Jurist: Do-it-yourself-Entsorgung von Klimaklebern ist legitimes Notrecht

Das ist doch mal eine gute Nachricht: Autofahrer, die von zu Klima-Terroristen mutierten gemeingefährlichen Psychopathen am weiterfahren gehindert werden, die sich selbst aus einer anmaßenden Rechtfertigungslehre heraus auf dem Asphalt festkleistern, müssen nicht unbedingt aufs Eintreffen der Polizei warten, damit diese die Blockierer von der Straße tragen.

In einem Tweet weist der renommierte Kölner Rechtsanwalt und Professor Dr. Ralf Höcker darauf hin, dass Autofahrer Klimakleber auch selbst von der Straße zerren dürfen, um sich aus der Nötigungssituation befreien. Zwar ist dabei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der Schadenminderungspflicht und somit des mildesten Mittels zur Beseitigung der Störung zu berücksichtigen. Doch Höcker betont explizit, dass beispielsweise Verletzungen an den Handflächen der „Klimaaktivisten”, die durch das Wegreißen von der Straße entstehen, hinzunehmen sind. „Sie ändern nichts am Notwehrrecht des Autofahrers”, so der Jurist.

Hilfe zur Selbsthilfe

Allerdings muss, wer diese Art von „Hilfe zur Selbsthilfe“ anwendet, durchaus einen angemessenen Grund für die Ausübung seines Notwehrrechtes haben. Sich bei einem Termin zu verspäten oder nicht rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, wird hier eher nicht ausreichen. Wer jedoch in einer gesundheitlichen Notlage und etwa auf dem Weg zum Arzt oder Krankenhaus ist, oder wenn anderweitig Gefahr im Verzug ist, darf unmittelbaren Zwang ausüben. Erst recht gilt das natürlich für Notärzte und Rettungskräfte im Einsatz.

Die Effizienz dieser kriminellen Form von „Klimaprotesten” liegt bislang – neben ihrer Verherrlichung oder wenigstens Verharmlosung durch Medien und Politik – vor allem darin, dass die selbsterkannten Aktivisten von ihren Mitmenschen die Einhaltung von Grenzen erwarten, die sie selbst kaltschnäuzig missachten. Sie nehmen den Tod Unschuldiger in Kauf, gehen aber wie selbstverständlich davon aus, dass keiner sie selbst anrühren oder über den Haufen fahren wird. Wenn eine robuste Auslegung des Notwehrrechts hier zu einem baldigen schmerzhaften Umdenken führt, um so besser.