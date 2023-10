Nancy Mielke im Spitzel-Wahn

Die Art und Weise, in der SPD-Innenministerin Nancy Faeser die ihr unterstellten Sicherheitsbehörden für ihre politische Agenda missbraucht, grenzt mittlerweile an einen Staatsstreich von oben. Der Entwurf zum Verfassungsschutzgesetz, der dem Bundesrat nun vorgelegt wird, sieht vor, „personenbezogene Daten an inländische öffentliche Stellen“ übermittelt werden, wenn dies erforderlich ist, um „die freiheitliche demokratische Grundordnung, einschließlich des Gedankens der Völkerverständigung und des friedlichen Zusammenlebens der Völker“ zu schützen. Die Aufgabe der Behörde ist jedoch der Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung, nicht die Verbreitung einer blumig-diffusen linken Agenda als Gedanken- und Meinungspolizei. Faesers Entwurf bestätigt einmal mehr, dass sie vorhat, die Sicherheitsbehörden zum bloßen Erfüllungsgehilfen eines Staates zu machen, den sie ein für allemal auf links drehen will.

Personenbezogene Daten sollen an „inländische Stellen“ weitergegeben werden, um „Personen, die an den Bestrebungen oder Tätigkeiten beteiligt sind, zu deradikalisieren“. Das klingt nach ideologischer Umerziehung auf Grundlage der mittlerweile berüchtigten Gummibegriffe wie „Hassrede“. Was darunter zu verstehen ist, wer als „radikal“ gilt, welche Stellen genau gemeint sind und wie diese vorgehen sollen, wird nicht ausgeführt. Ob hier gleich eine Verhaftung, ein Bespitzeln, ein Sperren von Konten oder sonstige Schikanen beabsichtigt sind, wird im Dunkeln gelassen.

Frontalangriff auf die Bürgerrechte

Wer die nächste staatlich ausgerufene „Pandemie“ und die entsprechenden Freiheitsberaubungen nicht mehr hinnimmt, wer dagegen protestiert, dass sein Dorf oder Stadtviertel mit Migranten geflutet wird, wer sich weigert, den immer rigideren und absurderen Klimavorschriften klaglos Folge zu leisten, wer an Demonstrationen gegen die Regierung teilnimmt, regierungskritische Medien abonniert oder gar selbst betreibt, muss dann damit rechnen, dass seine Daten allen möglichen Stellen zugänglich gemacht werden.

Faesers Gesetz ist ein weiterer Frontalangriff auf die Bürgerrechte. Ausgerechnet die Behörde, die zu deren Schutz gegründet wurde, soll dabei zum Erfüllungsgehilfen werden. Mit ihrem treuen Paladin Thomas Haldenwang hat Faeser bereits den „richtigen“ Mann dafür gefunden. Man kann nur hoffen, dass in den Bundesländern noch genügend Vernunft vorhanden ist, um sich diesem Anschlag auf die Freiheit zu widersetzen.