Der Kampf gegen die AfD ist wichtiger als der Kampf gegen Islamismus

Die Aussage der Überschrift bringt knapp auf den Punkt, wie zumindest die etablierten Parteien und ihre Hofschranzen der Mainstreammedien ticken. Sie kapieren nicht, dass der wachsende Erfolg der AfD eine Reaktion auf die Massenzuwanderung aus islamischen Ländern ist und des fehlenden Willens aller anderen Parteien, etwas gegen diese gezielte Migration vielfach kinderreicher, kulturfremder und oft fehlsozialisierter Menschen in den Sozialstaat zu unternehmen. Kluge, weitsichtige Leute hatten schon seit vielen Jahren davor gewarnt, dass zu viele Muslime für jeden hochentwickelten demokratischen Rechtsstaat, der auf den mühsam und in Jahrhunderten blutigen Grundrechten, Freiheit des Individuums und anderen Prinzipien der Aufklärung fußt, eine Gefahr bedeuten werden. Man erinnere sich nur an jenen weisen alten Mann, der bis heute als lagerübergreifend beispielhafter Politiker gilt, den einstigen SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der bis zu seinem Tod immer wieder vor einer Einwanderung von Menschen warnte, deren Kultur sich sehr stark von der Unsrigen unterscheidet. Mit diesen Positionen wäre Schmidt heute ein Rechtsextremer.

Als dann die Massenzuwanderung seit 2015 aus solchen Ländern dank Merkel förmlich explodierte, wurde wiederum von mutigen Personen vor allem in den sozialen Medien – leider ganz vergeblich – davor gewarnt, dass unsere Gesellschaft es niemals schaffen kann, all diese Menschen aus islamischen, patriarchalischen Gesellschaften zu integrieren (und zwar selbst dann nicht, wenn diese überhaupt ein Integrationsinteresse hätten, was nicht der Fall ist). Auf diese Mahner sollten in allem Recht behalten. Wie so oft in der deutschen Geschichte wurde aus ideologischer Verblendung und entgegen jeglicher Vernunft gehandelt, während die Warner mit der Nazi-Keule zum Schweigen gebracht wurden. Irgendwann setzte eine Gewöhnung ein, die Mehrheitsbevölkerung nahm den Ausnahmezustand an den Grenzen als schier unabänderliche Gegebenheit hin, und die Politik versuchte die Masseneinwanderung nicht einmal mehr in irgendeiner Form zu begründen.

Ungebrochene Masseneinwanderung

Die Kriege im Irak, Afghanistan und auch Syrien sind seit Jahren vorbei – aber weiterhin strömen jährlich Hunderttausende Migranten aus diesen Ländern durch zig sichere Drittländer nach Deutschland, und man lässt im Rahmen des Familiennachzug mehr als Hunderttausend ihrer Angehörigen jährlich einfliegen. Dieser ganze Irrsinn ist zur Normalität geworden. Asyl als Schutz auf Zeit ist kein Thema mehr. Wer kommt, bleibt und wird dauerhaft alimentiert und am Ende mit der deutschen Staatsbürgerschaft belohnt; dank der Ampel ist dies künftig schon ab nur mehr drei Jahren für jeden möglich.

Allerdings wird zugleich die damit einhergehende Katastrophe nach und nach immer offensichtlicher, und es braucht immer größere Anstrengungen und immer blickdichtere Scheuklappen, um das Offensichtliche noch auszublenden. Die widerlichen Propalästina-Demonstrationen , die seit dem 7. Oktober 2023 das Land überfluten, in denen Muslime die Gräueltaten der Hamas feiern; die Aufmärsche der Islamisten in Essen, Berlin und zuletzt Hamburg, in denen offen für ein Kalifat und die Einführung der Scharia in Deutschland agitiert wird, sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Dass viele der Wortführer selbst bereits zu Passdeutschen gemacht wurden, zeigt, das Integration und Grundgesetztreue für den Staat überhaupt keine Einbürgerungsbedingungen sind, und das schon seit langem.

Frauen und Mädchen als große Verlierer

Der Alltag von uns allen leidet inzwischen unter der zunehmenden Islamisierung: Kinder in Schulen mit muslimischer Mehrheit – und davon gibt es mittlerweile hunderte im Land – werden gezwungen, sich dem Islam zu unterwerfen; Lehrer können ihren Bildungsauftrag dort schon lange nicht mehr erfüllen, geschweige denn pädagogisch sinnvoll auf die Kinder und Jugendlichen einwirken. Sie lassen die wenigen nichtmuslimischen Kinder und Jugendlichen alleine und hoffen, nicht selbst zur Zielscheibe ihrer muslimischen Schüler und deren Familien zu werden. Wie dramatisch das enden kann, hat das Schicksal des französischen Lehrers Samuel Paty gezeigt, der von einem muslimischen Schüler geköpft wurde, nachdem er es wagte kritisch zum Islam Stellung zu nehmen. Auch zehntausende junge deutsche Muslime brachten in den sozialen Medien ihre Zustimmung zu der Greueltat zum Ausdruck.

Frauen und Mädchen sind neben den Kindern die weiteren großen Verlierer dieser Entwicklung im Land. Alles, wirklich alles, was die Emanzipationsbewegung in harten Ringen über Jahrzehnte erreicht hat und was den meisten Frauen so selbstverständlich erschien – vor allem politische und berufliche Gleichberechtigung und (auch sexuelle) Selbstbestimmung – sind in akuter Gefahr. Die Rolle der Frau im Islam ist in weiten Teilen eine Entrechtung und macht Frauen zu Menschen zweiter Klasse. Die Illusion, die meisten Muslime lehnten dieses Islamverständnis ab und seien irgendwie einem liberalen “Reformislam” gegenüber aufgeschlossen, ist ein frommer Selbstbetrug, vor dem nicht nur islamkritische Ex-Muslime und Dissidenten warnen, sondern der sich auch in Umfragen manifestiert: Zwei Drittel der jungen Muslime in Deutschland glauben demnach, der Koran stehe über dem Grundgesetz, und die Hälfte befürwortet einen islamischen Gottesstaat.

Sarrazin hatte mit allem Recht

Nicht nur für Frauen oder auch religiöse und sexuelle Minderheiten verheißt die Islamisierung nichts Gutes. Auch die anderen normalen, biodeutschen und nichtmohammedanischen Bürger leiden bereits heute massiv unter der islamischen Zuwanderung. Die Gewaltkriminalität durch Neubürger gegenüber denen, die schon länger hier leben, ist stark angestiegen. Immer mehr Freibäder, Volksfeste und große Teile der deutschen Innenstädte sind zu Gefahrenzonen geworden, in denen junge Männer mit Alpakafrisuren oder muslimische Großfamilien das Bild bestimmen und in denen die autochthone Bevölkerung immer öfter kapituliert und sich zurückzieht. All das, wovor Thilo Sarrazin vor bereits 14 Jahren gewarnt hat, ist bittere Realität geworden. Seine prophetisch anmutenden Bücher lesen sich aus der Rückschau wie eine Art Gebrauchsanleitung für die weitere Entwicklung Deutschlands.

Immer mehr gut ausgebildete Deutsche ziehen ihre Konsequenzen und verlassen das Land. Andere begnügen sich einstweilen noch mit Binnenmigration via Stadtflucht: Sie ziehen zumindest aus den Innenstädten ins Umland oder in die noch von den “Segnungen” der Massenzuwanderung leidlich verschonten Gebiete – wobei man immer mehr auch dort damit rechnen muss, dass die “Bereicherung” Einzug hält oder dass der kleine Ort, in dem man selbst Zuflucht gesucht hat, plötzlich eine Flüchtlingsunterkunft aufgezwungen bekommt und auch dort am Ende mehr Flüchtlinge als Bürger im Ort leben, womit leider unweigerlich die Zerstörung der erhofften Ruhe und Sicherheit einhergeht.

Schweigespirale: Parallelen zur NS-Zeit sind frappierend

Die überwiegende Mehrheit aller verantwortlichen Politiker der Altparteien machen – ideologisch verblendet oder aus Angst davor, als „rechts“ gebrandmarkt zu werden und einen Karriereknick zu erleiden – bei diesen Verbrechen am eigenen Volk mit oder schweigen zu diesem Unrecht. Ob Töter oder Mitläufer: Die Parallelen ihres Verhalten zu dem der Mehrheit während der Nazizeit sind frappierend. Sie alle sind jedenfalls verantwortlich für das, was seit 2015 in Deutschland passiert und was in Zukunft noch passieren wird. Und diese Zukunft ist sehr düster; das ist keine Ahnung, dass ist eine unweigerliche Tatsache. Außer der AfD haben alle Parteien zu verantworten, was aus unserem einst schönen, sicheren und wohlhabenden Land geworden ist – nämlich ein vielerorts bereits lebensgefährliches Shithole, in dem Extremisten aller Couleur immer stärker werden und die Gesellschaft von innen heraus zerstören. Täglich werden unschuldige Bürger Opfer von Migrantengewalt; gerade wieder wurde ein junger Mann in Paderborn durch einen Tunesier und einen Marokkaner totgeschlagen. Diese Tat, die für Dutzende weitere täglichen Übergriffe steht, schafft es außer in die BILD in kein überregionales Mainstreammedium.

Die sind zur Zeit ja auch ausschließlich mit dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden beschäftigt. Diese unbestritten verurteilungswürdige Tat ist in Dauerschleife in allen Nachrichten und wird von SPD-Granden wie Esken und Lauterbach oder der Linken-Spitzenkandidatin Rackete in skrupelloser Weise sofort wieder gegen die AfD instrumentalisiert – obwohl der jugendliche Täter kein “rechter” Aktivist zu sein scheint und keinen Bezug zur AfD aufweist (der fast zeitgleich erfolgte Angriff auf den Grünen-Politiker Rolf Fliß in Essen wird dagegen nun plötzlich nicht mehr zur Stimmungsmache genutzt, denn dummerweise erwiesen sich die Täter hier laut Zeugenaussagen und Polizeiberichten als arabischstämmig).

Durchschaubar und niveaulos

Genauso wenig werden die Angriffe gegen AfD-Politiker in irgendeiner Form benannt, die weit häufiger passieren als gegen Politiker der etablierten Parteien; erst gestern gab es in Nordhorn eine Attacke, die im Empörungsgetöse über den Dresdner Angriff unterging. Stattdessen sind die Nachrichten voller Propaganda gegen die AfD; das unerträgliche plumpe Bashing ist fast schon peinlich. Wie durchschaubar und niveaulos da agiert wird, ist dermaßen lächerlich und wirft bei mir immer öfter die Frage auf, ob die Journalisten zu dumm sind, das zu erkennen oder ob in ihrer totalen Verblendung jeglichen Realitätssinn abhanden gekommen ist. Sie scheinen genau zu wissen, dass die AfD die besseren Argumente hat, weil sie die Realität thematisiert. Genau deshalb soll sie bekämpft werden.

Es ist schon bemerkenswert: Wann immer die Stimmung im Land zugunsten der AfD zu kippen droht, wird irgendeine neue Geschichte aus dem Hut gezaubert, um sie zu skandalisieren. Bei den Bauernprotesten war es das – zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung schon Monate zurückliegende – “Geheimtreffen” von Potsdam, das, garniert mit verleumderischen Lügen, zum Auftakt einer beispiellosen Mobilisierung der linken “Zivilgesellschaft” wurde. Jetzt vor der Europawahl sind es die angebliche Bestechungsaffäre um Petr Bystron und vor allem die angebliche Spionageaffäre eines AfD-Mitarbeiters des AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah – obwohl der Verfassungsschutz schon seit Jahren von dessen Agententätigkeit gewusst haben soll. Die Sicherheit des Landes war als hier offenbar weniger wichtig als die Aussicht, einen AfD-Kandidaten kompromittieren zu können. Man kann schon jetzt Gift darauf nehmen, dass es nach diesem Strickmuster es immer weitergehen wird bis, zuerst mit Blick auf die ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst und dann natürlich die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Auch die Medien sind vorne mit dabei; Nachrichten und Talkshows haben nur noch ein Ziel – die AfD zu bekämpfen.

Nur die AfD steht noch für Kurskorrektur

In diesem Windschatten der Fixierung “gegen rechts” breitet sich der Islamismus ungehindert weiter aus. Nächsten Samstag soll es, wie vorgestern in Berlin, in Hamburg die nächste islamistische Großdemonstration geben, auf der die Vernichtung Israels und die Einführung des Kalifats und der Sharia in Deutschland propagiert wird. Unsere feigen Politiker und ihre kongenialen Medien werden, wenn überhaupt, nur bagatellisierend und verharmlosend davon berichten, und außer vagen Ankündigungen wird nichts passieren. Die größte Sorge wird eher sein, dass die AfD diese Ereignisse für sich nutzen könnte; deswegen wird man alle Kraft darauf verwenden, der AfD keine Bühne zu geben. Der Vorfall in Dresden wird sicher wieder zu neuen Großdemos gegen Rechts genutzt werden. Man muss dabei nur aufpassen, den Propalästina- oder Kalifatsdemos nicht in die Quere zu kommen.

Ihr Politiker und Journalisten, die ihr – aus Steuergeldern oder Abgaben finanziert – seit 2015 dauerhaft versagt und dieses Land zerstört habt… lasst euch dies gesagt sein: Die einzige Genugtuung ist, dass ihr mit untergehen werdet, wenn dieser ganze Irrsinn eskaliert und hier bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen werden. Bis dahin wird die AfD trotz (und wegen) eures Dauerbeschusses immer stärker werden. Je schlimmer die Situation im Land wird, desto weniger wird es gelingen, alles schönzureden oder zu vertuschen oder Nebenkriegsschauplätze in den Vordergrund zu rücken. Fakt ist, dass außer der AfD keine Partei wirklich bereit zu einer Kurskorrektur ist. Und damit ist sie zur Zeit die einzige Partei, die eine wirkliche Alternative gegen den Irrsinn unserer Zeit darstellt. Das erkennen immer mehr Bürger im Land, trotz der Dauerpropaganda aus Politik und Medien. Zum Abschluss sei noch einmal Abraham Lincoln zitiert: „Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen und man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen.“