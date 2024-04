Maaßen vs. Krall: Der Zickenkrieg geht weiter

Er kann’s nicht lassen… Aber gut, was soll er auch machen, der Hans-Georg Maaßen, wenn er von Boris Reitschuster in einem Videointerview gefragt wird, warum Markus Krall und Max Otte mit der Werte-Union (Eigenschreibweise “WerteUnion“, kurz WU) nichts mehr zu tun haben wollen? Sicher, er hätte Größe zeigen können, sein Bedauern ausdrücken, zwei solch Geistesgrößen als Mitstreiter verloren zu haben. Doch Größe im Zwischenmenschlichen ist offenbar nicht so Maaßens Sache. Da wirkt er eher klein, wie seine Brillengläser, die mich irgendwie an Heinrich Himmler erinnern. Stattdessen begab sich der frühere Verfassungsschutzpräsident auf den schmalen Pfad der Verschwörungstheorie, fabulierte über eine „konzertierte Aktion“. Dabei verbindet den libertären Markus Krall politisch kaum etwas mit Bismarckianer Max Otte.

Reitschuster fragte Maaßen auch nach Helmut Reinhardt, dem Spezi von Max Otte, der als Videograf den YouTube-Kanal der WU bestückt und geleitet hat. Reinhardt hatte auf dem Otte-Kanal „Politik Spezial – Stimme der Vernunft“ Krall nach dessen Loslösung von der WU interviewt. Was wiederum Maaßen nicht passte. Wutentbrannt entband er Reinhard von dessen Aufgaben. Das versteht Reinhardt nicht. Bis heute nicht. Dabei agierte Maaßen in diesem Fall völlig logisch. Wäre ich an Maaßens Stelle gewesen, ich hätte Reinhardt schon lang vor dem Interview mit Krall rausgeschmissen.

Das Märchen vom „freien Journalismus“

Reinhardt hat nämlich eine sehr sonderbare Arbeitsauffassung. In seiner Youtube-Reaktion auf das Reitschuster-Maaßen-Interview betont er gefühlt hundertmal, dass er ein freier Journalist sei. Wobei „frei“ – und das ist sein Gedankenfehler – bei ihm „unabhängig“ meint. Was Nonsens ist. Unabhängigkeit bezieht sich ja nicht nur aufs Wirtschaftliche, sondern auch aufs Ideologische. Mir fällt kein einziger unabhängiger Journalist ein. Im Mainstream schon mal gar nicht. Und selbst ein Boris Reitschuster ist für mich kein unabhängiger Journalist. Wirtschaftlich nicht, da er – meines Wissens zumindest – von Spenden und Werbung lebt, also von seinen Lesern abhängig ist… und ideologisch auch nicht, siehe beispielsweise seine Herangehensweise an alles, was so aus Russland kommt.

In seinem Reaktionsvideo empört sich Reinhardt darüber, dass ihm Maaßens Assistentin die eine oder andere Interviewfrage vorgeben wollte – und das wohlgemerkt für ein Interview mit Maaßen, seinem Auftraggeber; auch empfand er es als skandalös, dass besagte Assistentin eines seiner Video-Vorschaubilder kritisierte. Was Reinhardt nicht versteht: In dem Arbeitsverhältnis, das er mit Maaßen hatte, war er kein freier Journalist! Er war ein sogenannter „fester Freier“. Zum besseren Verständnis: Ein „fester Freier“ ist keiner, der immer wieder zu derselben Hure geht; er ist einer, der – um im Bild zu bleiben – immer wieder für denselben Zuhälter anschaffen geht.

Freie Feste und feste Freie

Ich bin zum Beispiel ein „fester Freier“ beim YouTube-Kanal des “Deutschland-Kuriers”. Nehmen wir an, ich sollte meinen dortigen Chefredakteur David Bendels interviewen, und nehmen wir weiter an, er würde mir ein paar Fragen vorgeben – ja, Mensch, da käme ich doch nicht wie Graf Koks auf die Idee zu sagen: „Nee, nee, David, ich bin freier Journalist, es geht nicht an, dass du mir Fragen vorgibst!“ Ähnliches gilt für die Vorschaubilder meiner Videos, um die ich mich auch kümmere. Da kam es in seltenen Fällen vor, dass eines kritisiert wurde. Und wenn die Kritik Sinn ergab, wurde das Vorschaubild selbstverständlich dementsprechend angepasst (ansonsten wurde diskutiert und, wenn das nichts brachte, klein beigegeben).

Nun könnte Kollege Reinhardt erwidern, Maaßen wäre ja nicht sein Chefredakteur gewesen – und seine Assistentin schonmal gar nicht. Das mag stimmen, aber Maaßen war nun mal sein Auftraggeber und damit auch sein Chef. Wäre Reinhardt ein Autolackierer, würde er die Karre seines Auftraggebers dann wohl blau statt rot lackieren, weil ihm blau besser gefällt. Sowas funktioniert im wahren Leben natürlich nicht.

Wenn Hoffnungen zerbrechen…

Nicht dass wir uns missverstehen: Selbstverständlich bin ich, als freiheitlich eingestellter Mensch, im Disput Markus Krall und Helmut Reinhardt versus Hans-Georg Maaßen näher beim Team Krall; dennoch kann ich Maaßens Wut über Reinhardts Interview mit Krall nachvollziehen. Wir erinnern uns: Die WU stand vor dem Abgang von Krall und Otte gefühlt (mehr wussten wir ja seinerzeit nicht, da es noch keine Umfragen gab) ganz gut da. Gerade freiheitliche Menschen, denen die AfD zu etatistisch, zu staatsgläubig ist, setzten Hoffnung in Maaßens Partei, die sie hinter vorgehaltener Hand bereits „Krall-Partei“ nannten. Nachdem sich Otte und vor allem Krall von der WU distanzierten, kippte die Stimmung. In den Kommentarspalten hieß es nur noch: „Das war’s für die Werteunion!“

Im Interview mit Reitschuster erklärt Maaßen mehrmals, Krall hätte der Partei geschadet. Was stimmt. Dass das Maaßen eigene Schuld war, spielt keine Rolle. Dass man in einer Position wie Reinhardt, der von Maaßen bezahlt wird, mit so einem nicht spricht, sollte auch jedem klar sein – es sei denn, man hätte sich vorab das Okay seines Auftraggebers geholt. Aber so etwas Niederes wie Genehmigungen einzuholen macht ein „freier Journalist“ wie Reinhardt natürlich nicht, schon klar! Als Reitschuster sagt, dass er Reinhardts Rolle – Journalist auf der einen, Maaßens Mann auf der anderen Seite – als problematisch ansieht, antwortet Reinhardt wie gewohnt: „Es ist überhaupt nicht problematisch, wenn ich meiner Arbeit als freier Journalist nachgehe, und auf verschiedenen Plattformen Interviews mache, das kann ich doch machen. Wo ist denn das Problem? Da ist überhaupt nix Problematisches dran!“ Wer erklärt’s ihm? (Das ist nur eine aktuelle Meme-Floskel. Ich habe es ihm ja längst erklärt.)

Maaßen tickt übrigens ähnlich weltfremd wie Reinhardt: Er rechnet bei den Landtagswahlen im Osten mit einem „zweistelligen Ergebnis“. Nach der letzten Insa-Umfrage vom Ostersonntag steht die WU aktuell auf einem Prozent.