten in der Hälfte der 16 vorgesehenen 90-Minuten-Debatten zum Haushalt. Wagenknecht und ihre Truppe soll selbst entscheiden können, an welcher acht der 16 Debatten sie sich beteiligen will.

Während also die AfD um verbriefte Rechte gebracht wird, die zu all den sonstigen Schikanen noch hinzukommen (penibel nach Ablauf der Debattenbeiträge vom Präsidium entzogenes Wortrecht, Verweigerung der Stiftungsfinanzierung und viele mehr), sorgt der Einheitsparteienblock bei bei einer sozialistischen Splittergruppe dafür, dass diese sogar mehr Rechte erhält, als ihr eigentlich zustehen. Die Parlamentarischen Geschäftsführer der Ampelfraktion bestätigten ihr Einverständnis mit dieser Regelung in einem Schreiben an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Wer sich wundert, wieso sich zunehmend der Eindruck verfestigt, beim Bundestag handele es sich um eine Art Volkskammer 2.0: Genau in solchen Sperenzchen, in dieser einseitigen politischen Schlagseite wird er die Antwort finden.