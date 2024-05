Lächerlich: Die künstliche Aufregung um den Sommerhit „Deutschland den Deutschen!“

Ist sie schon da? Die Machtergreifung? Steht das Vierte Reich bereits? Das jedenfalls könnte man meinen, wenn man sich in den letzten Tagen in den sozialen Medien umgeschaut hat. Oder die “Bild” las: „Der Nazi-Skandal auf Deutschlands Lieblings-Insel Sylt schlägt riesige Wellen. Im ganzen Land herrscht Entsetzen über die ,Ausländer raus’-Rufe von ,Champagner-Nazis’ im Schickeria-Lokal ,Pony’.“ Der Grund für Deutschlands erneuten Untergang ist also ein oller Elekroschlager eines italienischen Disc-Jockeys, der in „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ umgetextet wurde.

Als vor ein paar Monaten die erste Version von „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ viral ging, habe ich bereits vorausgesagt: DAS wird der Sommerhit 2024! Woher ich das wusste? Weil ich das Mechanismen des Internes begriffen habe. Was mich von all den Empörungs-Boomern unterscheidet, die sich nicht zu blöd sind, nun über einen „Nazi-Skandal“ oder eine „Neonazi-Hymne“ zu fabulieren.

Unerträgliche Heuchelei

Das Ganze ist für die Menschen da draußen ein großer Spaß, ein Meme in Liedform; mehr nicht. Mit einem wahren Kern, klar. Denn Deutschland hat bekanntlich ein massives Migrationsproblem. Aber: Das bedeutet noch lange nicht, dass die Spaßvögel, die den Sommerhit 2024 mitgrölen, aus Deutschland eine „national befreite Zone“ machen wollen. Was im Grunde jedem klar sein sollte, der noch alle beisammen hat.

Beinahe noch schlimmer als die besagten Empörungs-Boomer, die das Netz nicht begriffen haben, sind die vielen Einfaltspinsel aus den eigenen Reihen, die – aus mir unerfindlichen Gründen – nun meinen, sie müssten die Jungs und Mädels aus Sylt beschimpfen. Exemplarisch dafür steht mein eigentlich sehr geschätzter Kollege Alexander Wallasch, der allen Ernstes schrieb: „Sylt ist der vergoldete Blinddarm asozialer Neureicher, deren Kinder asoziale Lieder singen. Sylt ist ein Abziehbild des Zustandes unserer Machteliten.“ Ist womöglich sein Account gehackt worden? Die unerträgliche Heuchelei um Deutschlands aktuellen Sommerhit lässt sich am besten mit Memes symbolisieren, die im Moment durchs Netz kullern.

Immerhin: Endlich gibt’s mal wieder was zu lachen! Doch der Irrsinn um den Partyschlager hat auch etwas Gutes. Unsere Meme-Produzenten wie zum Beispiel die „GutmenschenKeule“ auf Telegram haben Hochkonjunktur – und fabrizieren dabei neben entlarvendem Zeug auch viel lustigen Kram. Beispiele gefällig? Gern:

Ist die Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ an allem Schuld?

„Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Parole der Neonazi-Partei NPD. Und genau DAS war das Problem. Zwar warben auch die Altparteien auf ihren Wahlplakaten mit Migrationskritik, vor allem die CDU/CSU; aber das waren allesamt Lippenbekenntnisse. Relevant abgeschoben wurde nie. In der breiten Masse der Bevölkerung dagegen war Migrationskritik überhaupt nicht in Mode. Sie galt, dank der NPD, schon damals als „nazi“. Leider, muss man aus heutiger Sicht sagen – denn damals wäre noch etwas zu retten gewesen. Man hätte beispielsweise dafür sorgen können, die Ausländer besser zu verteilen, um Parallelgesellschaften vorzubeugen; man hätte die Etablierung von Clanstrukturen verhindern oder die Islamisierung früh abblocken können. Ach, man hätte so viel machen können, sollen, müssen! Hat man aber nicht. Wohl auch dank der Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“

Und übrigens: Augenscheinlich herrscht in Deutschland durchaus ein dringendes Bedürfnis nach Beschränkung der Migration. Anders ist es nicht zu erklären, dass „L’amour toujours“, das uralte Original von „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ von 0 auf 1 der Apple-Charts sprang…