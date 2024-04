Für Fachkräfte und Schutzsuchende gelten andere Regeln: Keine Mülltrennungspflicht mehr für Migranten

Die Tendenz zur barmherzigen Gewährung kultureller Boni und Aussetzung geltenden Rechts für Traumatisierte prägt nicht nur die Justiz, sondern zunehmend auch die Verwaltung: Während Deutsche, die sich erdreisten, ihren Müll nicht ordnungsgemäß zu trennen, sofort als verabscheuungswürdige Klimaschädlinge, wenn nicht gleich als Reichsbürger gebrandmarkt werden, gelten bei den edlen Schutzsuchenden mit dem goldenen Herzen, Atomphysikern, Ingenieuren und Hirnchirurgen von morgen, die derzeit noch auf zwischen den Zivilisationsstufe Analphabetismus und rudimentärem Spracherwerb rangieren, auch hier völlig andere Maßstäbe – zumindest im baden-württembergischen Ludwigsburg.

Im dortigen Stadtteil Grünbühl wohnen fast ausschließlich Migranten, denen die Feinheiten der deutschen Mülltrennung herzlich gleichgültig sind. „Die Mülltrennung funktioniert nicht”, konstatiert die „Gemeinwesenbeauftragte“ Katrin Ballandies. Sie sagt nicht: Diese Leute halten missachten unsere Regeln, sie sind unkooperativ, sie scheren sich buchstäblich einen Dreck um öffentliche Vorgaben zur Abfallentsorgung zwecks Nachhaltigkeit oder auch nur schierer Hygiene. Nein: Die Mülltrennung ist es, die “nicht funktioniert“. Niemand darf schuld oder verantwortlich sein – außer das System selbst. Das jedoch seltsamerweise bei Einheimischen problemlos funktioniert.

Am Ende blecht der Steuerzahler

Zuvor hatte sich eine Sozialarbeiterin die Zähne daran ausgebissen, den Migranten zu erklären, dass und wie sie ihren Müll zu trennen hätten. Auch ein gemeinsames Treffen im Mehrgenerationenhaus brachte keinen Sinneswandel. Als Folge wurden die falsch befüllten Müllcontainer von der Müllabfuhr nicht mehr mitgenommen; das Gelände verdreckte zusehends.

Statt nun als Reaktion so zu verfahren, wie dies”schon länger hier Lebenden” bei einer solchen Renitenz gegen die geltende Gemeindesatz unweigerlich drohen würde – mit Bußgeldern oder behördlichen Sanktionen nämlich, zum Beispiel inklusive dem Hinweis, dass eine Verweigerung Einfluss auf den Ausgang des Asylverfahrens oder Bleiberechts haben wird – greift der Multikulti-Streetworker-Nannystaat, erst recht im grün regierten Baden-Württemberg, auch hier wieder zu Mittel der Wahl und zeigt achselzuckender Milde. Heißt in Grünbühl konkret: “Wir stellen dort jetzt große Restmüllcontainer auf, in die die Bewohner alles werfen können.“ Die Stadt Ludwigburg teilte mit, nicht nur in Grünbühl, sondern vor allen größeren Flüchtlingsunterkünften würden nun solche Großcontainer aufgestellt. Über die Mehrkosten, die durch den Wegfall der Biotonne anfallen, schweigt man sich aus; diese könnten angeblich “nicht ermittelt” werden. Man will den ortsansässigen, unfreiwillig kulturell bereicherten Bürgern wohl Details darüber ersparen, wieviel die Gemeinde für diese weitere Extrawurst für Migranten finanziell einplanen muss . Egal, wie hoch die Summe ist: Auf jeden Fall trägt sie der Steuerzahler – so wie auch die deutlich höheren Kosten für die Leerung der Restmüllcontainer. Dass laut „Ludwigsburger Kreiszeitung“ Restmüll dreimal so teuer wie Biomüll in der Entsorgung ist, mag da einen Hinweis geben.

Maximale Verweigerungshaltung

Neben der fatalen und grundfalschen Ungleichbehandlung einheimischer Deutscher einerseits und prekärer, offensichtlich nicht anpassungsbereiter oder -fähiger Problemmigranten trägt die öffentliche Hand also wieder einmal massive Mehrkosten – Ausgaben, die übrigens nicht in den jährlichen Migrationskosten von bereits sagenhaften rund 50 Milliarden Euro (2023) enthalten sind, sondern als versteckte Zusatzbelastungen noch obendrauf kommen – so wie Dolmetscher, Gerichts- und Betreuungskosten, Krankenkassenbeiträge und Belastung des Gesundheitssystems, Folgeschäden des Bildungsverlustes an Schulen, Infrastruktur- und Wohnraumbereitstellungsaufwand, Kosten des Justizvollzugs und endlos viele mehr, die sich am Ende auf ein Vielfaches der offiziellen Zahlen summieren und längst zur aberwitzigen Zukunftshypothek dieses Landes geworden sind.

Auch in diesem Fall kapituliert der deutsche Staat vor einem selbstverursachten Problem: Rechtswidrig lässt er massenhaft Migranten ins Land, die im Gegenzug für ihre Vollalimentierung nicht einmal bereit sind, auch nur den allergeringsten Beitrag zu einem gedeihlichen Zusammenleben zu leisten. Der Staat bietet Sozialarbeiter auf, die natürlich gegen die Wand laufen – und schließlich gibt er auf und bürdet dem Steuerzahler eine weitere, völlig überflüssige Last auf. Ganz nebenbei wird das rechtsstaatliche Prinzip der Gleichbehandlung mit Füßen getreten – zu Lasten der Deutschen, die im eigenen Land trotz aller doktrinären Antidiskriminierung als selbst gar nicht diskriminierungsfähig gelten. Und wer sich über solche Zustände wie in Ludwigshafen echauffiert oder sie nur wiedergibt, darf sich auf Whataboutism-Relativierungen (“es gibt auch deutsche Assis!“) oder den Vorwurf gefasst machen, er spiele den “Rechtsextremisten” in die Karten. Sauber eingefädelt, wirklich – alles zum maximalen Schaden Deutschlands.