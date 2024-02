Lebenslange Haft für „Hass-Beiträge“: Trudeaus irrer Plan

Dank des geplanten „Demokratiefördergesetzes“ sollen es bei uns – so Bundesinnenministerin Nancy Faeser – „diejenigen, die den Staat verhöhnen, mit einem starken Staat zu tun bekommen“. Das ist übel, das ist geradezu hanebüchen, aber das ist ja noch gar nichts gegen das, was der kanadische Premierminister Justin Trudeau plant: Der Linksbunte bringt gerade eine Gesetzesvorlage gegen „Hass im Netz” auf den Weg. Was noch nicht weiter spektakulär ist, sicherlich. Spektakulär hingegen ist das geplante Strafmaß: Wer in Kanada einen Völkermord befürwortet oder sich unterstützend äußert, soll in Zukunft mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen müssen!

Nun gibt es bestimmt wieder ein paar „Experten“, die sagen: „Na ja, einen Völkermord befürworten, sowas macht man ja auch nicht!“ Die also glauben, sie wären nicht betroffen.

Wer entscheidet, was „Völkermord“ ist?

Das Problem dabei: Wer entscheidet, was ein Völkermord ist? Trudeau? Frei nach dem alten Göring-Motto „Wer Jude ist, bestimme ich“? Geben Sie gern mal „China“, „Uiguren“ und „Völkermord“ in Ihre Suche ein. Seien Sie sich sicher: Google wird Ihnen irgendeinen Volltrottel und/oder irgendeine Volltrottel-Organisation ausspucken, die behaupten: „Ja ja, das, was die Chinesen mit den Uiguren machen, das ist ein Völkermord, logisch!“

Lebenslange Haft soll es übrigens auch für jede weitere Straftat geben, „die aus dem Motiv des Hasses für bestimmte Eigenschaften begangen wird“ (was immer das bedeuten soll), wie „Heise Online” schreibt. Wer nur „milde” Hass schürt (was immer das bedeuten soll, dito), oder Antisemitismus befürwortet, der muss in Kanada in Zukunft bis zu fünf Jahre lang beim Duschen aufpassen.

Kanadas Regierung glaubt an sieben üble Inhalte, die es zu bekämpfen gilt. Nicht sechs, nicht acht, nicht drei. Genau sieben. Als da wären alle Inhalte, die…

„Hass schüren“;

„zu Gewalt anregen“;

„zu gewaltsamem Extremismus oder Terror anregen“;

„Kinder dazu anregen, sich selbst Schaden zufügen“;

„dazu genutzt werden, Kinder zu schikanieren“;

„ Minderjährige in einem sexuellen Zusammenhang“ beziehungsweise „ bildliche Darstellungen von grausamer oder erniedrigender Gewalt gegen Minderjährige“ zeigen;

beziehungsweise „ „Intimes ohne Zustimmung der Beteiligten weitergeben“.

Goldenes Zeitalter für Blockwarte

Und nun wird’s völlig irre: Großartig bewiesen werden müssen diese Straftaten, die so typisch sind für dieses psychopathische Woke-Zeitalter, natürlich nicht. Bei einem Verfahren sei man ausdrücklich nicht an „rechtliche oder technische Beweisregeln“ gebunden, wird klargestellt. Das geplante Gesetz sieht außerdem vor, dass Auflagen über Personen verhängt werden können, die lediglich „Hassrede ausüben könnten”. Ja, Sie haben richtig gelesen: Die theoretische Möglichkeit, dass jemand dereinst „Hassrede“ ausüben könnte, soll bereits ausreichen, um mit staatlichen Auflagen zu schikanieren. Einen entsprechenden Antrag kann jeder Trottel stellen. Ein goldenes Zeitalter für Blockwarte also. Und ein klarer Bruch des Rechtstaatsprinzips.

Die gute Nachricht kommt zum Schluss: Der 52-jährige Trudeau wird in Kanada kaum noch unterstützt. Seine Chancen bei den nächsten Wahlen im Oktober 2025 sind äußerst gering. Etwa 60 Prozent der Kanadier wollen, dass er zurücktritt, und die Konservativen liegen etwa zehn Prozent vor den Linken. Es ist also gut möglich, dass die nächste Regierung dieses monströse Gesetz – sofern es in der geplanten Form durchgehen sollte – wieder kippen wird.