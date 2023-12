Geschlossene Kirchen, geöffnete Geschäfte: Abgesang auf Weihnachten

Wer die Webseite des Kölner Doms aufsucht, findet dort aktuell die folgende aufschlussreiche Ankündigung: “Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage öffnet der Dom bis auf Weiteres nur zum Gottesdienst.” Es ist eine weitere Kapitulation vor dem importierten Islamterror. Während Kinder schulklassenweise zu Moscheebesuchen gekarrt werden, wird der Besuch der Religionsstätten des eigenen Kulturkreises zum Sicherheitsrisiko. Die Stadt Köln dürfte es nicht weiter stören – hat sie den Dom ja längst aus dem Stadtlogo verbannt. Pech eben für die Touristen, die aber bald ebenso gut nach Istanbul reisen können, dort kommen die gleichlautenden Muezzinrufe wenigstens authentischer rüber.

Diese Kölsche Randnotiz deckt sich nahtlos mit dem grassierenden Bedeutungsverlust von Weihnachten im öffentlichen Raum, die keineswegs etwas mit dem schwindenden Bekenntnis zum Christentum zu tun hat (die Abkehr von den beiden großen Kirchen, nachzuvollziehen in Rekord-Austrittszahlen, bedeutet nicht, dass christliche Traditionen unter den einheimischen Deutschen keine Rolle mehr spielen) – sondern natürlich vor allem dem devoten Wunsch der politmedial-kulturell tonangebenden “Eliten”, bloß keine Muslime zu diskriminieren oder “auszugrenzen“.

Schwindende Pietät

Und so sah es denn auch dieses Jahr zur Weihnachtszeit in den Städten aus: Pietät, Festlichkeit und die unverwechselbare Atmosphäre schwinden zusehends; einzig die – gleichwohl kommerzgetriebenen – Schausteller und Weihnachtsmarktbeschicker retten noch einen Abglanz der einstigen Erhabenheit in die triste Gegenwart hinüber.

Anderswo ist man schon einen Schritt weiter: In den Niederlanden macht sich die schleichende Abschaffung von Weihnachten – wohlgemerkt gegen den Volkswillen – von Jahr zur Jahr mehr bemerkbar. Wo einst (wie derzeit zumindest formal noch in Deutschland) “stille Feiertage” die allgemeine Weihnachtsruhe unterstrichen, hatte gestern – am ersten Weihnachtstag – schon rund die Hälfte der Läden wieder geöffnet. Während im Osten des Landes noch mehr “weihnachtstreu” sind und geschlossen lassen, geben insbesondere im Westen des Landes immer mehr Gemeinden den Weihnachtstag frei.

In den Niederlanden ist man schon weiter

Ansage!-Autorenkollege Adam von Syburg berichtet: “Vor wenigen Jahren war das noch undenkbar. Heute am zweiten Weihnachtstag muss man geschlossene Läden in den Niederlanden fast schon suchen. 90 Prozent der “Winkels” (Läden) sind geöffnet. Jedes Jahr werden es (an beiden Feiertagen) mehr. Lediglich im Bibelgürtel – Gemeinden mit einer reformierten Bevölkerung – ist an beiden Weihnachtstagen Ruhe. Dort gibt es auch keine Sonntagsöffnung, die im Rest der Niederlande inzwischen gesetzlich normal geworden ist. (Auch das war vor 20 Jahren anders.)”

Dabei zeigen Umfragen, dass ein Großteil der Niederländer offenbar mit dieser faktischen Abschaffung der ruhigen Feiertage alles andere als einverstanden sind. Insbesondere für den ersten Feiertag sagen 90 Prozent, dass diese Ausnahme nicht möchten. Nur acht von 100 möchten auch am Weihnachtstag Kommerz statt Ruhe. Die Politik wird dies allerdings ebenso ignorieren, wie sie ansonsten auf die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung eingeht. Im Zweifel wird dann eben die vermeintliche “Privilegierung” des Christentums angeprangert, um säkulare “Gleichbehandlung” zu schaffen – und aus Weihnachten drei beliebige Tage des Kalenders zu machen.