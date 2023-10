Heutige Wahlen in Bayern und Hessen: Es geht ums Überleben unserer Heimat

Ich möchte einige Worte an meine lieben bayerischen Landleute richten: Wenn ihr heute euer Kreuz macht, dann bitte unbedingt denkt daran, was auf dem Spiel steht. Die CSU will euch weismachen, dass sie die Probleme lösen will, die sie uns selbst erst im großen Stil mit eingebrockt hat, als Merkel’sche Lakaien! Die Migrationskrise (und von dieser darf man jetzt offenbar offiziell sprechen, ohne als Rechtsextremist eingestuft zu werden) wollen sie plötzlich lösen – weil ihnen sprichwörtlich die Felle davonzuschwimmen drohen. Statt Geld soll es nur noch Gutscheine geben, Geldüberweisungen ins Ausland sollen unterbunden werden. Als ob es hier noch ums Geld ginge!

Nein: Es geht um alles. Um unser Land. Um unser Volk. Um unsere ganze Art zu leben. Es geht um nicht weniger als den Fortbestand unserer Heimat, unsere blanke Existenz steht auf dem Spiel. Die bittere demographische Entwicklung ist eine Tatsache. Tick-tick: Unsere Uhr läuft ab. Tick-tick, wenn ich in einem beliebigen Bahnhofsviertel der einzige Deutsche bin. Tick-tick, wenn in Kindergärten und Schulen die deutschen Kinder in der Minderheit sind.

Wir sind kein beliebiges Siedlungsgebiet

Bereits in wenigen Jahren werden wir Deutsche nicht mehr die Mehrheit, sondern nur noch die größte ethnische Gruppe in diesem Land sein, ehe wir früher oder später vollends zur Minderheit werden. Wollen wir das wirklich tatenlos hinnehmen?

Bayern, ja ganz Deutschland ist viel mehr als nur ein beliebiges Siedlungsgebiet, in dem sich jeder niederlassen kann. Bayern ist meine Heimat (ein Begriff, mit dem Linksgrüne natürlich nichts anfangen können), die meine Vorfahren aufgebaut haben, die Ort unserer gemeinsamen Erinnerungen ist und der Ort, an dem mein Sohn, unsere Kinder behütet aufwachsen sollten. Bayern, Deutschland, ist die Heimat, für die ich bereit bin zu kämpfen und – wenn es denn sein muss – auch zu sterben.

Schon sehr bald wird sich das Zeitfenster schließen, in dem wir Deutsche noch demokratisch die Weichen stellen können, um unsere Heimat zu retten. Danach wird es zu spät sein – weil wir schlicht keine Mehrheiten mehr bilden können. Was dann passiert und aus diesem Land wird – ich mag es mir nicht ausmalen. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit. Heute können wir in Bayern und Hessen beginnen. Noch haben wir es in der Hand.

Autor: Markus Kink