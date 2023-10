Musk twittert – und das Netz geht ab wie eine Rakete

Manche sammeln Barbie-Puppen und stellen hunderte von ihnen fein säuberlich aufgereiht in heimischen Vitrinen aus. Eine Bekannte besaß ebenso viele Star-Wars-Devotionalien – von der Darth-Vader-Weihnachtsbaumkugel bis hin zu einem riesigen Modell des Millenium Falcon. Leider gibt es auch sogenannte “Animal Hoarder“, welche unzählige Tiere in ihrer Wohnung halten, deren Versorgung und Pflege ihnen mit der Zeit über den Kopf wächst. Von deutschen NGOs hingegen werden außerhalb der eigenen vier Wände Migranten gesammelt – so kommt es mir jedenfalls vor, und diese Sammelwut kennt schier keine Grenzen. Einer geht noch, einer geht noch rein – oder vielleicht sogar ein paar mehr? Man muss sich schließlich nach der Ablieferung an Land nicht mehr um die Versorgung kümmern; der Held schwebt über derlei Banalitäten und fordert für seine Passagiere vom Fußvolk umfassende Betreuung ein.

Diese NGOs werden vom deutschen Staat finanziell unterstützt, was Elon Musk, seines Zeichens stolzer Besitzer des Nachrichtendienstes “X” respektive Twitter, zu einer verwunderten Nachfrage veranlasste: Ob die deutsche Bevölkerung über diesen Umstand denn eigentlich informiert sei? Gleichzeitig leitete er den Tweet eines AfD-Sympathisanten zum Thema weiter – obwohl doch auch in den USA bekannt sein dürfte, dass man damit ein Bündnis mit dem Satan höchstselbst eingeht. “How dare you?”, hätte Greta Thunberg an dieser Stelle empört ausgerufen. Das deutsche Außenministerium antwortete stattdessen pampig, man nenne das “Lebensrettung”.

Es dauerte nicht lange, bis die Moralpolizei auf den Plan trat. So schilderte etwa ein Seenotretter den Fall einer von Genitalverstümmelung betroffenen Afrikanerin, die mit einem der Boote nach Europa gekommen sei. Das muss durchaus keine “Geschichte aus’m Paulanergarten” sein, denn viele afrikanische Frauen und Mädchen haben dieses Schicksal tatsächlich erlitten. Und wenn einige von diesen bei uns Zuflucht suchen, könnten wir das sicherlich problemlos verkraftet. Bloß wird auch hier wieder einmal verschwiegen, wer tatsächlich die Mehrheit der Migranten ausmacht: Junge Männer aus eben jenen Kulturkreisen, welche den Frauen das angetan haben. Man liest häufig solche Berichte über Frauen, die während ihrer Flucht Schlimmstes erlebt haben – aber die Täter verwandeln sich beim Betreten europäischen Bodens offenbar in Unschuldslämmer. Das soll nicht heißen, dass jeder hier ankommende Migrant ein Täter ist. Allerdings ist Vorsicht angebracht.

Elon Musk hat ebenfalls inzwischen klargestellt, lediglich Einwände gegen unkontrollierte Migration zu haben und nichts gegen Einwanderer, die integrationsbereit und willens sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Was ihn wohl besonders irritierte, war das Agieren der Bundesregierung hinter dem Rücken der Bürger, die somit keinerlei Möglichkeit hatten, ihre Zustimmung oder Ablehnung zu signalisieren. Die deutschen Medien sehen darin eine Beeinflussung der anstehenden Landtagswahlen und speien Gift und Galle. Milliardäre dürfen zwar deutsche Politiker in ihren Institutionen schulen – wie Klaus Schwab – aber offenbar nicht ihren eigenen Nachrichtendienst benutzen, um eine simple Frage zu stellen: Was weiß eigentlich die Bevölkerung?

Gipfel der Ironie

Um die Ironie auf die Spitze zu treiben, wirbt deshalb nun die “Open Borders“-Prominenz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Allein über diesen könne man als Bürger sachlich richtige Informationen erhalten. Ernsthaft? Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sich kaum den Bauch vor Lachen halten: Denken wir nur an die Corona-Zeit zurück oder an die “zufällig” interviewten Bürger, welche sich anschließend als grüne Kommunalpolitiker entpuppten. Oder an die Schönbohm-Affäre, bei der Jan Böhmermann Nancy Faeser half, einen ungeliebten Mitarbeiter loszuwerden. Auch die in den vergangenen Jahren immer wieder aufgedeckte Selbstbedienungsmentalität in den Führungsetagen der einzelnen Sender erweckt nicht gerade Vertrauen. Im Grunde überleben die Öffentlich-Rechtlichen nur noch, weil ein Großteil ihres Publikums sich mit den Meldungen aus “Tagesschau” und Co. zufriedengibt und gar nicht weiter nachfragen mag.

Was eine simple Frage doch auslösen kann! Die Verantwortlichen sind wütend, weil sie wieder einmal aufgeflogen sind – und am liebsten würden sie Musk enteignen, was heute in bestimmten politischen Kreisen als Allheilmittel für jegliche Unbequemlichkeit angesehen wird. Ein Einzelner dürfe nicht so viel Medienmacht haben, wird gefordert. Ohnehin würde bei “X” / Twitter viel zu wenig gegen “Hass und Hetze” unternommen – das Auge der Zensur ist dort nämlich seit Musks Übernahme milde gestimmt. Hoffentlich bleibt das so – schon allein deshalb, damit den Öffentlich-Rechtlichen regelmäßig auf den Zahn gefühlt wird.