Reinhard Mey ist tot – zumindest musikalisch: Neues Album “Nach Haus”

Reinhard Mey hat sein neunundzwanzigstes Studioalbum veröffentlicht. Das sollte eigentlich eine gute Nachricht sein. Doch leider ist der Lieblingsliedermacher der Deutschen musikalisch am Ende. Was mit 81 Jahren nichts Ehrenrühriges ist. Dennoch: Die Erkenntnis schmerzt, dass auch die Besten ihrer Zunft ein Verfallsdatum haben. Vielleicht auch, weil einen diese Erkenntnis mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert.

Reinhard Mey hat bis heute keine Autobiographie geschrieben. „Alles, was ich zu sagen habe, erzähle ich in meinen Liedern“, betont er gern. Da ist etwas dran. Sein Lied “Viertel vor sieben” wirkte, als es 1998 erschien, noch ein bisschen wie Koketterie. Heute, im Rückblick, wirkt es, als wusste er schon damals, was 25 Jahre später geschehen wird:

Das Fell wird dünner und leerer der Becher

Der Zaubertrank wirkt nur noch schwer

Der Kummer ist tiefer, der Trost scheint schwächer

Und es heilt nicht alles mehr

Wo ist meine Sorglosigkeit geblieben

Was machte Erkenntnis daraus?

Manchmal wünscht’ ich, es wär nochmal viertel vor sieben

Und ich wünschte, ich käme nach Haus!

Schmallippiger Griesgram in Weltuntergangsstimmung

Der Zaubertrank, dank dem Mey seit den späten Sechziger Jahren seine Zuhörer betört, wirkt schon eine Weile nicht mehr so richtig. Meys Kunst bestand ja stets darin, wildfremde Menschen zu rühren, in seinen besten Momenten sogar zu Tränen; doch das ist vorbei. Seit drei, vier Alben sind seine Lieder belanglos geworden. Das hat vielerlei Gründe. Sein einst einzigartiger Gesang ist oftmals zu einem gemurmelten Sprechgesang verkommen, von seinem Geschick, außergewöhnliche Reime zu dichten, ist kaum noch etwas übrig. Da reimt sich schon lang nichts mehr auf „Luftaufsichtsbaracke“, manches reimt sich überhaupt nicht mehr. Und die Geschichten, die er erzählt, sind im besten Fall uninteressant, im schlechtesten bereits wirr.

Das Drama mit seinem Album “Nach Haus” geht bereits mit dem Cover los, auf dem uns ein schmallippiger Griesgram in Weltuntergangsstimmung anglotzt. Aber gut, ein mieses Foto sollte unser geringstes Problem sein. Hören wir doch mal ein bisschen rein. Da ist zum Beispiel das Stück “Verschollen”, mit dem Mey endlich mal wieder ein Zeichen setzen wollte – gegen den Krieg. Seine Anhänger hofften auf eine Art neues „Es ist an der Zeit“, jenes grandiose, von Hannes Wader getextete Antikriegslied, das auf YouTube weit über acht Millionen Menschen zu Tränen gerührt hat. Doch was bekommen sie nun? Ein Lied in einem nervigen Leierkasten-Sound mit Textzeilen wie dieser: „Ich war ein schöner Kerl, ich wollte leben, lachen, lieben“.

Ist denn da keiner, der sagt: „Reinhard, das funktioniert so nicht!“?

Und es kommt noch schlimmer. In “Lagebericht” skizziert Mey ein krudes Endzeitszenario:

Räudige Tauben und ein Dutzend magere Möwen balgen sich lärmend

In der Ferne das versunkene Westerland

Die Vögel streiten sich um die Plastikflaschen in den Algen

Der Kritiker der “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung” sieht die Nummer “Lagebericht” als sinnbildlich für das gesamte Album: „Vier Minuten lang stammelt Mey etwas davon, wie er sich die Republik am 21. Dezember 2042 vorstellt, singt von Liedern auf dem ,Regierungssender’ und von Wölfen, die Schafe unter Photovoltaikanlagen zerfleischen. Man mag gar nicht glauben, was man da hört.“ Tja. Ist denn da keiner, der ihm sagt: „Reinhard, das funktioniert so nicht!“? Sein Produzent, ein Begleitmusiker, seine Frau, seine Kinder? Augenscheinlich nicht. Sonst wäre „Nach Haus“ so nie erschienen.

Sicher, es gibt auch ein paar schöne Lieder auf Meys möglicherweise finalem Werk. “Du hast mich getragen” ist seine obligatorische Liebeserklärung an seine Frau Hella, “Du kannst fliegen” ein wehmütiger Ausflug in die Kindheit und “Das Raunen in den Bäumen” erinnert sogar ein bisschen an seine künstlerisch besseren Tage.

Trotz alledem: Reinhard Mey bleibt unantastbar

Besagter WAZ-Redakteur ließ sich zu der Überschrift „Reinhard Mey sägt an seinem Denkmal“ hinreißen. Am Denkmal sägen… du lieber Himmel, wie holprig, wie abgegriffen, und vor allem, wie falsch. Selbst wenn auf Meys neuen Album „Nach Haus“ nur Geräusche seiner Toilettenspülung nach’m Kacken zu hören gewesen wären, hätte er nicht an seinem „Denkmal gesägt“. Grund: Reinhard Mey ist unantastbar.

Vor genau 60 Jahren veröffentlichte der Berliner Junge mit „Ich wollte wie Orpheus singen“ sein erstes Meisterwerk. Seitdem schrieb und sang Mey um die 500 Lieder, von denen viele zum Besten gehören, was Deutschlands Musikgeschichte zu bieten hat. Und damit meine ich eben längst nicht nur die üblichen Verdächtigen, die jeder kennt, „Annabelle, ach Annabelle“, „Gute Nacht, Freunde“, „Über den Wolken“, die Frühwerke also. Oh nein, Kameraden, hört Euch mal „Elternabend“ an, „51er Kapitän“, „Maikäfer fliege“, „Kati und Sandy“, „Gib mir Musik“, „Viertel vor sieben“, „What A Lucky Man You Are“, „Ich bring’ dich durch die Nacht“ oder „Wir sind eins“. Geniestreiche allesamt – und es gibt noch so viele mehr. Wen diese Lieder nicht berühren, der hat nicht begriffen, worum es im Leben geht.

Und nun? War’s das jetzt? Oder kommt da noch was? Ein allerletztes Studioalbum vielleicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich Reinhard Mey auch einfach auserzählt.

Manchmal wünscht’ ich, die Dinge wär’n so einfach geblieben

Und die Wege gingen nur gradeaus

Manchmal wünscht’ ich, es wär’ nochmal viertel vor sieben

Und ich wünschte, ich käme nach Haus!