Klaus Schwab und die libertäre “Bedrohung”

Welch große Auszeichnung für alle Libertären dieser Welt – und das von Weltwirtschaftsforum-Nestor Klaus Schwab persönlich: Libertäre seien eine “Gefahr” für alles, was sich Schwabs Truppe erarbeitet habe. “Bitcoin News” zitiert den finsteren Netzwerker von Davos sinngemäß mit den Worten, jene, die “Anti-System” seien, bedrohten sein Lebenswerk. Da kann man nur gratulieren und sagen: Alles richtig gemacht! Denn all das in Frage zu stellen, was Schwab und seine globalistischen Rädelsführer propagieren, ist essenziell wichtig. Und es waren die Libertären, die früh verstanden haben, dass der tiefe Staat das Werkzeug eben dieser Superreichen ist, mit dem sie ihre Allmachtsphantasien umsetzen können.

Das Unternehmen Microsoft kann mich zu nichts zwingen; Bill Gates kann sich aber mit seinem Geld in die WHO und Regierungen einzecken, dort Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen – und kann dann plötzlich indirekten Zwang ausüben und politische Macht erlangen, was seinem Unternehmen alleine niemals möglich wäre. Da darf Billie ohne Doktortitel dann auch schon mal im Staatsfernsehen verkünden, dass die ganze Welt die Wunderbrühe zu nehmen hat, an der er beteiligt ist.

Angemaßte Machtpositionen

Schwab auf der anderen Seite gab in der Vergangenheit regelrecht damit an, das Kabinett von Justin Trudeau in Kanada personell penetriert zu haben. In einer weitestgehend libertären Welt wäre so etwas gar nicht möglich, weil derartige angemaßte Machtpositionen schlicht nicht existieren würden. Wen willst du schmieren, wenn es kein Ministeramt gibt, das die Bevölkerung dazu zwingen könnte, ihre Heizungen oder Ähnliches auszutauschen? So gesehen hat Schwab völlig recht, wenn er uns Libertäre als Bedrohung identifiziert.

Dass er allerdings das Bedürfnis – oder gar die Notwendigkeit? – verspürt, dies ganz offen auszusprechen, deutet darauf hin, dass die libertäre Idee weltweit einen spürbaren Auftrieb erfährt. Wenn dem ist, dann ist es absolut zu begrüßen. Es wäre auch nur folgerichtig. Denn, Hand aufs Herz: Welche politisch-gesellschaftliche Idee könnte schöner, logisch konsistenter und moralisch anständiger sein als die Vision von Freiheit für jedermann?