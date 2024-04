Neues von der Potsdamer Klimasekten-Zentrale: Zurück in die Steinzeit – oder Tod!

Das berüchtigte Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), eine der europäischen Zentralen der permanenten Klimahysterie, hat eine neue PR- beziehungsweise Propagandaoffensive gestartet, um mit grotesken Zahlen über die angeblichen ökonomischen Schäden durch den Klimawandel neue Panik zu schüren. Die Weltwirtschaft würde demnach bis 2049 einen mittleren Einkommensverlust von 19 Prozent erleiden, wenn die bisherigen Emissionen fortgesetzt würden. Die jährlichen Schäden veranschlagt das PIK auf nicht weniger als 36 Billionen Euro, als Spektrum für den Schaden im Jahr 2025 werden “18 bis 56 Billionen Euro” festgelegt, so die ebenso grotesk hohe wie ungenaue Schätzung. „Bis Mitte des Jahrhunderts sind die Schäden bereits sechsmal höher als die Kosten, die es brauchen würde, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten“, halluziniert Leonie Wenz vom PIK und Co-Autorin der Studie. „In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts könnten sie dann bei ungenügendem Klimaschutz noch deutlich höher sein.” Sowohl die Größenordnungen als auch „diese sehr klaren ökonomischen Anreize für mehr Klimaschutz” seien für die Forscher „überraschend“ gewesen.

Das darf man jedoch getrost bezweifeln: Überraschend ist hier allein die immer schamlosere Dreistigkeit, mit der der Öffentlichkeit derlei agendagetriebener Klima-Lobbyismus und alarmistische Schaumschlägerei als “Wissenschaft” verkauft werden. Das PIK ist kein neutrales Forschungsinstitut, sondern Profiteur und daher Akteur sui generis im Klimapanik-Business. Seit vielen Jahren überschlägt es sich mit immer neuen dramatischen Ankündigungen, welche apokalyptischen, jede Vorstellungskraft übersteigenden Folgen es haben werde, sollte die Politik den Forderungen nach immer schärferen Klimaschutzmaßnahmen nicht umgehend Folge leisten.

Irrsinnige Phantasiezahlen

Aufgrund von Computermodellen, die immer gerade das ausspucken, was politisch opportun und gewünscht ist, fabuliert man irrsinnige Phantasiezahlen herbei und stellt die jeweilige Ist-Situation als schockierende Überbietung der angeblichen Erwartungen dar. So drohte Wenz dann auch „reichen Ländern“ wie Deutschland und Österreich, „die derzeit noch vergleichsweise kühl sind“, ungeheure wirtschaftliche Schäden durch den Klimawandel an.

Die doppelte Ironie solcher taktischen Kassandrarufe bemerkt man in Potsdam vermutlich selbst nicht mehr: Erstens wird nach den Aussagen der “Konsenswissenschaft” doch gerade Deutschland längst, je nach Wetterperiode, wahlweise durch behauptete biblische Hitze- und Dürrewellen oder apokalyptische Überschwemmungen und Starkfluten heimgesucht. Und zweitens ist Deutschland – auch und gerade durch die “Klimapolitik” – alles andere als reich, sondern längst auf der Direttissima Richtung substanzieller Verarmung und wirtschaftlichem Kollaps. Statt innezuhalten und die eigene Schizophrenie dieser Ursache-Wirkung-Verkehrung zu erkennen, beklagen Systemtröten wie Wenz und ihre Vorgesetzten lieber eine „schockierende Ungleichheit” bei den vermeintlichen Klimawandelfolgen, von denen Länder mit niedrigeren Einkommen in tieferliegenden Regionen besonders schlimm betroffen seien.

Die ewig gleiche Leier

Nach dieser Lesart ist der „globale Süden“ – ein Lieblingsfetisch der links-woken Klimaretter – natürlich wieder einmal Opfer des „reichen“ Nordens, der die ganze Welt in postkolonialer, ressourcenschreddernder Selbstsucht ins Unglück stürzt. Das Fazit dieser „Studie“ fällt denn auch aus wie immer: „Wir müssen uns entscheiden: Ein Strukturwandel hin zu einem erneuerbaren Energiesystem ist für unsere Sicherheit notwendig und wird uns Geld sparen. Bleiben wir auf dem Weg, den wir derzeit beschreiten, wird dies katastrophale Folgen haben. Die Temperatur des Planeten kann nur stabilisiert werden, wenn wir aufhören, Öl, Gas und Kohle zu verbrennen“, so die Forderung von Mitautor Anders Levermann.

Aus Potsdam gibt es also nichts Neues. Die ewig gleiche Leier wird mit angeblich neuen und besseren Studien verbreitet und von den Medien begierig weitervermeldet, um die Fortsetzung einer Politik zu erzwingen, die Deutschland und andere Länder bereits auf den Pfad zum Untergang gesetzt hat – allerdings nicht durch die „Klimakatastrophe“, sondern durch den Kampf gegen diese Chimäre. Die Wahrheit hinter diesem finsteren Treiben: Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Klima-Sozialismus.