“Libertäre” Grüne: Was ist bloß in Max Otte gefahren?

Der Ökonom, Publizist und früherer Chef der Werte-Union Max Otte hat am Wochenende aufhorchen lassen mit irritierenden Aussagen über den Libertarismus im deutschen Parteienspektrums. Libertäre Positionen, meint er, seien “in der Praxis näher bei den Grünen als bei der AfD, weil Libertäre den Abbau von Kontrollen über multinationale Konzerne und die völlige Liberalisierung des Kapitalmarktes fordern”. Damit würden zwar “die Staaten entmachtet, die Konzerne aber allmächtig.” Dass Otte die Libertären neuerdings also in die Nähe der Grünen rücken möchte, empfinde ich persönlich als harte Beleidigung und werde ich mir merken. Können wir mal kurz zurück in die Realität kommen? Es gibt – in der aktuellen Welt voller Staaten – keine “Kontrollen über multinationale Konzerne“. Es ist doch genau andersrum: Die multinationalen Konzerne treffen sich auf Veranstaltungen wie dem WEF und geben dort die Richtung vor, die die Staaten und Institutionen wie die UN umsetzen. Das führt nicht nur zu fehlenden Kontrollen, sondern ganz praktischem Schutz dieser Konzerne. Wer hat denn beispielsweise die Verträge unterzeichnet, die Pfizer und Biontech schon präventiv vor jeglichen Schadensersatzansprüchen schützten? War das etwa das Ergebnis des freien Marktes?

Mehr noch: Diese Konzerne züchten sich doch gerade extra ihr politisches Personal heran! Warum gibt es denn Programme wie die “Young Global Leader” des Weltwirtschaftsforums? Warum prahlt Klaus Schwab damit, die kanadische Regierung personell penetriert zu haben? Warum bezeichnet er den Libertarismus als “Anti-System” und kritisiert ihn dafür, den Einfluss von Regierungen auf die Privatleben der Menschen zu verringern? Weil Schwab weiß, dass diese Politiker Werkzeuge sind, die größenwahnsinnige Leute mit Sendungseifer und Allmachtsphantasien wie er benötigen, um ihre Agenda durchzuziehen. Politiker steuern das Gewaltmonopol und erlassen Gesetze – nicht die Unternehmen!

Was “allmächtig” bedeutet

Ja, die Unternehmen beeinflussen auch die Politiker… aber das ist genau mein Punkt: Du kannst nicht verhindern, dass es Menschen mit schlechten Intentionen gibt; aber du kannst das Gewaltmonopol, das sie zu ihren Gunsten nutzen, in seine Schranken weisen – was zwingend bedeutet, es weitgehend oder sogar vollständig abzuschaffen. Wobei ich persönlich akzeptiere, dass ich in eine seltsame Gesellschaft voller Etatisten geboren wurde, die den Staat aus mir unerklärlichen Gründen so richtig geil finden, weshalb ich bereit bin, mich in gewisser Weise anpassen, also einen Minimalstaat durchaus zu akzeptieren. Die Verbesserung zu dem, was wir heute erleben, wäre dann ohnehin so immens, dass ich mich über den letzten Restunsinn, den Bürokraten aushecken, nicht mehr aufregen müsste.

Zu was kann mich Microsoft zwingen? Oder Amazon? Oder Aldi? Zu überhaupt nichts! Sie können mir lediglich ihre Produkte anbieten (!) – und darauf hoffen, dass ich keinen Konkurrenten finde, der preis/leistungstechnisch mehr bietet. Was also bedeutet “allmächtig” bitte konkret? Allmächtig ist doch die Institution, die Zwang über mein Leben ausüben kann! Die mich ganz “legal” ins Gefängnis sperren kann, wenn ich die Gebühr für ihre Propagandasender nicht bezahle; die mir aus Worten ein “Hassrede”-Verbrechen stricken kann; die bis zum Anschlag hochgerüstet ist und Überwachungsdienste oder Waffen besitzt – während sie es mir verbietet, sich gegen sie aufzulehnen.

Regulierung ist immer schädlich

Und ja: Ich bin für eine völlige Liberalisierung des Kapitalmarktes, weil die Regulierung, die wir haben (nur wenige Bereiche sind so durchreguliert wie die Kapitalmärkte) ausschließlich zum Nachteil der Bürger sind. Unsere Regulierung sieht nämlich unter anderem so aus, dass der Staat auf der einen Seite das gesetzliche Zahlungsmittel festlegt, auf der anderen Seite aber bestimmt, wer dieses Zahlungsmittel schöpfen darf. Und er vergibt dieses Privileg an Institutionen, die von sich aus klar sagen, man möchte die Bürger jährlich mindestens zu 2 Prozent “verdeckt” enteignen und die gleichzeitig die Schuldenorgie der Staaten kritiklos abnicken. Ich möchte nicht mehr gezwungen werden, Schrottwährungen wie den Euro oder den Dollar zu nutzen, die bereits einen Großteil ihrer ursprünglichen Kaufkraft eingebüßt haben und individuellen Vermögensaufbau zunehmend verunmöglichen. Es ist aber nicht meine Bank, die mich in den Euro zwingt – sondern der Staat!

Gleichzeitig behaupte ich auch nicht zu wissen, was das beste Zahlungsmittel und System ist. und möchte deswegen allen Menschen – die ja in ihrer Gesamtheit den Markt ausmachen – die Möglichkeit geben, ihre Ideen anzubieten und nach ihren Bedürfnissen auszuwählen. Ist das verwerflich? So wie du das für dich passende Handy auswählst, sollst du auch das für dich passende Geld auswählen dürfen. Ooooh, die bösen Libertären mit ihrer Liberalisierung…! Wenn du der Meinung bist, Gold ist ein gutes Zahlungsmittel, solltest du es nutzen können. Ebenso Bitcoin oder meinetwegen sogar eine dauerinflationierende Papierwährung wie den Euro. Was geht es mich oder irgendeinen Bürokraten in Berlin oder Brüssel an, was du für richtig hältst? Ich bezweifle nur stark, dass sich jemand freiwillig für den Euro entscheiden würde, wenn er nicht gesetzlich dazu verpflichtet wäre und sehen könnte, dass es durchaus Alternativen gibt und dass eine konstante Enteignung über das Geldsystem nicht gottgegeben und zwangsläufig ist.

Prinzip der Freiheit

Libertäre sind aus meiner Sicht die einzige politische Richtung mit moralisch korrekten oder überhaupt als solche zu bezeichnenden Prinzipien. Wir verhandeln nicht bei Dingen wie Meinungsfreiheit, Schutz des Privateigentums, dem Recht am eigenen Körper oder dem Nichtaggressionsprinzip. Alle meine Standpunkte lassen sich aus einer libertären Sichtweise herleiten. Nur deshalb habe ich jemals angefangen, mich mit der AfD und ihren Wählern zu beschäftigen: Weil Libertäre grundsätzlich auf Diskurs und Debatte setzen. Konservative dagegen sind schwer zu greifen, können je nach Zeitalter und Ort diametral unterschiedlich definiert sein. Der westliche Konservative wünscht sich eventuell den Erhalt der relativ freiheitlichen Kultur; der islamische Konservative in muslimischen Ländern eventuell eine Scharia-Gesetzgebung. Was Konservatismus ist, hängt eben immer auch vom aktuellen Status Quo ab und unterliegt damit einer Beliebigkeit, je nach dem, was es denn genau zu konservieren gilt.

Wir Libertären dagegen setzen auf das Prinzip der Freiheit, das universell an jedem Ort und zu jeder Zeit zu gelten hat. Und ja: Auch das ist nicht perfekt. Freiheit ist nicht perfekt. Sie ist oftmals unbequem und anstrengend. Gleichzeitig gibt es aber auch wenige Dinge, die das Gefühl von wahrhaft gelebter Freiheit in ihrer Schönheit übertreffen können. Es gibt zu viele Menschen, die ihr Leben lassen mussten und noch lassen werden, weil sie dieses Gefühl von Freiheit ebenfalls erleben wollten oder wollen. Deshalb schmerzt es mich in der Seele, von jemandem wie Max Otte auch nur in die geringste Nähe zu den Grünen, der freiheitsfeindlichsten Sekte im Bundestag (obwohl die ehemalige SED gleich daneben sitzt) gerückt zu werden. Das kann man so nicht stehen lassen.