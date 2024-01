“Reiche werden reicher, Arme ärmer” – trotz Inflation und Krisen

Das Zitat der Überschrift ist eine linke Lieblingsthese, die immer wieder zu hören ist. Doch wer so redet, hat das Wesen der Inflation grundsätzlich nicht verstanden. Reiche werden nicht trotz, sondern vor allem auch wegen der Inflation reicher. Es gibt mindestens vier unmittelbare Gewinner unseres dauerinflationierenden Systems:

Den Staat, der sich fast schon unbegrenzt verschulden kann, um sein Wahlvolk mit Wahlgeschenken oder Ideologieprojekten zu bestechen, ohne die Steuern erhöhen zu müssen (andernfalls könnten die Bürger ja bemerken, dass sie die Politgeschenke ihrer Regierung – zuzüglich Verwaltungsaufwand – selbst bezahlen müssen). Banken, die mit den Profiten vom Verleih von aus dem Nichts geschöpften Papierfetzen reale, harte Werte wie Immobilien oder Land erwerben können. Großinvestoren und -unternehmen mit guten Verbindungen zum Finanz- und Bankenwesen, die das neu geschöpfte Geld früher erhalten als der 08/15-Bürger und zu alten Preisen einkaufen können. Menschen mit sonstigen Sachvermögen (Aktien, Immobilien, Schmuck, Bitcoin, Edelmetalle etc.), deren Preis nominell steigt, weil der Wert der Papierwährung verfällt.

Bist du kein Teil einer dieser Gruppen, dann gehörst du sehr wahrscheinlich zu den Verlierern in unserem System. Es ist unter diesem Gesichtspunkt keine Überraschung, dass Reiche – trotz Inflation – reicher werden. Das ist der Sinn des Ganzen. Es ist ein Umverteilungsmechanismus von unten nach oben. Genauso wenig ist es überraschend, dass alles Mögliche unternommen wird , um dieses System immer weiter am Laufen zu halten.

Fehlende Schulbildung

Man muss sich verdeutlichen: Wir benötigen die Geldscheine, um essentielle Dinge wie Nahrung zu kaufen, sprich: zum Überleben. Trotzdem lernen wir praktisch nichts darüber in der Schule (korrigiert mich da gerne!) – also jener Bildungsinstitution, die uns vermeintlich bestmöglich auf unser Leben vorbereiten soll. Was ist überhaupt Geld? Woher kommt die Geldentwertung? Welche Kriterien machen “gutes” Geld aus? Warum ist es heutzutage “normal”, dass alles teurer wird, obwohl wir immer günstiger und effizienter produzieren und die Dinge also eigentlich viel billiger sein müssten als vor 50 Jahren ? All dies sind Fragen, die sich keiner von uns stellen soll – aus Gründen. Fakt ist: Wir müssten alle deutlich weniger arbeiten, wenn unsere Produktivitätszuwächse der letzten Jahrzehnte nicht über das Vehikel Inflation abgesaugt worden wären.

Und “Krisen” sind ohnehin relativ. Die sogenannten Krisen der letzten Jahre waren allesamt bewusst getroffene, politische Entscheidungen . Meiner Meinung nach besteht die größte aktuelle Krise vor allem in unserer Herrscherklasse. Aber selbst wenn man die Politik einmal ganz außen vor lässt: Glaubt jemand ernsthaft, die Aktionäre von Biontech waren traurig über die “Pandemie”? Wie viele Menschen verdienen sich dumm und dusselig an der “Klimaapokalypse” und “Energiewende”? Meint ihr, im Vorstand von Rheinmetall wird auch nur der Hauch einer Träne vergossen, weil in der Ukraine und Gaza Bomben fliegen und Panzer fahren? Na klar, aber ja doch, ganz bestimmt, mit Sicherheit… Es ist eben eine Binse: Wo es eine “Krise” gibt, da sind die Profiteure nicht weit. Das war schon immer so, doch gerade die letzten Jahre haben es zu Genüge gezeigt.