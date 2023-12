Gefühlte Kacke

Zum Abschluss dieses Jahres noch etwas Versöhnliches aus dem Propagandanetzwerk, pardon: “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND): Dieses stellt den “Glückatlas 2023” vor und sülzt: “Die Deutschen sind wieder ein bisschen zufriedener geworden!” 2023 war also offensichtlich gar nicht so kacke, wie wir das empfunden haben. Zwar, so der RND, erholen sich noch nicht alle Bundesländer “nach den Pandemiejahren gleich gut”, doch “zwischen Ost und West… schrumpft der Abstand. Und ein Land hat auf den Glückstitel ein Dauerabo.“ Spoiler: Es handelt sich um Schleswig-Holstein. Die Menschen in Deutschland sind laut dieser Untersuchung also wieder mal zufriedener mit ihrem Leben. Nach der Coronadelle geht es wieder bergauf, so der “Glücksatlas”, dessen 13. Ausgabe für 2023 bereits im November vorgestellt wurde. Anders ausgedrückt: Die Meckerer und Nöler haben Unrecht, verbreiten grundlos miese Laune. Wer nicht glücklich ist, ist Nazi.

Wir alle haben uns doch schon einmal die folgende Frage gestellt: Was macht der Staat eigentlich mit all den Opiaten, dem Cannabis, den chemischen Leckerlis und vor allem den ganzen feinen Halluzinogenen die Zoll und Polizei das ganze Jahr über beschlagnahmen? Die Antwort darauf haben die meisten von uns schon geahnt – jetzt ist es wohl amtlich: Sie kippen das Zeug ins Trinkwasser. Deshalb sind die Deutschen so irre glücklich. Und tatsächlich merken wir es ja täglich an uns selbst, wie uns die Sonne förmlich aus dem Arsch scheint – und das trotz horrender Steuern und Abgaben auf weltweitem Rekordniveau! Und wenn die Inflation 2024 so weiter galoppiert, dann werden sie sich Gedanken über ein zusätzliches Sedativum im Trinkwasser machen müssen, damit die deutsche Bevölkerung vor lauter Glückseligkeit nicht abhebt.

Von wegen überbordende Euphorie

Andererseits: Wenn ich mich mit beliebigen Menschen unterhalte, habe ich nicht den Eindruck überbordender Euphorie. Leider ganz im Gegenteil: Da beschleicht mich das Gefühl, dass dunkle Vorahnungen und düstere Wirtschaftsprognosen für die gefühlt schlechteste Stimmung seit 30 Jahren sorgen. Uch habe mich in den letzten Monaten mit etlichen Einkäufern und Geschäftsführern aus der Industrie unterhalten, und ausnahmslos alle sehen – im Gegensatz zum Berliner Politikbetrieb und den Durchhaltemedien – zumindest eine Rezession, wenn nicht gar einen massiven Crash kommen. Leere bis halbvolle Auftragsbücher lügen nicht. Was mich dann doch schlussfolgern lässt, dass meine obige Drogentheorie an den Haaren herbeigezogen ist und die Ursache für so viel Glück wohl eher bei der gleichen PR-Agentur zu suchen sein muss, bei der auch Kim Jong-Un seine Reden zur Lage der Nation in Auftrag gibt und wo früher die SED die Jubelarien auf die Erfüllung der Planzahlen verfassen ließ.

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass für den “Glücksatlas” nur ausgewählte Personen befragt wurden – also zum Beispiel die Band auf der Titanic, der bis zum Schluss offenbar nichts die Stimmung versauen konnte. Oder, um bei diesem Bild zu bleiben, die SPD. Die sind ja scheinbar auch nature-stoned, vor allem wenn man sich das Dauergrinsen von Scholz anschaut. Möglicherweise wurden auch nur die befragt, die “neu dazugekommen” sind? Von denen haben noch die meisten Anlass zum sorgenfreien Glücklichsein – im Gegensatz zu denen, die dummerweise “schon länger hier” sind…

Autor: Markus Kink