Aus arabischer Sklaverei mach deutsche Kolonialverbrechen: Geschichtsklitterung auch im ZDF

Erneut hat der völlig auf links gedrehte öffentlich-rechtliche Rundfunk seine antikolonialistische Geschichtsumdichtung so weit getrieben, dass er sie sogar selbst einräumen musste: Nachdem kürzlich erst die ARD mit einer grotesk verzerrten Pseudo-Dokumentation über Namibia und die angeblich immer noch negativ nachwirkende deutsche Kolonialvergangenheit einen Proteststurm auslöste, hat sich nun auch das ZDF beim gleichen Thema blamiert – und das gleich doppelt: Der Geschichtsautor Simon Akstinat erzwang die Korrektur einer fünf Jahre alten Sendung des Kanals „MrWissen2go“ von Mirko Drotschmann, mit der Schüler auf das Abitur vorbereitet werden sollen. In der Sendung hatte es geheißen, bei der Niederschlagung des Herero-Aufstandes 1904 im damaligen Deutsch-Südwestafrika hätten die kaiserlichen deutschen Kolonialtruppen “Maschinengewehre” eingesetzt und „schon mal mit Giftgas“ experimentiert.

Abgesehen davon, dass es bei unbefangener geschichtswissenschaftlicher Betrachtung äußerst fragwürdig erscheint, ob es diesen deutschen „Völkermord“ an den Herero überhaupt gab, sind die Behauptungen über den Einsatz von Maschinengewehren und Giftgas völlig aus der Luft gegriffen. Akstinat wies nach, dass es dafür nicht die geringsten Hinweise gibt. Die Passage wurde daraufhin gelöscht. Unter dem Video platzierte das ZDF die Aussage: „In der ursprünglichen Version von 2018 haben wir einen Halbsatz nachträglich aus dem Video entfernt. Dank eines Hinweises haben wir die Stelle nochmals überprüft und uns dafür entschieden, den Satz auszuschneiden. Danke nochmal an den Hinweisgeber!“ Um welchen Halbsatz es sich dabei handelte und warum er entfernt werden musste, erklärte der Sender mit keinem Wort.

Ausblendungen in islamophilen Zeiten

Die Geschichtsverfälschung in dem Beitrag war damit allerdings noch nicht abgeschlossen: Wie Akstinat weiter bemerkte, war darin auch eine Zeichnung zu sehen, die afrikanische Sklaven im Joch zeigt. Dazu schwafelt “Mr. Wissen” Drotschmann aus dem Off über die angeblichen deutschen Gräueltaten: „Die Menschen werden ausgepresst, … deutsche Händler hauen sie übers Ohr, nehmen ihnen ihr Vieh und Land weg.“ Zuerst einmal zeigt die Abbildung Sklaven in Tansania von 1878; während die Kolonie Deutsch-Ostafrika erst 1885 entstand. Zudem deutet alles darauf hin, dass es sich bei dem Sklaventreiber auf der Abbildung um einen Afrikaner handelt – der, wie damals weiterverbreitet, wahrscheinlich für arabische Sklavenhändler arbeitete. Akstinat führt dazu aus: „Das Bild von Sklaven mit Joch um den Hals zeigt keine deutsche Sklaverei. Besonders abwegig ist diese irreführende Berichterstattung des ZDF, weil gerade die Europäer, die Deutschen und die Engländer in Ostafrika den Sklavenhandel, der vom arabisch dominierten Sansibar ausging, erstmals abgeschafft haben!”.

In diesen islamophilen Zeiten jedoch wird das dunkle Kapitel der muslimischen und vor allem arabischen Sklavereigeschichte beharrlich ausgeblendet – obwohl arabische Händler jahrhundertelang Afrikaner versklavten und die nordafrikanischen Barbareskenstaaten noch 19. Jahrhundert den Mittelmeerraum mit ihrer Piraterie tyrannisierten und Weiße im großen Stil in die Sklaverei verkauften. Diesen Aspekt der verklärten arabischen Geschichte unterschlägt die linke Historiographie ebenso konsequent, wie sie bis heute den Mythos des angeblich edlen, hochzivilisierten und friedfertigen arabischen al-Andalus in Spanien beschwört, der dann von grobschlächtigen christlichen Reconquistadoren zerschlagen wurde.

“Sendung mit der Maus” mit Fake-News für zurückgebliebene junge Erwachsene

Und weil dem doktrinären Wahn zufolge definitionsmäßig nur Weiße Rassisten und Sklavenhändler sein können, wird insbesondere der viel länger zurückreichende arabisch-islamische Sklavenhandel einfach ignoriert – oder, wie bei “MrWissen2go“, in einer realsatirischen Spielart von “kultureller Aneignung” ganz einfach dem Westen (und hier natürlich am liebsten Deutschland, das nie Sklavenhandel betrieb) in die Schuhe geschoben.

Durch die “kritische Rassentheorie” hat die antiwestliche, unwissenschaftliche Geschichtsklitterung eine völlig neue Dimension erreicht – und offenbar meint man beim ZDF, hier Anleihen nehmen zu müssen: In ihrer Absicht, Schüler mit dem Topos “Antikolonialismus” zu indoktrinieren, einem besonders extremen Teil der woken Ideologie, betreibt das ZDF ebenso subtile wie primitive Geschichtsfälschung. Auf Anfrage von „Nius“, ob hier eine Überprüfung stattfinden werde, äußerte das ZDF sich bislang nicht. Auch wenn es sich bei “MrWissen2go” um keine fundierte Wissenssendung handelt, sondern um den zwar achtbaren, aber doch deprimierenden Versuch handelt, einer maximal verblödeten, weitgehend bildungsfernen Jugend wenigstens einige Versatzstücke der Geschichte in leichtverdaulich-vordergründiger Form näherzubringen (quasi eine Art “Sendung mit der Maus” voll Fake-News für zurückgebliebene junge Erwachsene): Zumindest bei den Fakten sollte man bleiben. Das einzig Vernünftige wäre daher, die Sendung komplett zu löschen. Doch selbst wenn dies geschähe, würde der linke Geschichtsrevisionismus unvermindert weitergehen, der schon Schulkindern den Hass auf die eigene Kultur und Geschichte einhämmert.