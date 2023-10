Nach der Polen-Wahl: Die Eurokraten hoffen auf die Rückkehr der linientreuen Kräfte

Das politisch-mediale Establishment in Deutschland und Europa hatte in den letzten Monaten wenig Grund zur Freude. In vielen Ländern wurden rechte Regierungen an die Macht gewählt, in Deutschland ist die Dämonisierungskampagne gegen die AfD gescheitert und die Kampagne der „Süddeutschen Zeitung“ gegen „Freie Wähler“-Chef Hubert Aiwanger führte nicht nur nicht zu dessen Sturz, sondern sogar zu Stimmenzuwächsen für seine Partei und zur wahrscheinlichen Fortsetzung der Regierungskoalition mit der CSU. Die links-grüne Hegemonie gerät also fast überall ins Wanken. Umso größer ist dann die Freude, wenn es darum geht, die vermeintliche Niederlage einer rechts-konservativen Partei zu bejubeln. Die Wahlergebnisse aus Polen scheinen dafür einen willkommenen Anlass zu bieten. Dass die PiS-Partei von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vermutlich nicht mehr länger die Regierung bilden wird, ist in der Berichterstattung Anlass für kaum verhohlene Freude.

Dabei wird mitunter der Eindruck vermittelt, die Partei habe eine krachende Niederlage erlitten, obwohl sie mit 36,6 Prozent stärkste Kraft wurde und lediglich die absolute Mehrheit verfehlte. Dahinter landete mit 31 Prozent die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des ehemaligen Ministerpräsidenten und früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Tusk, der durch und durch eine Kreatur des Brüsseler Molochs ist, frohlockte: „Ich habe mich noch nie so sehr über den zweiten Platz gefreut. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, das ist das Ende der PiS-Regierung.” Der „Bayerische Rundfunk“ raunte bereits: „Die Opposition könnte Polen auf einen proeuropäischen Kurs bringen.“ Damit ist die Unterwerfung unter die Brüsseler Bevormundung der Mitgliedstaaten gemeint – die indes freilich das genaue Gegenteil von europäisch ist, weil sie alles aushöhlt, was die europäische Vielfalt eigentlich ausmacht.

Nie versiegender Quell der Empörung

Der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski hatte dagegen im Wahlkampf betont: „Wir sind in der EU und wir wollen dort bleiben, aber in einer EU souveräner Staaten.“ So etwas gilt den Zentralisten der elitistischen Eurokraten natürlich als ewiggestrig-nationalistische Kampfansage. “Schlimmer” noch: Nach dem absehbaren Verlust der Regierungsmehrheit hatte Kaczynski gestern trotzig und entschlossen erklärt: „Unabhängig davon, ob wir an der Macht sind oder in der Opposition, wir werden dieses Projekt umsetzen und nicht zulassen, dass Polen verraten wird.“ Das die PiS sich, oft im Verbund mit Ungarn, gegen die Zwangszuweisung muslimischer Migranten sperrte, damit die Freiheit, sich noch frei im eigenen Land bewegen zu können, gerettet hat, die in Westeuropa längst der Vergangenheit angehört und sich auch sonst der globalistischen Agenda aus Brüssel, Paris und Berlin verweigert hat, ist seit Jahren ein nie versiegender Quell der Empörung, gerade in Deutschland und Brüssel.

Und diese Empörung entlädt sich in immer neuen schikanösen Strafandrohungen und medialen Diffamierungskampagnen der EU, in denen Polen und Ungarn, die über Jahrhunderte um ihre nationale Unabhängigkeit gekämpft haben und deren wachsamen Bürgern die Schrecken der letzten Fremdherrschaft und Bevormundung aus Sowjetzeiten noch in den Knochen steckt, als völkisch-heimatliebende Hinterwäldler und Feinde eines angeblich “fortschrittlichen” Europas verunglimpft werden, die einfach zu beschränkt seien, um die Segnungen eines EU-Superstaates erkennen zu können. Tatsächlich könnte Tusk, der verlässliche Vollstrecker Brüssels, nun gemeinsam mit zwei anderen EU-linientreuen Parteien eine Regierung formen. Beobachter sehen jedoch langwierige und zähe Verhandlungen, wobei völlig unklar sein dürfte, ob ein von Tusk geführtes Bündnis überhaupt lange Bestand hätte. Somit bleibt zumindest abzuwarten, ob die Freude über die Abwahl der PiS nicht verfrüht ist.