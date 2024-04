Nightmare On German Street: „Vor allem die Messerangriffe haben zugenommen“

Leben im falschen Film. „Eins, zwei, drei, Freddy kommt vorbei…“ – Wer kennt sie nicht, die von Wes Craven entwickelte Kultreihe mit dem Alptraumstar Freddy Krueger…?! Der von Robert Englund verkörperte Horrorhausmeister sieht nicht nur furchteinflößend zernarbt und potthässlich aus, das wahre Grauen von „Nightmare On Elm Street“ liegt vielmehr noch in einer stets beklemmenden Atmosphäre. Entrückt und unausweichlich stellt der einst in einem Heizungskeller lebendig verbrannte Untote Freddy wehrlosen Teenagern nach, diese sucht er in ihren Träumen heim, um sie im Schlaf zu töten – und da kein Mensch dauerhaft ohne Schlaf auskommt, ist es schier aussichtslos, diesem Killer mit den langen Metallkrallen zu entkommen. Seine Macht ist nahezu unkontrollierbar, sobald der Schlaf einsetzt.

Ein Millionenpublikum schaute hierbei viele Jahre lang über die Schultern des Killers Freddy hinweg – halbwegs sicher in den Kinosesseln – bei dessen Massakern und Verfolgungsjagden zu, welche es gleich seriell gab. „Ich werde dich zerschnipseln“, lautete einer der makabren Wahlsprüche der Fantasiegestalt, zu welcher der Erfolgsregisseur Wes Craven angeblich ganz real durch Erzählungen jugendlicher Traumata inspiriert wurde. Auslöser hierfür waren die kommunistischen „Killing Fields“ in Kambodscha, wo hunderttausende Opfer der sozialistischen Roten Khmer bei ihrem Guerilla-Kampf massakriert wurden. Flüchtlinge und vor allem jugendliche Überlebende dieser blutigen Gewaltorgien berichteten hernach über extreme Schlafstörungen mit Alpträumen, denen sie versuchten, durch Schlafentzug zu entkommen. Da es tatsächlich Fälle von Jugendlichen gab, die dann in Alpträumen rätselhaft verstarben, entwickelte Craven darauf basierend diese Horrorstory.

Schande der Anti-Moral

Welch ein Übergang: Linker Massenmord. Von tendenziell linksoffenen Medienmenschen stets gerne verharmlost, verschwiegen und weit weg geschoben. Das eigene Weltbild, bei dem man in denkbar größter Scheinmoralität und absolutem Überlegenheitsgefühl regelrecht badet, duldet keine Zweifel und keine Selbstkritik. Schuld haben immer die Anderen – und die sind bekanntlich immer (!) „rechts“. Doch gerade jetzt rast der von Ökolinken gekaperte Zug ungebremst Richtung Planwirtschaft und Überwindung des Kapitalismus, da dieser die Erde ja mit seinem angeblich bösem CO2 schwängert. Die deutsche Variante linker Weltrettung fällt hierzulande besonders perfide aus und verherrlicht einen Humanismus, der bei näherer Betrachtung reine Fiktion ist: Der unbegrenzte Zuzug von hauptsächlich jungen Underdogs aus heruntergekommenen „Failed States“ in Afrika, Asien oder dem arabischen Raum sorgt für ein Anschwellen übelster Kriminalität, eine Woge bestialischer Übergriffe und Vergewaltigungen, welche es in diesem Ausmaß in kaum einem zivilisierten Land je gab .

Als nun in vor einer Woche die jüngste Kriminalitätsstatistik und – darin enthalten – der Anteil von Migranten an Gewaltverbrechen vorgestellt wurde, konnte man einen Haufen verdruckster Heuchler und verlogener Doppelmoralisten vor laufenden Kameras sich förmlich aalen und winden sehen; es war eine Schande der Anti-Moral und ein Auflauf des Inhumanen. Merkels folgenreiche Entscheidung einer völligen Grenzöffnung anno 2015 erweist sich im Nachhinein nun zunehmend als Beihilfe zum Blutbad, als Förderung von Gewalt und Mord. „Eins, zwei, drei, Freddy kommt vorbei…“ Bloß heißen die Zerschnipsler, die dem deutschen Messergewerbe den wohl größten Boom aller Zeiten bescherten, diesmal nicht Freddy, auch wenn sie nicht weniger Alptraum und – vor allem! – real sind. Das Messern und Zerstückeln, das blutige Attackieren oft völlig unbescholtener Bürger, der Angriff in Hass und Mordlust auf selbst kleinste Kinder: All das war vor Jahren gänzlich unbekannt in „Good Old Germany“ (am Tag, bevor Angela Merkel kam). Man musste dafür ins Kino gehen.

Auch “Correctiv” gibt Entwarnung

Kommen wir zum hässlichen Schluss: Wenn Sie heute, im besten Deutschland aller Wir-schaffen-das-Zeiten (hahaha!), das Stichwort „Messerangriffe“ eingeben, meldet Google sofort 727.000 (!) Ergebnisse in 0,41 Sekunden. So extrem sind wir zur Messer-Republik geworden, dass das Blut regelrecht aus dem Bildschirm herausspritzt und alles beschmiert. Deutschland ist definitiv kein sicherer Ort mehr. Inzwischen treffen diese Attacken, aus dem Bodensatz primitivster asozialer Verwahrlosung heraus, auch zunehmend bestens integrierte Mitbürger und deren Familien, welche ebenso einen Migrationshintergrund haben – aber den deutschen Gutmenschen-Wahnsinn nicht einmal ansatzweise mehr begreifen können. Wer beispielsweise Freunde in der türkischen Community hat, der bekommt dort Kommentare über die „innere Unsicherheit“ auf Merkels Resterampe zu hören, für die der gewöhnliche Bio-Deutsche lebenslang auf Facebook gesperrt werden würde oder schnell Besuch von Nancy Faesers linksinstrumentalisiertem „Staatsschutz“ im eigenen Wohnzimmer bekäme.

Recherchiert man bei Google weiter, so ist dort ein regelrechter Deutungs-Wettstreit zu finden, der sich beziehungsreich in interpretatorischen Überschriften austobt: „Haben Messerangriffe in Deutschland zugenommen?“ fragen etwa die „Ruhr Nachrichten“, wie auch zig andere Publikationen. Klar erkennbar: Durch das Fragezeichen sollen bereits Verharmlosungen und Verklärungen neben Relativierungen wohltuend “für links” und „gegen rechts” ihre Wirkung entfalten. Nun raten Sie mal, wer hier unter anderem demonstrativ Entwarnung gibt? Richtig, die von unter anderem von George Soros mit ermöglichte Desinformations-Vereinigung „Correctiv“, die erneut mit anrüchiger Halbwahrheit die falsche Flagge hisst: „Faktencheck: Nein — Kein „dramatischer“ Anstieg von Messer-Attacken“.

Alles Leugnen und Schönreden hilft nichts mehr

Ganz anders liest sich in diesen tragikomischen Statistik-Tagen hingegen ausgerechnet eine Dorfzeitung, welcher wohl für einen kurzen Moment die politisch-korrekte Maske vom Gesicht gerutscht ist: „Vor allem die Messerangriffe haben zugenommen“ meldet am Sonntag, in seinem Lokalteil „Meine Ortenau“, das sonntägliche Anzeigenblatt „Der Guller“ aus dem baden-württembergischen Ortenaukreis. Darin eröffnet zwar dann der Polizeipräsident vom Präsidium Offenburg mit den salbadernden Worten „Wir leben in einer sicheren Region mit einer hohen Lebensqualität“ (was schon fast komisch wirkt)… aber die Katze ist aus dem Sack: Der Anteil von Migranten in den Kriminalitätsstatistiken ist inzwischen so dermaßen signifikant hoch, dass das jahrelange Leugnen und Schönreden einer geradezu idiotischen Migrationspolitik ohne jede Kontrolle und Steuerung nicht mehr länger kaschierbar ist.

Das einst völlig verschlafene Nest Offenburg ist in der Kriminalitätsstatistik sprunghaft nach oben geschossen, das Bahnhofsviertel gleicht nachts der New Yorker Bronx und scheussliche Migrantenmorde – zuletzt an einem Arzt in seiner Praxis und einem Senior in einem Park – erschüttern dort die Menschen. Überall in Deutschland gibt es solche regionalen “Einzelfälle” und Schicksale. aber die politisch gesteuerten willigen Helfer der Grünen Macht, in Landes- und Bundesregierungen, dürfen von den braven Staatsangestellten natürlich bei ihrem schäbigen Geschäft nicht in Beziehung zu den Resultaten ihrer fatalen Politik geraten. Mord mit hoher Lebensqualität in Deutschland! Freddy Krueger sitzt grinsend in der ersten Kinoreihe mit Popcorn und Coca Cola. Ihm gefällt das. Also, alles ganz toll hier…. ist ja alles nicht schlimmer oder häufiger geworden, sondern eben nur mehr Messer als früher. Aber man muss ja mit der Zeit gehen. Grün wirkt!