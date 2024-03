Klimawandelhysterie als Zeitgeist-Massenphänomen

Wer immer heutige Extremwetterereignisse alarmistisch nutzt, um auf einen angeblich menschengemachten Klimawandel und CO2-Emissionen hinzuweisen, muss dies in kritischen Bezug setzen zu vergleichbaren oder weitaus schlimmeren, wohldokumentierten Phänomenen aus vorindustrieller Zeit (also lange bevor Menschen schuldhaft irgendetwas in die Luft bliesen). Wir begutachten zur Einordnung die Dürre des Jahres 1540: “Elf Monate fiel damals so gut wie kein Regen. Unzählige Waldgebiete in Europa gingen in Flammen auf, beißender Rauch trübte das Sonnenlicht, im ganzen Sommer 1540 wurde kein einziges Gewitter registriert. Schon im Mai wurde das Wasser knapp, Brunnen und Quellen fielen trocken, die Mühlen standen still, die Leute hungerten, das Vieh wurde notgeschlachtet. In Europa starben in jenem Jahr schätzungsweise eine Million Menschen.” Soweit Wikipedia. Mit CO2 in der Atmosphäre als Auslöser hatte das nachweislich und ganz sicher nichts zu tun.

Hand aufs Herz: Heute würden schon bei nicht einmal annähernd vergleichbaren Wetterbedingungen viele komplett durchdrehen; es käme zu drastischen Regierungs-Maßnahmen, die nahezu jegliche CO2-Emissionen verbieten würden, zu Hitzelockdowns und wohl auch Einsatz des Militärs. Mehr noch: Die Anhänger des Dogmas vom signifikant von Menschen verursachten CO2-bedingten globalen Klimawandels würden mitunter Selbstjustiz an den “Klimasündern” verüben, Meinungsabweichler würden unter Androhung drakonischer Strafen endgültig zum Schweigen gebracht.

Solomon Asch, Gustave Le Bon, Theodor Fontane

Das hysterische, getriggerte Denken, Wünschen und Handeln der gelenkten Massen ist nichts Neues: Der Psychologe Solomon Asch wies mit seinen Versuchen nach: “Für die meisten Menschen hat die Anpassung an das, was andere sagen und tun – egal wie objektiv falsch oder absurd es ist –Vorrang vor der Anpassung an die Realität und der Entdeckung der Wahrheit.“ Auch Gustave Le Bon – wer noch nicht völlig verblödet oder sich wenigstens noch im moderaten Zustand des funktionalen Analphabetismus befindet, kennt den Namen – lässt mit seinem Meisterwerk “Psychologie der Massen” grüßen. Sogar Theodor Fontane liefert eine hellsichtige Erklärung, die wie auf den Klimawahn unserer Zeit (und eine Reihe weiterer kollektiven Gegenwartspsychosen) gemünzt scheint: “Wir stecken bereits tief in der Dekadenz. Das Sensationelle gilt und nur einem strömt die Menge noch begeisterter zu – dem baren Unsinn.” Ergänzend möchte ich nochmals auf meinen Ansage!-Artikel vor einem Jahr verweisen.

Die Bevölkerung – “Bürger*innen” und was es sonst noch alles so woke-korrekt sprachzivilisatorisch mit eigener Atmung und eigenem Stoffwechsel gibt – lässt sich, abgesehen von Asch, Le Bon oder Fontane – in weiten Teilen bis heute mit folgendem Aphorismus umschreiben: “Die Mutter der Dummheit ist immer schwanger. Dummheit ist Menschheit”. Es bleibt in allen Zeiten letztendlich nur eine kleine Gruppe punktuell Erleuchteter übrig, die sich kritische Distanz zu Wahn und Lügen bewahren.

Soziologischer “Bildungshintergrund”

Legt man außer dem Klimawahn noch einige weitere irrig-irrationale, sprichwörtliche moderne “Glaubensbekenntnisse” mit in die Waagschale, schrumpft die verbleibende geistig autonome, rationale Minderheit zu einer waren Mikrogruppe. Denn Hand aufs Herz, für die übergroße Mehrheit gilt der Satz: Jeder bekommt das, was er verdient.

Es scheint, dass die historisch sehr kurze Phase der Aufklärung schon lange beendet ist. Unsere Gesellschaft in eine beschleunigte faktenfeindliche oder gar faktenfreie Ära katapultiert, in der der Sozialismus – allen historischen Lehren zum Trotz – Wiederauferstehung feiert; der Sozialismus, zu dem bereits Nietzsche anmerkte er sei “die zu Ende gedachte Tyrannei der Geringsten und Dümmsten, der Oberflächlichen, der Neidischen und der Dreiviertels-Schauspieler” und als solcher “die Schlussfolgerung der modernen Ideen und ihres latenten Anarchismus… In der lauen Luft des demokratischen Wohlbefindens erschlafft das Vermögen, zu Schlüssen oder gar zum Schluss zu kommen.“ Rotgrüne Politik als Steigerung von Sozialismus kannte Nietzsche noch nicht. 2006 rangierte der Film “Idiocracy” zumindest teilweise im Genre der Science-Fiction-Comedy. Heute, wo es immer schwierig wird, Zeitgenossen zu finden, die nicht zu den funktionalen Analphabeten gehören und den einfachen Dreisatz beherrschen (erst recht in der Regierung), wird Idiocracy zur Realität. Wir schaffen das!