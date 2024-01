Landespolitik und Bauernprotest: Ignoranz & Heuchelei

Was haben der 6. Januar 2021 in Washington und der 8. Januar 2024 in Stuttgart miteinander zu tun? Man sehe sich im baden-württembergischen Landtag um. Dort hatte ein ABgeordneter eine schier wahnsinnige Erklärung abzugeben.

Im baden-württembergischen Landtag hat sich noch nicht herumgesprochen, was über den 6. Januar 2021 in Washington während der vergangenen Wochen bekannt wurde, weshalb es in Stuttgart Ignoranten gibt, die ernsthaft glauben, sie dürften die deutschen Bauernproteste im Januar 2024 mit der “Erstürmung des Kapitols” gleichsetzen und “große Sorge” heucheln. Oder aber man weiß im baden-württembergischen Landtag genau, was über die angebliche “Erstürmung des Kapitols” in den USA landauf-landab berichtet wurde, und verläßt sich darauf, daß es die Deutschen nicht wissen, weil in Deutschland schließlich nur sehr spärlich und äußerst lückenhaft darüber berichtet wurde.

Die “Erstürmung des Kapitols”

Die angebliche “Erstürmung des Kapitols” in Washington am 6. Januar 2021 war eine False-Flag-Aktion, inszeniert aus Reihen der US-Demokraten rund um die damalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Frau Nancy Pelosi, in “Zusammenarbeit” mit dem FBI, der CIA und der Homeland Security. Das ging zunächst hervor aus über 20.000 Stunden Videomaterials der Überwachungskameras im Kapitol, die vom US-Kongress zurückgehalten worden waren. Die erste Tranche dieser Videoaufzeichnungen wurde von Nancy Pelosis Nachfolger im Amt, dem inzwischen ebenfalls bereits abgelösten Kevin McCarthy, vor einigen Monaten an Tucker Carlson übergeben. Carlson, damals noch Starmoderator bei “Fox-News”, veröffentlichte nach Sichtung des Materials sofort die schockierendsten Szenen. Angehörige der Capitol Police waren zu sehen, wie sie den Protagonisten des “Putsches“, den “QAnon-Schamanen” Jacob Chansley, vor der “Eröffnung der False-Flag-Putschgeschäfte” in aller Seelenruhe mit den örtlichen Gegebenheiten im Inneren des Kapitols vertraut machten, ebenso Capitol Police, die Demonstranten von außerhalb des Gebäudes die Wege zu offenen Seitentüren wiesen, ein Undercover-Agent der CIA, der vor dem Kapitol die Massen dazu aufstachelte, das Gebäude zu “erstürmen” und so weiter.

Schon bevor nun dieser Tage die zweite Tranche der Videoaufzeichnungen vom 6. Januar 2021 freigegeben wurde, mussten etliche zu Haftstrafen verurteilte “Aufrührer” wieder freigelassen werden, es wurden hohe Haftentschädungen fällig – und seither steht unwiderlegbar fest, daß es die MAGA-Republikaner, denen eine “Erstürmung des Kapitols” in die Schuhe geschoben werden sollte, keinesfalls gewesen sind, die für die Aufruhr-Szenen vom 6. Januar 2021 verantwortlich waren. Wer allerdings unmittelbar nach dem 6. Januar 2021 damit begann, den Honig aus dem vermeintlichen Putschversuch zu ziehen, war gut zu beobachten. Es ging darum, Donald Trump für den vermeintlichen Aufruhr verantwortlich zu machen und ihn auf diese Weise für alle Zeiten vom Amt des US-Präsidenten auszuschließen.

Das “J6-Committee“, ein Untersuchungsausschuß, der fast ausschließlich mit US-Demokraten besetzt war, wurde aber ein glatter Reinfall. Heute steht fest: Donald Trump hatte mit den Ereignissen des 6. Januar 2021 nicht das Geringste zu tun. Im Gegenteil: er hatte an diesem Tag ausdrücklich dazu aufgerufen, friedlich zu demonstrieren. Schließlich sah alles nach einer schwerst getürkten US-Wahl 2020 aus – und auch, daß diese Wahl bei der Auszählung der Stimmen massiv gefälscht worden war, steht heute kaum noch in Zweifel. Es steht auch nicht mehr in Zweifel, als was die Trump-Jahre von 2016 bis 2020 durch die Augen des US-Establishments betrachtet worden waren: Als ein ärgerlicher Betriebsunfall des Systems, der sich keinesfalls wiederholen durfte.

Der “Sturm auf das Kapitol” am 6. Januar 2021 erfolgte damals just in dem Moment, als die senatorengedeckten Anhörungen zum Widerspruch von Abgeordneten des Repräsentantenhauses bezüglich des Votums des Wahlmännergremiums begonnen hatten, welches Joe Biden zum rechtmäßig gewählten US-Präsidenten erklärt hatte. Nie zuvor hatte es bei einer US-Wahl eine derartige Vielzahl von Einsprüchen gegen das Votum dieses Gremiums gegeben. Übertragen worden wäre diese stunden- wenn nicht gar tagelange Debatte im Repräsentantenhaus in alle Welt – und am Ende hätte sehr wahrscheinlich gestanden, daß das Votum einkassiert werden muß. Es kann im Januar 2024 keinen Zweifel mehr daran geben, daß der vermeintliche US-Präsident Joe Biden a) – die demente und hochkorrupte Marionette gänzlich Ungewählter aus “Corporate America” ist, und b) – daß er als solche noch nicht einmal wirklich gewählt worden war. Mithin bedeutet das, daß die US-amerikanische “Demokratie” nur noch eine ausgehöhlte Fassadendemokratie ist, in der vielleicht Bezirksrichter oder der County-Sheriff noch demokratisch gewählt werden, spätestens aber ab Bundesebene niemand mehr.

Der Landtag von Baden-Württemberg

Meinereiner hatte damals ab der Wahlnacht vom 3. auf den 4. November 202o bis zum 6. Januar 2021 praktisch 24/7 alles verfolgt, was es an Berichterstattung dazu gab. Auch alles, was dann recht schnell wieder verschwand. Nicht eine Anhörung vor den State Legislators in den verschiedenen Bundesstaaten hat er versäumt. Die ganze “Dominion“-Geschichte mit den Wahlmaschinen. Der Navarro-Report. Dinesh d’Souzas Doku “2000 Mules“. Die “Texasklage“, unterzeichnet von 18 (?) Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten, die vom Supreme Court mit 7:2 Stimmen abgewiesen worden war, die Rolle des vorsitzenden Richters John Roberts dabei – und am 8. Januar 2021, zwei Tage nach der angeblichen “Erstürmung des Kapitols“, habe ich bereits ausformuliert, was sich durch die Videoaufzeichnungen vom 6. Januar 2021 heute bestätigt hat: Es handelte sich um eine “False-Flag-Aktion” derjenigen, die sich weitere vier Jahre Trump auf gar keinen Fall leisten konnten – und auch dieses Jahr wieder alles unternehmen, um Donald Trump als US-Präsidenten erneut zu verhindern. Und zwar dringender als je zuvor. Wenn nichts anderes mehr gegen Trump hilft, steht durchaus seine “Kennedysierung” als letzter Ausweg im Raum. Sie hätten unter Umständen nämlich alles zu verlieren. Absolut alles, weil: Korruption, China, Burisma, Ukraine, Westexec-Advisors, Raytheon – und last not least: Die Manipulationen hinter der Fassade des “War On Terror” nach 9/11 und “Jeffrey Epstein didn’t kill himself“.

Wenn man nun behauptet, die Bundesrepublik Deutschland sei ein Vasallenstaat der USA, so stimmt das nur grob. In Wahrheit ist die Bundesrepublik genauso ein Vasall von “Corporate America“, nicht zu verwechseln mit der US-Regierung – wie die US-Regierung aus Marionetten von “Corporate America” besteht. Neu ist nur, daß sich das offenbar bereits bis auf Landesebene herunter durchzieht. Anders, als allenfalls durch völlige Ignoranz, sind Äußerungen nicht zu erklären, die dieser Tage bezüglich der geplanten Bauernproteste am 8. Januar 2024 im Landtag von Baden-Württemberg gefallen sind. Wie der Abgeordnete mit der schicken Frisur heißt, ist dabei unerheblich, weswegen ich auch nicht versucht habe, seinen Namen und die Parteizugehörigkeit herauszubekommen. Der Mann heißt offenbar “Ettlinger” oder so ähnlich.

Hier eine Abschrift: “Vielen Dank, Martin Hahn, für die sehr emotionale und eindrucksvolle Rede. Man merkt, wie du mit den Tränen gerungen hasch (hast). Mir geht’s ähnlich. Ich finde … ähm … zur Zeit isches (ist es) eine ganz blöde und vergiftete Stimmung bei uns im Land. Es gehen zur Zeit Whats-App-Nachrichten um. Ab 8. Januar wird das komplette Land stillgelegt. Alles, was große Maschinen hat, wir blockieren die Autobahnen, die Metzger, alle sollen mitmachen, vernetzt euch mit den Bauern und … ähm … weil die Bauern sind schon vernetzt – und alle mitmachen. Zur Zeit, was da losgeht, das erinnert mich an den Sturm auf das Kapitol, 6. Januar, en (den) Donald Trump, hetzt die Meute uff (auf) und dann rennen die alle los. Es geht nicht um Lynchmob, das geht Richtung Selbstjustiz und des (das) kann so nicht weitergehen. Das können wir Demokraten uns nicht bieten lassen. Das geht nicht.”

Was nicht mehr geht

In Wahrheit ist es so: Wir Demokraten können uns nicht länger mehr Abgeordnete leisten, – nicht in den Landtagen und nicht im Bundestag -, die entweder so ignorant sind wie dieser Herr hier, was den 6. Januar 2021 in Washington und die vernetzten Bauernproteste am 8. Januar 2024 in Deutschland angeht, oder aber so abgrundtief bösartig, daß ihnen noch jede abgefeimte Lüge gut genug ist, um sich ihren je persönlichen Platz an den steuergeldgefüllten Freßtrögen dieser Republik zu sichern. Die vernetzten Bauernproteste am kommenden Montag – mögen sie andauern! – richten sich gegen die Ampelkoalition. Das ist auf keinen Fall verkehrt für den Anfang. Besser wäre freilich, sie würden sich auswachsen zu Massenprotesten gegen jenes vollkommen degenerierte System, in welchem eine demokratieverachtende, ideologiegeschwängerte und agendagetriebene Ampelkoalition überhaupt möglich geworden ist. Hierzulande geht es um den ganz großen Reset-Button, nicht mehr nur um Frickeleien am personal- und parteipolitischen Detail. Das “System Bundesrepublik” ist nur noch ein todkranker Schatten dessen, als was es ursprünglich einmal gedacht gewesen war. Die Dinge müssen sehr grundsätzlich vom Kopf zurück auf die Füße gestellt werden. Den “volksvertretenden” Angestellten in den Parlamenten ist sehr grundsätzlich klarzumachen, wer in der Demokratie den Hermelin trägt. Sie selbst sind das nicht. Den trägt der Souverän. Und der wiederum ist etwas gänzlich anderes, als ein zu bewirtschaftender Steuersklave und ein rundum bevormundungswürdiges Rindvieh. Der hier vorgestellte Herr Abgeordnete “Ettlinger” (?) aus Baden-Württemberg hingegen ist die personifizierte Immunschwäche der Demokratie! Sozusagen ein schwerst antidemokratischer “Bazillus”, der dringendst ausgeschwitzt werden muß. Was bildet sich eine solche Figur überhaupt ein!?