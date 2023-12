Nach Tim Lechners OB-Wahlsieg für die AfD in Pirna: Grüne Hassredner drehen frei

Am Sonntag konnte die AfD erstmals eine Wahl zum Oberbürgermeister gewinnen, als im sächsischen Pirna der parteilose, aber für die AfD antretende Tim Lochner 38,5 Prozent der Stimmen holte. Erwartungsgemäß löste das Ergebnis im linken Establishment Wut und Hass aus. Vor allem die Grünen zeigten dabei wieder einmal in besonderer Weise ihre antidemokratische, menschenverachtende Fratze: Der Leipziger Stadtrat und frühere Grünen-Vorsitzende Jürgen Kasel überschlägt sich seit vorgestern auf seinem Twitter-Account mit einem veritablen Stakkato an Hassbotschaften und lächerlichen Warnungen vor einer “Rückkehr des Nationalsozialismus” in Pirna. In einem – mittlerweile gelöschten – Tweet fragte er zynisch: „Was macht eigentlich die Royal Air Force gerade?“- eine Anspielung auf die schweren alliierten Bombenangriffe auf Pirna 1945. „Wird es in Pirna heute auch eine Fackelmarsch, Fahnenapell und so geben? Wäre angemessen und ist doch in Sachsen normal“, lautete eine weitere Frage, die der projektionsgestörte Hetzer in den Raum stellte. Und gleich weiter: „Übrigens Wählerbeschimpfung oder Sachsenbashing ist zwar nachvollziehbar, ändert aber nicht so schrecklich viel an den Zuständen“, hieß es im nächsten wutschnaubenden Erguss.

Sogar bei Bei den Grünen in Sachsen gibt man sich – zumindest vordergründig – entsetzt über Kasels Entgleisungen. Die Co-Vorsitzende Marie Müser erklärte: „Für uns als sächsische Grüne ist vollkommen klar, dass sich ironische Bezüge zum Nationalsozialismus grundsätzlich verbieten. Auch sind zynische Kommentare und Polemik vor dem Hintergrund der ernsten Situation völlig fehl am Platz.“ Man dürfe „Städten und Kommunen nicht einfach einen Stempel aufdrücken. Die Mehrheit der Menschen in Pirna hat den AfD-Kandidaten nicht gewählt. Verschiedene Bündnisse in Pirna zeigen, dass die Zivilgesellschaft vielfältiger ist, als der Wahlausgang vermuten mag“, schwurbelte sie weiter – als ob das Labeling und Etikettieren Andersdenkender nicht seit jeher Paradedisziplin der grünen Intoleranz- und Verbotspartei sei. Die Diffamierung politischer Gegner ist jedoch gerade bei Linken im Allgemeinen und Grünen im Besonderen an der Tagesordnung, Müsers Distanzierung also völlig verlogen.

Realfaschistische Anwandlungen

2020 hatte der frühere Dresdner Grünen-Politiker Robert Schlick angesichts schwerer Waldbrände in der Sächsischen Schweiz getwittert: „Vielleicht sollte man Sachsen einfach kontrolliert abbrennen lassen.“ Nachdem Kritik an dieser Ungeheuerlichkeit aufkam, wollte er sie natürlich, in typisch grüner Manier, als „Satire“ verstanden wissen. Ausgerechnet Linke, die immer und überall „Nazis“ sehen, sind längst die schlimmsten Verharmloser des Nationalsozialismus, und niemand in diesem Land zeigt so offen realfaschistische Anwandlungen wir Vertreter dieser Partei. Ihren Hass auf Deutsche demonstrieren sie ebenfalls bei jeder Gelegenheit: Die ehemalige Piraten-Politikerin und “Femen-Aktivistin“ Mercedes Reichstein sorgte 2015 für Entsetzen, als sie wegen der Pegida-Demonstrationen in Dresden ein Foto von sich veröffentlichte, auf dem sie auf ihren nackten Oberkörper geschrieben hatte: „Bomber Harris do it again” (“Tu’s noch einmal, Bomber Harris“). Dies bezog sich auf den englischen Luftwaffen-General Arthur Harris, der 1945 die Bombardierung Dresdens befohlen hatte und der Architekt hinter den zerstörerischen Bombenangriffen auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg war.

Kasels verbale Ausfälle stehen also in einer bedenklichen grünen Traditionen, gehören bei den Linken sowieso zum guten Ton und sind durchaus tief verwurzelt. Deutsche können aus ihrer Sicht verrecken – und sind ihnen nur solange erträglich, wie sie ihnen als Wähler-Stimmvieh und Zahlmeister für ihre parasitäre Existenzen und ihre ökosozialistische Agenda dienen. Neben den in Auflösung begriffenen Linken sind die Grünen objektiv die einzige der in deutschen Parlamenten vertretenen Parteien, die mit Fug und Recht ein Fall für den Verfassungsschutz ist.