Kriegslüsterne Grüne wollen Deutschland in den nächsten US-Militäreinsatz hineinziehen

Hinter der Folie des Gaza-Krieges lauert der eigentliche unvermeidliche Schlagabtausch mit dem iranischen Mullah-Regime des Iran auf seine Austragung; dass der Iran als großer regionaler Destabilisator und weltgrößter Terrorunterstützer früher oder später neutralisiert werden muss, um eine nachhaltige Friedensordnung nicht nur im Nahostkonflikt zu etablieren, ist eine Tatsache – ganz gleich, wie man zu den USA und “westlichem Hegemonialstreben” stehen mag. Dass die Geschehnisse seit dem 7. Oktober zunehmend über Israel/Palästina hinaus eskalieren, war absehbar. Inzwischen wird auch der seit acht Jahren durch einen ebenfalls maßgeblich vom Iran orchestrierten Bürgerkrieg zerrüttete Jemen zum Kriegsschauplatz, genauer gesagt seine Küstenregion am Roten Meer. In den letzten Wochen haben die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen, die Israel den Krieg erklärt haben, mehrere Frachtschiffe im Roten Meer angegriffen, über das rund zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen.

Mehrere Großreedereien hatten angekündigt, das Rote Meer und damit die Passage durch den Suezkanal meiden zu wollen. Die USA haben darauf mit der Operation “Prosperity Guardian” reagiert. Verteidigungsminister Lloyd Austin sprach von einer „internationalen Herausforderung, die kollektives Handeln erfordert“. Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen und die Seychellen haben sich der Operation bereits angeschlossen – und da meint natürlich auch Ampel-Deutschland, nicht fehlen zu dürfen: Zum einen, weil man Washington auch hier wieder, wie schon im Fall der Ukraine, nichts abschlagen zu können meint, und zum anderen aus vermeintlicher (und maßlos überschätzter) weltpolitischer Geltung heraus: So richtig ein entschiedenes internationales Vorgehen gegen die Angriffe auf die freie Schifffahrt ist, so fragwürdig ist der deutsche Eifer, sich diesem nächsten militärischen Abenteuer anzuschließen, ohne auch nur annähernd über nennenswerte Mittel dafür zu verfügen.

Mit Hurra ins nächste Abenteuer

Ein Land, das seine Streitkräfte über Jahrzehnte kaputtgespart und das Verteidigungsministerium zur bloßen Spielwiese profilneurotischer, fachlich unfähiger Karrierefrauen wie Ursula von der Leyen degradiert hat, dem der eigene Verteidigungsminister attestiert, nicht „kriegstüchtig“

zu sein und das im von der Regierung verursachten Chaos versinkt, meint in zunehmender Verkennung des eigenen Bedeutungsverlustes, sich in vielen Teilen der Welt als Ordnungsmacht aufspielen zu müssen und sich in immer neue Kriege hineinziehen zu lassen. Bestenfalls bleibt es dabei bei geringfügigen eigenen Verlusten, verbrannten Steuermilliarden und einem hinterlassenen Scherbenhaufen (wie in Afghanistan und nun auch Mali), schlimmstenfalls ergeben sich daraus schwerwiegende wirtschaftliche und sicherheitspolitische Risiken, wie sie etwa im Fall der Ukraine-Unterstützung und Konfrontation mit Russland noch gar nicht absehbar sind.

Das Shakespeare-Wort “Verrückte führen Blinde“, das man in der Beziehung USA-Deutschland auch zu “Altersschwachsinnige Globalistenmarionetten führen vaterlandslose Volldilettanten” abwandeln könnte, soll nun auch am Horn von Afrika zur Entfaltung gelangen und allen voran sind dabei wieder einmal die Grünen mit ihrem drittklassigen Haltungsprovinzpersonal auf Schulelternabend-Niveau, das sich an der Rolle als “Weltpolitiker” berauscht: Mit Hurra stürzen sie sich ins nächste Abenteuer. Ihre verteidigungspolitische Sprecherin Agnieszka Brugger mahnte angesichts der „immensen Risiken auch für die zivile Schifffahrt“, Deutschland solle ein militärisches Engagement “auf keinen Fall reflexartig ablehnen“. Von der einstigen Pazifistenpartei ist hier wahrlich nichts mehr übrig; im Ukraine-Krieg gehören Grünen-Politiker wie Anton Hofreiter zu den schlimmsten Scharfmachern, und jetzt zeigt sich, dass sich diese neue Lust am grünen Bellizismus nicht auf eine Front beschränkt.

Berliner Maulhelden

Dass ein Bundeswehr-Einsatz unter Federführung der USA, und das auch noch für rein kapitalistische Interessen, für die Grünen noch vor nicht allzu langer Zeit unvorstellbar gewesen wäre und einen ohrenbetäubenden Aufschrei an der Basis ausgelöst hätte, der jede Regierung ins Wanken gebracht hätte (und das weit mehr als damals beim Kosovo-Einsatz, den Joschka Fischer allenfalls mit ein paar Stinkbomben- und Tortenangriffen büßte), scheint man in dieser schizophrenen Polit-Sekte selbst nicht zu reflektieren. Aber auch ohne die Grünen wäre das für eine deutsche Beteiligung an “Prosperität Guardian” erforderliche Bundestagsmandat wohl nur eine Formalität, da das Berliner Pseudoparlament alles abnickt. Schlimmstenfalls wird einfach die nächste “Notlage” beschworen oder die Ampel fühlt sich eben wieder einmal, in den Worten Robert Habecks, „von der Wirklichkeit umzingelt“.

Einzig an eben dieser Wirklichkeit jedoch wird auch diese Militärbeteiligung scheitern: Aus Regierungskreisen verlautete bereits, dass kurzfristig gar kein Schiff aus dem deutschen Marinebestand zur Verfügung stünde, um sich der Operation anschließen zu können. Deshalb rechnet man auch nicht mit einem schnellen Einsatz der Bundeswehr. Außer den üblichen wohlfeilen deutschen Ratschlägen, die niemand benötigt und erst recht niemand mehr ernst nimmt, und deutschem Steuergeld, das man überall auf der Welt gerne nimmt, hätte die peinliche Ampel-Regierung also wohl ohnehin nichts anzubieten. Mit etwas Glück ist im Roten Meer das Schlimmste schon wieder ausgestanden, bevor die Berliner Maulhelden wieder einmal vor aller Welt die Verlegenheit einräumen müssen, allenfalls noch über sporadisch einsatzfähige Relikte einer Armee zu verfügen. Sollte der Showdown mit dem Iran jedoch kommen, dann steht unser Land so nackt wie der Kaiser in Andersons Märchen vor der Weltöffentlichkeit da.