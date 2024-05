Gehört der Islam wirklich zu Deutschland ?

Gleich zu Beginn sei angemerkt, dass jede Person, die sich mit der delikaten heiklen Frage der Überschrift angesichts des massiv veränderten politisch-gesellschaftlichen Umfelds auseinandersetzt, das als Folge des Merkel-Regimes bis heute und nach weit in die Zukunft nachwirken wird, vermintes Terrain betritt. Wer sich allerdings, wie etwa meine Person, bezüglich dieser Frage bereits jetzt zu einem klaren Nein als Antwort durchringt, muss jederzeit damit rechnen, binnen kurzer Zeit Post vom Staatsanwalt zu erhalten und der “Islamophobie“, des “antimuslimischen Rassismus“, der “Diskriminierung” oder “gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit” bezichtigt zu werden. Im Gegensatz dazu dürfte allerdings derjenige, der sich in gleicher Weise auf das in der Verfassung eigentlich verbürgte Recht der freien Meinungsäußerung beruft, absolut straffrei ausgehen und zu alledem noch mit dem ungehemmten Beifall der links-grünen Journaille rechnen, wenn er etwa dem Christentum die Zugehörigkeit zu Deutschland abspräche.

Dies leitet zur ebenso provokativen Frage über, ob eigentlich auch das Judentum zu Deutschland gehört. Diese Frage kann ich aus meinem historischen Blickwinkel heraus nur mit einem eindeutigen Ja beantworten. Lassen Sie mich des besseren Verständnisses dieser Frage wegen mehr als 2.000 Jahre zurückgehen. Im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wurde das Gebiet des heutigen Palästina von den Römern erobert. Da die dort unterworfenen Juden jedoch ein aufmüpfiges Völkchen waren und im Gegensatz zu den Römern mit ihren zahlreichen Göttern dem Glauben an nur einen Gott anhingen, blieben fortwährende Auseinandersetzungen mit der Besatzungsmacht – und als solche wurde Rom gesehen – von Beginn an unausweichlich. Der seitens der Juden bereits im Jahre 66 n. Chr. begonnene Aufstand gegen die römische Herrschaft fand mit der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Zweiten Tempels durch den Feldherrn Titus (39 – 81 n. Chr.), Sohn des Kaisers Vespasian (9 – 79 n. Chr.), sein trauriges Ende.

Kulturbeitrag durch Intelligenz und Schaffenskraft

Um diesen latenten Unruheherd ein für alle Mal auszuschalten, wurden die Juden bis in alle Winkel des damaligen Römischen Weltreichs vertrieben und gelangten auf diese Weise auch bis in die entferntesten Provinzen, an dessen Peripherie damals die Provinz Germanien lag. So ist beispielsweise jüdisches Leben in der „Colonia Claudia Ara Agrippinensium“, dem heutigen Köln, bereits seit dem Jahre 321 verbürgt. Über viele Jahrhunderte mussten die Menschen jüdischen Glaubens am Rande der Gesellschaft leben. Als sich dieser Zustand seit dem Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert mehr und mehr aufweichte und die Juden zwar langsam, aber doch stetig als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft anerkannt wurden, entwickelten sie vermöge ihrer hohen Intelligenz und Schaffenskraft ihnen bislang nicht zugetraute Fähigkeiten und erwiesen sich als eine veritable kulturelle Bereicherung; eine, die –im Gegensatz zu heutigen propagandistischen Zuschreibungen an gewisse Bevölkerungsgruppen – diese Bezeichnung tatsächlich verdiente. Diesbezüglich lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschland bis ins 20. Jahrhundert hinein untrennbar mit der Entstehung einer einzigartigen abendländischen Kultur verbunden war, die durch den Zivilisationsbruch ab 1933 leider ihr abruptes und unwiderrufliches Ende fand.

Wie verhält es dagegen nun mit dem Islam? Dazu zuerst, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, eine kurze historische Betrachtung im Ultraschnelldurchlauf:

Als Geburtsstunde des Islam gilt die Flucht des Kaufmanns und selbsternannten Propheten Mohammed (570/73 – 632) von Mekka nach Medina im Jahre 622, Hedschra genannt. Der von Mohammed ausgehenden Bewegung gelang es, mit Hilfe von „Feuer und Schwert“ binnen nur eines Jahrhunderts ein Reich von der doppelten Größe des für die Antike ohnehin schon ausgedehnten einstigen Römischen Weltreichs zu erobern. In diesem durch die Islamische Expansion mit dem Schwert eroberten Gebiet stand an der Spitze ein Kalif, also ein politisch-religiöser Führer und damit Nachfolger des Propheten. Dieses in seiner enormen Größe an das Reich Alexanders des Großen (356 v. Chr. – 323 v. Chr.) heranreichende islamische Imperium umfasste nach und nach die ganze arabische Halbinsel, die heute daran angrenzenden Staaten und Regionen, Irak, Syrien, Persien, Palästina, die Gesamtheit der heute als Turkstaaten bezeichneten mittelasiatischen Regionen mit den früheren Sowjet-Republiken Aserbeidschan, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Tadschikistan, aber auch Pakistan und Afghanistan, die chinesische Provinz Sinkiang, sowie ganz Nordafrika und fast die ganze iberische Halbinsel bis hin zur spanischen Grenzmark.

Expansion und Rückzug

Ab dem 11. Jahrhundert setzte dann die sich immer weiter nach Westen wendende schrittweise Eroberung Kleinasiens durch ein aus Mittelasien stammendes Turkvolk ein, heute als die Türken bekannt, die sich im Verlaufe von rund 300 Jahren sämtlicher Territorien des Oströmischen Reiches bemächtigten, welches nach dem Ende des Weströmischen Reiches im Jahre 476 vom Balkan, über Kleinasien, die Levante bis nach Libyen reichte und mit der Belagerung und nachfolgenden Eroberung der Hauptstadt Byzanz (Konstantinopel) im Mai 1453 ihren vorläufigen Schlusspunkt fand. Aktuell gilt das kleinasiatische Anatolien als das historische Kernland der heutigen Türkei – obwohl vor der anatomischen Landnahme vor 900 Jahren dort kein Türke je heimisch gewesen war.

Der Dolchstoß der islamischen Streitmacht in Richtung Zentraleuropa setzte mit der Schlacht gegen die Serben im Jahre 1389 auf dem Amselfeld nahe Pristina, der heutigen Hauptstadt des Kosovo, ein. Obwohl es keinen eindeutigen Sieger gab und beide Heerführer den Tod fanden, ließen sich die aus dem türkisch-islamischen Geschlecht der Osmanen, benannt nach Osman I. (1258 – 1326), stammenden Sultane nicht in ihrem Drang gen Westen aufhalten. Denn schon nach der für die Ungarn mit einer vernichtenden Niederlage endenden Schlacht von Mohàcs in Südungarn im Jahr 1526 fielen große Teile Ungarns und Kroatiens an den nun in Istanbul – dem früheren Byzanz – regierenden Sultan. Und nur drei Jahre später fand im Jahre 1529 die erste türkische Belagerung Wiens statt, die jedoch trotz mehrerer äußerst prekärer Situationen letztlich durch den überraschenden Abzug der Türken noch einmal glimpflich endete. Wesentlich gefährlicher verlief dann die zweite Belagerung Wiens im Sommer/Frühherbst 1683, als sich die Stadt einem Belagerungsheer von 120.000 Mann unter dem Befehl des Großwesirs Kara Mustafa (1634/35 – 1683) gegenübersah und wahrlich nur durch einen beherzten Angriff eines vereinigten Heeres unter den beiden Befehlshabern Herzog Karl V. von Lothringen (1643 – 1690) und dem polnischen König Jan Sobieski III. (1629 – 1696) quasi in letzter Minute entsetzt werden konnte. Diese Schlacht am Kahlen Berg am Rande des im Wiener Walds, unmittelbar vor den Toren Wiens, markierte den Umkehrpunkt im weiteren Vordringen der Türken in Richtung Zentraleuropa. Von da an verfiel schrittweise der Einfluss der Osmanen, aber es gelang ihnen immerhin noch fast 200 Jahre lang, Teile ihrer auf dem Balkan eroberten europäischen Gebiete zu verteidigen.

Der “eine” Gott?

Obwohl die drohende Islamisierung Mitteleuropas damit eigentlich für immer und alle Zeiten abgewendet schien, fragt man sich, woher Politiker, auch solche mit angeblich christlichem Anspruch und Anstrich, heute ihre Chuzpe nehmen, zu behaupten, dass der Islam zu Deutschland gehöre. Immer und immer wieder kann man auch klerikalen Kreisen beider Konfessionen entnehmen, dass es sich ja bei Allah und dem christlich-jüdischen Gott des Alten Bundes um ein und denselben Gott handele – dass also Jehova, Gottvater und Allah der eine Gott der Juden und Christen und Muslime sei und laut Bibel (Altes und Neues Testament) der gemeinsame Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, womit wir ja alle den drei „monotheistischen“ Religionen angehören würden. Mir stellt sich hier die Frage, wieso dieser Gott der Muslime quasi einen fliegenden Wechsel über Juden- und Christentum hinweg vollziehen konnte, zumal – rein historisch betrachtet – sich das Christentum unmittelbar und zeitgleich aus dem Judentum entwickelt hat, der Islam allerdings erst rund 600 Jahre später in Erscheinung trat? Was lag dann dazwischen? Mohammed übernahm für seine neue Religion zwar eine ganze Reihe biblischer Propheten aus dem Judentum, als da wären Ibrahim (Abraham), Musa (Moses), Ismail (Ismael), Nuh (Noah), Yunus (Jona) und Isa (Jesus). Aber sind dies alles nur Plagiate?

Auf alle Fälle lässt sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs keineswegs mit Allah gleichsetzen und diese Ansicht wird auch von scharfsinnigen Klerikern vertreten. Zumindest sehe ich Allah, den „Allmächtigen und Allbarmherzigen“, nicht gerade als liebenden und fürsorglichen Vater, sondern weit eher als den strafenden Gott, denn laut Koran soll bekanntlich den als Ungläubigen bezeichneten Menschen eine harte Bestrafung zu Teil werden. Und wurden den Angaben Mohammeds zufolge, nicht sämtliche Suren der Heiligen Schrift des Islam, ihm unmittelbar von Allah diktiert, auch diese, welche den Ungläubigen zum Schaden gereichen sollen? Nein,, dieser Allah kann unmöglich mit dem Gott der Juden und Christen gleichgesetzt werden.

Die erfolgreichere Methode: Migration statt militärischer Eroberung

Im Gegensatz zu Spanien und dem Balkan gab es in Mitteleuropa niemals eine merkliche islamische Kultur und auch keine muslimischen Populationen. Diese fassten in den westeuropäischen Kolonialmächten nach Ende des Imperialismus in Form von aus den ehemaligen muslimischen Kolonien “repatriierten” Einwohnern erstmals Fuß (in Frankreich im großen Stil nach dem Algerienkrieg), in Deutschland – aus anderen Gründen – in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, als die Bundesregierung unter dem Druck der USA ein großes Kontingent an Türken als sogenannte Gastarbeiter übernehmen musste, um die damals in der Türkei grassierenden innenpolitischen Probleme etwas abzumildern. Denn im Kalten Krieg benötigten die USA dringend ihren NATO-Partner an der Südostflanke des Bündnisses. Mehr dazu im Buch „Kein Schwarz, kein Rot, kein Gold – Armut für alle im lustigen Migrantenstadel“ mit Quellenangaben von Udo Ulfkotte (1960 – 2017). Allerdings war ursprünglich angefacht, dass diese Menschen nach Beruhigung der Lage selbstverständlich wieder in ihre Heimat zurückkehren sollten… was jedoch nie geschah.

Die zweite Welle islamischer Zuwanderung setzte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ein, als sogenannte Mhallamye-Kurden aus der Türkei und dem Libanon massenhaft über Ostberlin nach Westberlin und in der Folge auch in die Bundesrepublik gelangen konnten, ohne von den damals für den Grenzübertritt verantwortlichen West-Alliierten daran gehindert zu werden. Diese ersten weniger erwünschten Zuwanderer bilden seither den Kern der vor allen in den großen Metropolen Angst und Schrecken verbreitenden islamischen Parallelgesellschaften. Der Rest ist (verhängnisvolle) Geschichte.

Mythen über den “hochentwickelten” Islam

Welchen Teufel mag vor diesem historischen Hintergrund den Kurzeit-Präsidenten und heutigen Edelpensionär Christian Wulff geritten haben, am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober 2010, zu behaupten, dass der Islam ein Teil Deutschlands sei? Und dies, obwohl es keinerlei historische Belege dafür gibt? Aber hatte nicht bereits der frühere Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (1942 – 2023) anlässlich der ersten Islamkonferenz im Jahre 2006 Vergleichbares verlautbart, als er die These aufstellte, dass der Islam Teil Europas und Deutschlands sei? Mit Europa mag er zwar partiell Recht behalten haben; ob es die jahrhundertlang unter dem islamischen Joch lebenden Balkanvölker jedoch genauso sahen, halte ich für fraglich. Joachim Gauck, Nachfolger Wulffs im Berliner Schloss Bellevue, relativierte zumindest die Worte seines Vorgängers, indem er sagte, dass “die hier lebenden Muslime” zu Deutschland gehören.

Man mag sicherlich einwenden, dass die fast 800 Jahre auf der iberischen Halbinsel währende und am 2. Januar 1492 endende Herrschaft der Mauren auch großartige Zeugnisse islamischer Baukunst hinterlassen hat, wie etwa die Alhambra in Granada, die Mesquita in Cordoba oder die Giralda in Sevilla. Die idealisierte Verklärung der Maurenherrschaft entbehrt jedoch jeder realen Grundlage, und selbst diese großartigen Bauwerke ohne die den „ungläubigen“ Christen und Juden abgepresste islamische Kopfsteuer, die Dschizya, kaum verwirklich werden können. Unbestritten hatte der Islam in den ersten Jahrhunderten seines Bestehens auch große kulturelle Leistungen hervorgebracht, deren Glanz allerdings auch daraus resultierte, dass zur selben Zeit Europa in einer dunklen, rückschrittlichen Epoche vegetierte. Zudem profitierten die muslimischen Schriftgelehrten von den griechisch-römischen Überlieferungen der Antike in Form von Bibliotheken und Archiven, die fast ausnahmslos im späteren islamischen Machtbereich lagen, was ihnen einen geistig-kulturellen Vorsprung verschaffte. Doch dieser nahm, je mehr der Islam in den sich selbst auferlegten ideologischen Fesseln zu erstarren begann, immer mehr ab; am Ende verfielen Mohammeds Nachfahren selbst zusehends in eine Rückständigkeit auf allen Gebieten. In Europa, besonders auf dem Balkan liegt dieser Befund vor allem dort immer noch offen auf der Hand, wo die islamische Herrschaft am längsten andauerte. Noch heute existiert ein immer noch spürbares wirtschaftliches Gefälle zwischen den Ländern und Völkern unter der früheren Herrschaft der Habsburger und des Sultans.

Der Sieg über den Westen mit Unterstützung des Westens

Trotz markanter geisteswissenschaftlicher, zivilisatorischer und intellektueller Defizite tritt der Islam nicht nur hierzulande, sondern in ganz Westeuropa immer selbstbewusster auf, so als ob er sich der baldigen Übernahme der Herrschaft einschließlich Einführung der Scharia, also der islamischen Rechtsprechung, bereits heute sicher sein könne. Man ist sich seiner Sache sicher: Der Sieg über den Westen ist, diesmal ganz ohne militärische Eroberung, nur mehr eine Frage der Zeit. Anders lässt sich die geradezu exponentiell zu beobachtende Zunahme an frommen, korangläubigen und traditionellen Muslimen und verschleierten oder das islamische Kopftuch tragenden Frauen, darunter auch schon viele junge Mädchen, nicht interpretieren.

Doch wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich unsere über viele Jahrhunderte gewachsenen abendländischen Werte, ohne auch künftig darauf zu bestehen, einfach nur so über Bord werfen, und sind wir deshalb Rassisten oder Fremdenfeinde? Handelt es sich bei der seit Spätsommer 2015 als Folge einer verantwortungslosen Politik erfolgten Zuwanderung überwiegend afroarabischer muslimischer “Flüchtlinge” wirklich nur – oder wenigstens mehrheitlich – um Menschen, die mit Integrations- und Anpassungsbereitschaft zu uns kamen und die den Fortbestand unserer Wertvorstellungen mittragen wollen, wenn nicht gar genauso begierig aufsaugen, ganz so, wie es vor 1.500 Jahren unsere klugen germanischen Vorfahren mit der römischen Kultur eindrucksvoll unter Beweis stellten? Besteht hier das Interesse, die Werte der Aufklärung zu übernehmen – oder sieht man nicht eher die individualistische westliche Gesellschaft mit ihren säkularen Freiheiten und Minderheitenrechten als Problem, das zu überwinden gilt, indem man dem Prophetenwort auch in Deutschland Geltung verschafft? Die Antwort kann sich jeder selbst geben. Dass auf der Pro-Kalifat Demo am 27. April 2024 in Hamburg auch Worte fielen, dass man im Falle der Errichtung eines Kalifats mit bestimmen Personen “abrechnen” werde, ist dabei nur eine weniger subtile von unzähligen Drohungen der neuen Herren im Land an die Adresse der alten. Ist dies der Islam, den wir wollen, zumal es laut Aussage des türkischen Präsidenten Erdogan nur den (einen) Islam gibt? In diesem Zusammenhang fällt mir der Kommentar des stets ziel – und punktgenau analysierenden deutsch-jüdischen Journalisten Henryk M. Broder ein: „Wenn ihr euch fragt, wie das damals passieren konnte: weil sie damals so waren, wie ihr heute seid“.

Gradmesser Nobelpreise

Abschließend sei bemerkt, dass nichts den kulturellen Unterschied zwischen Islam und dem großartigen intellektuellen Beitrag der europäischen Juden besser dokumentiert als der Vergleich der Zahl der Nobelpreise zwischen Angehörigen des Judentums mit 0,2 Prozent Anteil an der Weltbevölkerung und des Islam mit einem Anteil von 21 Prozent daran. Natürlich sind die Menschen, die an Allah glauben, nicht dümmer oder rückständiger; doch das Weltbild und die Gesellschaftsordnung, für die der Islam steht, verhindert tendenziell geistige wissenschaftliche Leistungen, so wie dies jahrhundertelang auch im christlichen Europa vor der Aufklärung der Fall war. Hinweis: In den nachfolgenden Zahlen sind auch die zahlreichen jüdischen Nobelpreise der USA als eigentlich „europäische“ zu werten – denn sie können fast alle jüdisch-europäischen Immigranten zugeschrieben werden. Diesbezüglich haben die USA alles richtig gemacht und sich dank der jüdischen Intelligenz an die Spitze aller hochtechnologisch entwickelten Staaten gesetzt. Nun nachfolgend also eine kurze Übersicht der an Juden verliehenen Nobelpreise zwischen 1901 und 2017, nach Zahlen und Prozenten:

Chemie: 36 Auszeichnungen, entspricht 20 Prozent aller Nobelpreise weltweit;

Physik: 54 Auszeichnungen, entspricht 26 Prozent aller Nobelpreise weltweit;

Medizin 56 Auszeichnungen, entspricht 27 Prozent aller Nobelpreise weltweit;

Wirtschaft: 31 Auszeichnungen, entspricht 20 Prozent aller Nobelpreise weltweit;

Literatur: 15 Auszeichnungen, entspricht 13 Prozent aller Nobelpreise weltweit;

Frieden: 9 Auszeichnungen, entspricht 9 Prozent aller Nobelpreise weltweit.

Zum Vergleich die an Muslime verliehenen Nobelpreise im selben Zeitraum: Chemie: 2 Auszeichnungen, Physik: 1 Auszeichnung, Frieden: 7 Auszeichnungen, Literatur: 2 Auszeichnungen.