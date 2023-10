Hamas und Islam: Deutsche Queer-Deppen unterstützen ihre zukünftigen Schlächter

„Wer queer ist, aber nicht links, ist nur pseudo-queer und ein rechtes U-Boot.“ Dieser Satz wurde mir vor einigen Jahren in einem Chat auf “queer.de” entgegengehalten, als es um die Frage ging, warum ich mit dem “Verräter der LGBTIusw.-Comunity”, den “rechten Pseudo-Homo David Berger” – zusammenarbeitete. Manch einer wird sich fragen: Was habe ich auf “queer.de” zu suchen? Nun, zwar bin ich heterosexuell, ich bewege mich aber hin und wieder gerne auf solchen Seiten – so wie ich als Rechter auch immer wieder mal in linken Politik-Foren herumturne, um dort – soweit möglich – zu diskutieren.

Damals hielt ich die Aussage für eine Einzelmeinung, doch musste ich in der Folgezeit schmerzlich erfahren, dass zumindest die Mehrheit der medial präsenten queeren Community das so sieht wie die Verfasser der beiden zitierten Kommentare. Deshalb ist es auch nur konsequent, dass (nicht nur) jene queeren Menschen, die dem Islam gegenüber eine unkritische Haltung einnehmen, das Christentum gern verächtlich machen. Für Linke ist Christentum nämlich bekanntermaßen “Opium fürs Volk”, der Islam hingegen Puzzleteil im Idealbild “Bunte Republik Deutschland”.

Als Linker muss man pro Palästina argumentieren

Weil die Araber nun mal mehrheitlich Muslime sind – Hamas-Kämpfer zu fast zu 100 Prozent -, hat man, nach dem Verständnis vieler queerer Influencer, als LGBTler oder als Mitglied der erweiterten “Woko Haram” konsequenterweise fest an der Seite der Palästinenser und ihrer „tapferen“ Kämpfer zu stehen. Bekanntlich wurde der Antizionismus ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert hauptsächlich durch Akteure sozialistischer und kommunistischer Ideologie hoffähig, und wurde sowohl über diese wie auch über die antisemitischen Schriften Martin Luthers häufiges Thema bei den Gesprächen an Adolf Hitlers Tafel auf dem Obersalzberg und an anderen Orten.

Auch deshalb sehen wir in der heutigen Linken folgerichtig – sehr ausgeprägt bei den meisten niederen und mittleren, aber auch einigen höheren Kadern von Bündnis 90/Die Grünen und der zunehmend sozialistischen Sozialdemokratie – eine natürliche Aversion gegen den Staat Israel und somit gegen Juden im Allgemeinen.

Wer den Islam stärkt, hasst Juden und verachtet Christen

Zurück zur aufgrund ihrer sexuellen Orientierung von Natur aus politisch links zu verortenden Community: Die wenigsten aus dieser Szene verschwenden auch nur einen Gedanken daran, wie es ihren eigenen Leuten in islamisch regierten Ländern ergeht – und selbstverständlich auch nicht daran, welche Folgen es hätte, wenn die Hamas im Verein mit Kräften aus dem Libanon, dem Iran und Syrien Israel besiegen würde. Und erst recht kein Gedanke wird von ihren Hirnen generiert zu der Frage, welches Schicksal ihrer Community drohen wird, wenn der Islam in Westeuropa (vor allem in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland) weiter erheblich an Einfluss gewinnt. Ali Utlu hat es vor einigen Tagen sehr schön auf den Punkt gebracht:

Tatsächlich sind Homosexuelle in vielen Staaten der Welt Verfolgung ausgesetzt, doch fast nirgendwo so konsequent und durchgehend wie in islamischen Ländern. Dort werden Schwule, Queere und Transpersonen öffentlich ausgepeitscht, inhaftiert, gar hingerichtet. In „milder“ gesinnten Staaten haben sie kein Recht, Eigentum zu erwerben und werden oft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Öffentliches Küssen ist mindestens eine Ordnungswidrigkeit und kann auch schon mal dazu führen, dass Umstehende beschließen, Allahs Recht selbst in die Hand zu nehmen und eine private Steinigung mit anschließender “Döner-Party” durchzuführen.

Gründungen von Vereinigen für Homosexuelle oder gar Demos für ihre Rechte sind in nahezu allen islamischen Staaten verboten. Ebenso darf Literatur zu dem Thema (egal ob eine Studie oder ein Roman) nicht gedruckt und verbreitet werden. Wegen alldem und noch manch anderem ist es daher einfach unfassbar dumm, wenn queere Menschen – ganz gleich, um welche Themen es sich handelt – islamische Staaten oder Gruppen unterstützen. Zumindest aus Sicht eines Nicht-Linken. Womit wir dann wieder beim Ausgangsthema wären…

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Conservo.