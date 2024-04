Nicht nur bei Zalando möchte man schreien

Wenn man nicht längst wüsste, dass jeglicher Humor aus diesem Land verschwunden ist, könnte man das, was jeden Tag passiert, für eine permanente, nicht besonders gelungene Satireveranstaltung halten. Dies gilt nun auch die Meldung, dass Zalando und andere Modehändler nun allen Ernstes vor der Abkürzung „USA“ warnen. Während der arglose Normalbürger denkt, dass dies einfach nur der Landesname der Vereinigten Staaten von Amerika ist, wissen Zalando, aber auch die Konkurrenzunternehmen „About you“, Baur und Bonprix, dass sich dahinter die Bezeichnung „Unser seliger Adolf“ (!) verberge, die erstmals von Winifred Wagner gebraucht worden sein soll. Als „Disclaimer“ wird hinzugefügt: „Kann auch für United States Of America stehen.“

Gemeinsam mit dem Hamburger Verein „Laut gegen Nazis“ haben die Firmen die Kampagne: „Fashion against Fascism“ gestartet. Nach eigenen Angaben hat man dafür die „größte Online-Datenbank gegen Nazi-Codes“ ins Leben gerufen, um „die Verbreitung rechtsextremer Botschaften in der Modeindustrie“ zu verhindern. Die Liste umfasst rund 200 Einträge, die Unternehmen helfen sollen, „zu überprüfen, das rechte Codes nicht unwissentlich über ihre Shops vertrieben werden“. Nur gemeinsam könne man verhindern, „dass Produkte mit fragwürdigen Aufdrucken verbreitet oder verkauft werden“, faselte Zalando-Vorstand Pascal Brun.

Rational alles nicht mehr zu bewältigen

Der Verein „Laut gegen Nazis“ teilte mit: „Die Liste ist der erste Anlaufpunkt für Unternehmen, konkrete Sachverhalte zu prüfen. Es kommt immer ganz auf den Kontext an.“ Bei „USA“ möge es „auf den ersten Blick etwas abwegig erscheinen“, aus Erfahrung und Recherche wisse man aber, „dass es nicht das erste Mal ist, dass die rechtsextremistische Szene bestehende Symbole, Kürzel oder gar Marken für ihre Zwecke missbraucht“. Zalando, das trotz seines todesmutigen antifaschistischen Kampfes weiterhin „Tommy Hilfiger“-Mode mit großem „USA“-Aufdruck anbietet, äußerte sich bislang nicht.

Das würde wahrscheinlich alles sowieso nur noch schlimmer machen – denn der Wahnsinn, der in Deutschland herrscht, ist rational gar nicht mehr zu bewältigen. In einer maßgeblich von der Regierung verursachten Wirtschaftskrise haben Unternehmen nichts Besseres zu tun, als sich an der von derselben Regierung betriebenen Jagd auf nicht existierende Nazis zu beteiligen und sich dabei auch noch der Lächerlichkeit preiszugeben. Neuerdings werden ja sogar kalendarische Daten einer irren Zahlenmystik unterworfen, wo nur noch Nazi-Codes erkannt werden – selbst von offenbar hochgradig paranoiden ZDF-Moderatorinnen – nimmt die Neigung zur Übertragung immer schlimmere Auswüchse an. Man kann nur hoffen, dass möglichst viele Menschen diese Farce mitbekommen und sich fortan genau überlegen, ob sie noch bei diesen Anbietern kaufen.