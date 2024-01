Leiser Rückzug einer Plagiatorin: Giffey kandidiert nicht mehr für Berliner SPD-Vorsitz

Im schwer gebeutelten Berlin gibt es zumindest einen winzigen Grund zur Freude. Die ehemalige Regierende Bürgermeisterin, gegenwärtige Wirtschaftssenatorin, SPD-Co-Vorsitzende und überführte Plagiatorin Franziska Giffey hat ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Bei den Wahlen im Mai will sie nicht erneut als Landesvorsitzende antreten. Dies begründete sie mit dem Wunsch nach einer Neuaufstellung in der SPD. Zudem ist sie angeblich der Meinung, dass es besser sei, die Verantwortung in der SPD auf mehrere Schultern zu verteilen.

„Ich werde mich mit ganzer Kraft auf meine anderen Aufgaben konzentrieren, die ich für unsere Partei wahrnehme“, drohte sie jedoch. Ihr Einsatz gelte „weiter unserer SPD – insbesondere für den bevorstehenden Wahlkampf zur teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl und zur Europawahl“. Klingt bewegend, tatsächlich aber ist Giffeys vermeintliches Umdenken natürlich vor allem auf parteiinternen Druck zurückzuführen. Der Verzicht auf eine Fortsetzung der rot-grün-linken Koalition zugunsten einer Regierung unter CDU-Führung mit der SPD als Juniorpartner ist in weiten Teilen der Partei auf schärfste Kritik gestoßen. Die Sozen an der Spree hätten lieber ihre linksradikalen Wolkenkuckuckspläne auf Kosten der länderfinanzausgleichsgeschröpften, wirtschaftlich (noch) vergleichsweise halbwegs intakten Bundesländer gemeinsam mit den geborenen linksgrünen Partnern fortgesetzt.

Permanenter Skandal

Nicht einmal der Umstand, dass sich die CDU unter Kai Wegner als wahrlich “würdiger” Ersatz für diese Linksaußen-Partner erwies, indem er ein beispielloses queerwokes und regenbogenbuntes Regierungsprogramm mitträgt, vermochte viele Genossen zu versöhnen. Nun wird höchstwahrscheinlich Giffeys derzeitiger Co-Vorsitzender Raed Saleh erneut für die Spitze kandidieren, weitere Kandidaten haben sich bislang noch nicht gemeldet. Aus der SPD kamen die bei solchen Anläsen üblichen verlogenen Phrasen: Man habe Giffeys Entscheidung mit „großem Respekt” zur Kenntnis genommen. „In schwierigen Zeiten hat sie zwei Wahlkämpfe geführt und als Regierende Bürgermeisterin und Bürgermeisterin sehr gute Arbeit für Berlin geleistet oder leistet sie“, hieß es in der gewundenen Erklärung.

Dass es vielmehr ein permanenter Skandal war und ist, dass Giffey mit ihrer Vorgeschichte als akademische Betrügerin überhaupt von der SPD als Kandidatin für höchste Ämter aufgestellt wurde und sie bis heute ihr Unwesen treiben darf, wurde natürlich nicht erwähnt. Dass sie selbst nicht den Anstand aufbrachte, angesichts ihrer Verfehlungen zurückzutreten, auch nicht. So wird sie dem Steuerzahler auch weiterhin auf der Tasche liegen und in Ämtern, für die sie weder fachlich noch charakterlich geeignet ist, noch mehr Schaden anrichten. Vielleicht beglückt sie das Land aber ja auch bald mit ihren Memoiren – sofern sie auch “schreiben ohne abzuschreiben” beherrscht…