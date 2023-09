Mit uns kann man es ja machen

Werden wir Deutschen nun von Idioten regiert – oder sind wir als Volk und Bürger vielmehr selbst die Idioten geworden? Eine Frage, deren Beantwortung hinsichtlich der desaströsen Ampel-Politik und einer zunehmend unübersichtlichen politischen Gesamtsituation im Moment alle Aufmerksamkeit erfordert. Wie konnte es soweit kommen, dass eine offiziell demokratisch legitimierte Regierung ein ganzes Volk in den eigenen Untergang führt – mit dem Anspruch, hochmoralisch, “effizient” und hochzivilisiert zu handeln – gegen den Willen dieses Volkes in den entscheidenden Sachfragen, aber ohne signifikante Gegenwehr?

Was in fast jedem anderen Land der Welt wohl längst zu Volksaufständen, zumindest großflächigen Unruhen, Generalstreiks oder von Millionen Menschen getragenen Massenkundgebungen führen würde, kann hierzulande fast geräuschlos und unscheinbar exekutiert werden. Nur im Osten rumort es etwas.

Die Idiotenrepublik

Der “Protest” wird stattdessen eher von Eliten, Organisationen und regierungstreuen Aktivisten getragen – aber nicht gegen diese Politik, sondern für ihre weitere Beschleunigung. Vielerorts lässt sich sogar beobachten, dass vornehmlich junge deutsche Staatsbürger auf der Straße und in Universitäten fordern, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen, noch schärfere Strafen bei der Missachtung von Gender-Regeln durchzusetzen, Impf- und Coronamaßnahmen wieder aufzunehmen oder, vor allem, die bereits erdrückenden und schädlichen Vorschriften und Gesetze zum angeblichen “Klimaschutz” noch mehr auszuweiten. Reiche, woke Unternehmenserben fordern explizit höhere Besteuerung für sich und ihre Firmen. Gymnasial “gebildete” Jugendliche der sogenannten “Letzten Generation” veranstalten medial begleitete Affentheater und Sabotageakte dafür, “Degrowth” und Deindustrialisierung noch schneller zu verwirklichen, fossile Brennstoffe ganz zu verbieten und den Individualverkehr lahmzulegen. Wer es wagt, ihre Thesen infrage zu stellen, ist ein der Klimaleugnung verdächtiger Ignorant und versündigt sich an der Zukunft des Planeten.

Auch beim Credo “Wir haben Platz” sind die Privilegierten, die diesen “Platz” selbst nicht aufbringen müssen und von den Folgen der von ihnen propagierten Masseneinwanderung selbst (noch) nicht betroffen sind, Moralweltmeister: “Wir sind ein reiches Land!” Nur Idioten sägen den Ast ab, auf dem sie sitzen, kommt einem angesichts dieser Verblendung in den Sinn. Peu à peu ist hier ein System der kollektiven “Selbstaufopferung” für die grundfalsche Sache etabliert worden.

Gegen die verordnete “Cancel-Culture” kommt kaum noch jemand an

Somit ist es nur folgerichtig, dass sogenannte “Faktenchecker” pausenlos die Vorgaben und Handlungsweisen der Regierung bestätigen. All diejenigen, die hier widersprechen, werden fertig gemacht. Mit allen Mitteln. Das spürt im Moment auch der ansonsten wachsweiche CDU-Chef Merz, der sich doch tatsächlich einmal zu einer berechtigten Kritik am kranken System des millionenfachen Missbrauchs der Sozialsysteme durch Vollversorgung von „Schutzsuchenden“ hinreißen ließ – die ihm aktuell allerdings mächtig um die Ohren fliegt. Obwohl Friedrich Merz in der Sache durchaus nicht Unrecht hat, sind die üblichen Empörten gnadenlos, stellen seine Aussagen als Lügen dar und sind medial kaum zu stoppen.

Am Mantra, dass Asylbewerber per se den allerhöchsten Schutz verdienten, niemals wegen Geld, Vollversorgung, medizinischer Luxusversorgung nach Deutschland strebten, stets unschuldig und über jeden populistischen Vorwurf erhaben seien, darf nicht gerüttelt werden. Eine Debatte darüber ist schon rechtsextrem, also darf keine inhaltliche Auseinandersetzung über den Segen der Migration mehr stattfinden. “Humanität” und “Fachkräftemangel” – zwischen diesen Totschlagargumenten wird die weitere Flutung Deutschlands mit prekären Massen gerechtfertigt. Allem liegt der grünwoke Maßstab zugrunde. In Deutschland ist es seit langem viel wichtiger, Verständnis zu haben als Verstand.

Sind wir ein Land von kleingeistigen Schlafmützen?

Dies alles in Summe führt zweifellos zu Zuständen, die denen einer Idiotenrepublik doch sehr nahe kommen. Wo man sich früher auf universitäre Forschung, auf empirische Fakten blind verlassen konnte, bekommt man heute pseudo-wissenschaftlichen Sondermüll präsentiert, dem es zudem an akademischer Unabhängigkeit und Expertise mangelt. Überall hat die (linksgrüne) Politik ihre Finger im Spiel, bringt ihre linientreuen Leute in Position – während sie ihre Feindbilder medial auf Hochglanz polieren lässt. Medienethische Grundsätze hat man ohnehin längst über Bord geworfen, journalistische Standards ebenso. Wer in diesem Sinne „richtig“ berichtet, erfährt dadurch gar eine selbstverstärkende Rückkopplung: Alle in der Blase jubeln einem zu – man wird mit Preisen überhäuft.

Zu verlockend ist die gut honorierte Zeitgeistanbiederung geworden. Man kuschelt lieber mit dem System, statt es kritisch zu hinterfragen. Haltung zählt. Fakten weniger. In ihrer propagandistischen Hemmungslosigkeit sind die Leitmedien zu bloßen Erfüllungsgehilfen des Linksstaatsapparats verkommen und käuen deshalb hauptsächlich auch nur Begriffshülsen und Narrative aus dem neosozialistischen Sprachlabor namens Bundestag wieder. Kritische Informationen erfährt der geneigte Bürger im Mainstream nur noch über die Leserkommentare oder Fußnoten, oder eben aus den freien Medien, die zunehmenden Zensurmaßnahmen ausgesetzt sind. Wer seine geistige Beweglichkeit erhalten möchte, tut daher gut daran, sämtliche Nachrichtenstreams geflissentlich zu ignorieren. Wenn man nämlich bei politischen Talkshows, Symposien und Interviews zuhört, hat man hinterher nicht selten das Gefühl, eine regelrechte verbale Mülllawine sei über einem niedergegangen.

Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient

Mit allen Kräften versuchen Medienschaffende den Deckel auf dem schon kochenden Topf zu halten und zwar für jedermann offensichtliche, aber unliebsame Zeugnisse des grassierenden Kontrollverlustes zu unterdrücken. Veröffentlicht werden daher nur die Vorkommnisse, deren Verbreitung sich ohnehin nicht mehr verhindern lässt. Vor allem im Tabuthema Bereich der Ausländer- und Flüchtlingskriminalität zeigt sich dies überdeutlich: Hier wird beredtes Schweigen als oberste Maxime angesehen. In diesem Falle und auch bei einigen anderen unbequemen Angelegenheiten gilt: Da reden wir nicht drüber! Lieber schürt man irrationale Ängste und hetzt gegen die AfD. Letzteres kommt immer gut an und generiert Clickbaits in den linken Haltungsmedien. Hurra, wir verblöden… einmal mehr! Es zahlen keine Taten mehr, es zählen keine Beweise, es zählen nur die Beschuldigungen und Gerüchte. Fakten sind irrelevant. Futter für Idioten.

Oder ist es bei uns doch eher umgekehrt? Die Bequemen, die Nichtwähler oder auch die apolitische „Mir-doch-egal“ Fraktion stellen mindestens ein Drittel der Bevölkerung, wahrscheinlich sind es sogar viel mehr. Längst ist bekannt: Staatliche Umerziehungsprogramme sind dann am gefährlichsten, wenn sie unter dem Deckmantel von Demokratie, einer guten Sache oder vermeintlich höherer Ziele ablaufen. Und eine unkritische, schafsnasige und vielleicht auch ideologisch verführte Klientel an Wählern und Bürgern ist in solchen Fällen der ideale Nährboden. Konsumiere und schweige! Nachdenken ist weder nötig noch erwünscht. Wir schaukeln das Ding schon für Euch! Jener gewisse fatale Drang, sich unterzuordnen, gilt seit jeher als spezifische Wesenseigenschaft der Deutschen… doch nie war es dringender geboten, sich davon zu befreien, als heute.