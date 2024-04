Klimawahn immer perverser: Jetzt drohen auch noch Wochenend-Fahrverbote

Die FDP hat sich in der Ampel-Regierung immer und immer wieder zum Lakaien der SPD und vor allem der Grünen machen lassen. Mittlerweile kämpft sie deswegen ums politische Überleben. Doch anstatt endlich eigene, liberale und bürgerfreundliche Akzente zu setzen, hat Verkehrsminister Volker Wissing nichts Eiligeres zu tun, als die groteske Klimahysterie auch noch zu forcieren. In einem Brief an die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP fordert er die schnellstmögliche Umsetzung des “Klimaschutzgesetzes” (KSG). Dass dieses sich seit der ersten Lesung am 22. September 2023 im parlamentarischen Verfahren befinde und noch immer nicht in Kraft sei, führe zu erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Unsicherheiten, die weder dem Klima noch dem Ansehen der Bundesregierung dienten.

Durch das Gesetz soll es in Zukunft nur noch ein gemeinsames Ziel der Bundesregierung zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes geben – und nicht mehr, wie bisher, separate Ziele für jedes einzelne Ministerium. Sofern das Gesetz nicht vor dem 15. Juli 2024 in Kraft trete, warnte Wissing, sei sein Ministerium verpflichtet, ein „Sofortprogramm vorzulegen“, um die Einhaltung der „Jahresemissionsmengen des Sektors Verkehr“ bis 2030 sicherzustellen, so Wissing. Eine entsprechende Reduzierung der Verkehrsleistung wäre dann „nur durch restriktive und der Bevölkerung kaum vermittelbare Maßnahmen wie flächendeckende und unbefristete Fahrverbote an Samstagen und Sonntagen möglich“. Hintergrund sind natürlich auch wieder die maximal übergriffigen Vorgaben einer permanent die Souveränität Deutschlands verletzenden und nun sogar die Freizügigkeit der Bürger schamlos bedrohenden EU.

Früher diente Politik den Menschen, heute ist es umgekehrt

Damit droht der Zusammenbruch von Lieferketten, weil eine Verlagerung des Transports von der Straße auf die Schiene angesichts des desaströsen Zustands der deutschen Infrastruktur faktisch unmöglich ist. „Es wäre den Menschen kaum zu vermitteln, dass sie ihr Auto nur noch an fünf Wochentagen nutzen dürfen, obwohl wir die Klimaschutzziele in der Gesamtbetrachtung erreichen“, so Wissing weiter. Die Akzeptanz für einen “engagierten Klimaschutz” könnte so erheblich beeinträchtigt werden, phraste er dräuend weiter. Es ist ein Ding der gänzlichen Unmöglichkeit und purer Wahnsinn, was wir hier erleben: Früher war es das Ziel von Politik, den Menschen Freiheit, Wohlstand und ein möglichst unbeschwertes Leben zu ermöglichen. Heute ist das Gegenteil der Fall: Ohne jede reale Notwendigkeit und im Rahmen einer völlig abstrakten Klimaschutzpolitik, werden die Menschen heute bis aufs Blut gegängelt, schikaniert und ihnen jede Lebensfreude vergällt. Und das alles nur, weil Emissionen von Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden sollen. Den Bürgern und der Wirtschaft werden völlig aus der Luft gegriffene Vorgaben aufgezwungen, um eine Gefahr zu bekämpfen, die es gar nicht gibt. Ein Beispiel für diese zunehmende Vernichtung von Lebensfreude und Ungezwungenheit durch eine jede Freiheit abwürgende Ideologie zeigte sich am Samstag in Hamburg: Dort wurde die Monstertruck-Show “Monster Jam” wegen angeblich zu hoher CO2-Emissionen abgebrochen.

Sollte nun tatsächlich auch noch der Irrsinn bundesweiter Fahrverbote eingeführt werden, um einen Kampf gegen Windmühlen zu führen, kann man nur hoffen, dass der Volkszorn endlich auf- und überkocht und sich die Menschen zur Wehr setzen, um dem verbrecherischen und grundgesetzwidrigen, zunehmend totalitären Wahnsinn in diesem Land die Stirn zu bieten.