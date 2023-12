Nena am Gutmenschenpranger: Rettet das Grundgesetz!

Kennen Sie das? Ein kurzer Blick zurück, dann Augen wieder geradeaus. Doch Sekunden später meldet das Gehirn ein Signal. Es wurde irgendwas übersehen, da ist noch etwas anderes. So wie beim Autofahren ging es mir jetzt beim Scrollen durch die Online-News des Tages, also blickte ich quasi nochmals in den „Rückspiegel“ – und siehe da: Ein völlig absurder Eklat um Sängerin Nena! Was für eine scheußliche Peinlichkeit! Das war also der Grund meines hastigen Wegsehens – ich hatte wohl meinen Augen nicht getraut… das konnte doch einfach nicht wahr sein! Was war geschehen?! Is this real…?!

Völlig belanglose Wichtelmedien berichteten tatsächlich aufgeregt und geradezu um die Wette darüber, dass es einen angeblichen „Eklat“ gegeben habe. Unsere Pop-Ikone Nena, die sich mit „99 Luftballons“ bis in die Höhen der britischen und US-amerikanischen Charts gesungen hatte und zuletzt mehrfach bewies, dass sie sich dermaßen brillant entwickelt hat, dass man sie getrost zu den ganz großen Gesangsstars des Landes zählen muss, soll für einen “Skandal” beim ZDF gesorgt haben. Ach? Ja? Welchen? Na, diesen: Nena hatte es – an der Schwelle des vierten Jahres nach Corona – gewagt, in der beliebten „Helene Fischer Show“ aufgetreten. Einfach so. Allgemein dürfte das den Zuschauern gefallen haben – denn Nena kann was, ist was und macht stets auf Bühnen eine gute und sympathische Figur. Die Frau ist eine bundesdeutsche Pop- und Kulturikone, eine Legende. Hinzu kommt, dass die Sängerin sich ihren jugendlichen Charme bewahrt hat, der immer teil ihres Konzeptes zu sein schien, und immer noch den mädchenhaften Esprit ihres Karrierebeginns versprüht. Mit 63 Jahren ist sie fit, top in Form, sympathisch und voll Herzblut wie eh und je. Also, alles gut. Oder? Wieso und warum „Eklat“?

Pöbeliger Linksfaschismus aus stinkenden Erdlöchern

Und nun kommt es. Ich hole tief Luft – denn ich habe eigentlich keine Lust, mich sachlich auf diese tiefe Ebene der Unsachlichen zu begeben. Daher lass ich es raus: Verdammte Scheiße noch einmal! Es soll inzwischen also ein angeblicher „Eklat“ sein, wenn sich linksversiffte Milieus und genderverhärmte Spatzenhirne mit ihren spießigen Woke-Ausdünstungen mit dem Corona-Panikorchester und verlogenen Impf-Empörium zusammentun, in einen „Storm“ aus ihrem eigenen „Shit“ begeben und das Netz vollkotzen, weil Nena im ZDF fast drei Jahre nach ihren coronakritischen Aussagen (die sich längst als absolut begründet erwiesen haben) eine Bühne angeboten bekommt? Nein, das ist kein Eklat. Das ist dummer, pöbeliger Linksfaschismus, der aus stinkenden Erdlöchern hervorquillt, aus den Grüften, in denen Marx, Engels, Stalin und Mao madenzerfressen herummodern.

Was mich dabei so wütend macht? Dieser Eklat ist der eigentliche „Eklat“ als erneuter Medienhype des ökolinken, freiheitsfeindlichen, intoleranten Machtkartells in diesem Land, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, nicht mehr objektive, unabhängige „Vierte Gewalt“ im Staat sein zu wollen, sondern – als stets bissiger, tollwütiger Kettenhund der Regierenden und Meinungsmachthabenden – die Grundrechte auf Kunst-, Rede und Meinungsfreiheit final abzuräumen . Denn nichts Nenas Auftritt war „eklat“-verdächtig. Nena kam, sah und sang – und das Publikum applaudierte. Ohne einen einzigen Buhruf! Na sowas! Rätselhaft, gell…?! Was schreibt also die geistig hundearme „Berliner Morgenpost“ mit boulevardeskem Charme des gemeinen Pöbels: „Zur Einordnung: Nena geriet während der Corona-Pandemie negativ in die Schlagzeilen, weil sie gegen die Maßnahmen der Bundesregierung wetterte. Auf einem Konzert forderte sie ihre Fans auf, sich nicht an die Hygieneregeln zu halten. Viele Nena-Konzerte wurden schließlich abgesagt.“ Im Ernst?! Das hat Nena gemacht…?!

Umbau der Republik in eine Neo-DDR

Zur Einordnung: Jegliche Kritik an den überzogenen und mitunter rechtsstaatswidrigen, teils aus faustdicken Propagandalügen gestrickten Tatsachenbehauptungen der verantwortungslos Regierenden mit dann zu Maßnahmen geronnenen Fehlentscheidungen, war mehr als berechtigt. Herr Steinmeier, aufwachen… Nena hat das Bundesverdienstkreuz verdient!!! Für Zivilcourage gegen mächtige Feinde der Demokratie, Gegner der Meinungsfreiheit und für ihren mutigen Kampf für Wahrheit und Unbestechlichkeit. So, so: Das also soll ein „Eklat“ sein, wenn fanatische Linksideologen, die aus deutschen Irr- und Sonderwegen bis heute nicht einmal ansatzweise etwas gelernt haben, ihr dreckiges Geseier, ihren Unmut über Andersdenkende, ihr primitives Gegrunze gegen souveräne Individualisten nicht unter Kontrolle halten können, weil sie in ihrer binden Wut all jene hassen, die nicht in ihrem dumpfen Kollektiv mittrampeln wollen, die freie Bürger und nicht devote Sklaven im Zwangsstaat der Herdenmenschen sein wollen, beschimpfen und und im stinkenden Rudel ankläffen?!?

Denn nichts anderes ist hier tatsächlich geschehen: Der linke Scheißsturm gegen Nena folgt ja keiner inhaltlichen Debatte; diese meiden ihre Anfeinder, weil sie damit heute – im Lichte der seitherigen Erkenntnisse – noch lächerlicher und nackter dastünden als zum Zeitpunkt der vorgebrachten Kritik. Nein, die gespielte Wut richtet sich allein gegen die Tatsache, dass man Nena überhaupt noch auftreten lässt – denn schließlich wurde über sie ja der Stab gebrochen, sie gilt als toxisch, “besagt”, ausgesondert, ostraziert und der damnatio memoriae anheimgestellt. Weh dem, der gegen diese totalitäre stillschweigende Übereinkunft verstößt! Ganz ähnlich wie im hysterischen Anlauf gegen Rammstein-Lindemann, einem neuerlichen Opfer der zahllosen woken Falschbeschuldigungen des “MeToo“-Wahns, wird hier ganz deutlich der Umbau der Republik in eine Neo-DDR erkennbar, in eine ökolinke Diktatur mit neuen kommunistischen „Komitees für Unterhaltungsmusik“ (oder soll es doch gleich “Komitee für Entartete Kunst“ heißen?). Die Geschichte der deutschen politischen Spießer-Herrenjahre in Unfreiheit sind noch nicht allzu weit entfernt, und schon wieder fallen die “Kulturschaffenden” und Meinungsmacher in bewährte Muster des braunen und des roten Regimes zurück. Können die Deutschen vielleicht gar nicht anders?! Schon wieder im (diesmal woken) Gleichschritt – Marsch!?

Ex-BMG-Chef Thomas Stein und eine “Verteidigung”, die keine ist

Alles schlimmer macht dann noch ausgerechnet ein fragwürdiger “Freund” Nenas, der ehemalige BMG-Ariola-Chef Thomas Stein. Der hatte schon immer den Charme eines Aldi-Vertriebsleiters und war mehr der Typus für die Abteilung Buchhaltung als künstlerischer Impresario der Musikindustrie. Natürlich fiel so einem wie Stein nicht schon vor Jahren auf, dass das Zeitalter der Freiheit der populären Kunst, der Leichtigkeit des Seins im Rock’n’Roll unter Kanzlerin Merkel seinem Ende entgegenstrebte; dass die Libertinage der Musikszene mit anderen Sphären der kreativen Selbstverwirklichung einem linksschwülen Säurebad der Political Correctness ausgesetzt wurde; dass sich die freie Gesellschaft in einem alarmierenden Zersetzungsprozess wiederfand; dass alles Unangepasste, Kritische und Renitente medial-moralisierend angegriffen und gezielt unterminiert wurde. Sollte Stein diese Entwicklung doch aufgefallen sein, hat er jedenfalls dazu geschwiegen.

Denn schon bei Merkel begannen auf den Straßen „Gegendemonstrationen“ gedungener, mit Steuergeldern “gegen rechts” und “gegen Desinformation” gemästeter Aktivisten bei genehmigten regierungskritischen Demos. Parallel zu ihrer – auf erweislichen Lügen über Chemnitzer “Hetzjagden” gegründeten – Schassung Hans-Georg Maaßens sorgten Ende 2018 staatlich orchestrierte Massenaufmärsche der “Wir sind mehr“-Gutmenschenmeute (von Bundespräsident Steinmeier hochoffiziell inklusive “Feine Sahne Fischfilet“-Empfehlung propagiert) dafür, dass die spontanen Betroffenheitsbekundungen von Chemnitzer Bürger über einen der schon damals fast tagtäglichen migrantischen Messermorde in der Stadt nicht nur übertönt, sondern gleich in die Nazi-Ecke gerückt wurden. Diese an DDR-Praktiken erinnernden wohlerprobten Gegenpropagandamethoden wurden unter Merkel nahtlos in die bundesdeutsche Wirklichkeit überführt und begannen immer größere Ausmaße anzunehmen. Bald wurde für jede Kritik an der Politik des angeblich „Alternativlosen“, die immer mehr grün als schwarz war, eine Gegen-„Haltung“ eingefordert wurde.

Wer solche Freunde hat…

So schritt die Abschaffung der Meinungsfreiheit und die Aushöhlung von Artikel 5 Grundgesetz unter der großen Deutschlandzerstörerin munter voran (und die Ampel knüpfte nahtlos-dankbar daran an). Die “Eliten” – darunter auch Thomas Stein, der Guru des Musikgeschäfts – hielten die Klappe und schwiegen. Für einem wie Stein, der die geistig freien Vormerkeljahre der alten BRD, als noch weitgehend so etwas wie eine freie Öffentlichkeit existierte, so erfolgreich beruflich für sich nutzen konnte und mit dem “Spirit” der Freiheit vermeintlichen so eng verbunden war, ist das sogar ein besonderes Armutszeugnis. Die Art, wie er jetzt Nena – aber nur vordergründig – zur Seite springt und sie “verteidigt”, spricht denn auch Bände. Nicht etwa greift er ihre Rufmeuchelmörder und Verhetzer an, sondern plädiert mehr für eine Art “Begnadigung”, womit er abwegigen Anfeindungen gegen sie sogar noch bestätigt. “Nena ist eine Künstlerin, die Menschen mit ihrer Musik seit langer Zeit viel Freude macht. Wir können sie doch jetzt nicht einfach auf Jahrzehnte verbannen”, so Stein. Was ein Waschlappen, was für eine halbherzige “Verteidigung”! Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.

Welch peinliches Kuschen vor den Meinungsmachenden, vor den mainstreamigen Tugendverwaltern! Doch Stein macht sogar alles noch schlimmer: „Viele Politiker reden auch jeden Tag dummes Zeug. Ein Auftrittsverbot bekommen sie deswegen auch nicht.“ Verdammt noch mal, Thomas Stein. Nena hat kein “dummes Zeug” geredet. Sie hat das ausgesprochen und vorweggenommen, was damals schon und erstrecht heute Millionen Deutsche dachten und insgeheim wussten. Vor allem aber: Sie hat NICHTS Verbotenes getan oder gesagt, sondern lediglich ihr Grundrecht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen – welches allerdings der von Merkel geschmiedeten und von der Ampel übernommenen „politisch korrekten“ Anti-Grundgesetz-Einheitsliga, weder damals noch, heute ins kaputte, kranke Weltbild passte. So einfach geht Erklärung. Aber dazu gehören Arsch in der Hose und offensives Einreiten in die Meinungsarena – mit Eiern! Herr Stein, angenehmen Ruhestand noch… aber überlassen Sie die “Verteidigung” der künstlerischen und allgemeinen Freiheit zukünftig lieber Menschen, die sich nicht vor der deutschen Obrigkeit und ihren medialen Netzhilfstruppen in Medien und Internet fürchten.

Nena, deine Fans halten zu Dir! Und wir sind (noch viel) mehr!