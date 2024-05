Rentner-Antifa: Wenn Oma gegen rechts trommelt…

Im Internet findet man viel Kurioses. So etwa Videos über die grauenvollsten Hotels der Welt, die Entfernung von Pilzbewuchs aus dem menschlichen Ohr oder die Wahrscheinlichkeit einer Zombie-Pandemie in den nächsten drei Wochen. Da ist es schon eine Kunst, durch Originalität hervorzustechen. Doch das gelingt den “Omas gegen rechts” immer wieder spielend, wenn über ihre Aktionen berichtet wird: Damen fortgeschrittenen Alters, meist aus dem links- bis gutbürgerlichen Milieu, haben sich der Rettung der Demokratie verschrieben. Dazu müsse man auch einmal laut werden, finden sie, und schließen sich zu Truppen zusammen, welche die berüchtigten “Oma-Gangs” aus “Monty Pythons Flying Circus” geradezu blass und gesittet aussehen lassen. Standen zunächst immer nur wenige der rüstigen Retterinnen der Republik beieinander, so mehren sich mittlerweile die Rekrutinnen: Es wird geprobt und choreographiert, als stünde ein Auftritt bei “Deutschland sucht den Superstar” an. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist indes selten dazu angetan, ein ästhetisch verwöhntes Publikum zu erfreuen; aber darum geht es auch nicht. Der politische Gegner – in diesem Fall natürlich die AfD – soll möglichst genervt werden, mit den Mitteln der asymmetrischen Kriegsführung: Man macht der Partei den Wahlkampf sauer.

Seit dem überführten “Correctiv“-Märchen vom “Geheimtreffen in Potsdam” hätten sie enormen Zuwachs bekommen, erzählt eine 64-jährige Taxi-Unternehmerin Franziska einem RBB-Reporter. Es gelte nun aufzustehen und die losen Grüppchen dieser bisher kaum öffentlich wahrgenommenen älteren Frauen zu einer politischen Kraft machen – gegen den “Faschismus” natürlich. Ihre Mitstreiterin Manuela erzählt von ihren Angstgefühlen, die angesichts der “rechten Gefahr” musikalisch umgesetzt und “ins Trommeln fließen” würden. Wo es so gefühlig zugeht, könnte man fast glauben, dass wir uns inmitten einer linken Frauengruppe befinden, welche politische Betätigung offenbar als eine Art der Musiktherapie begreift. Denn die “Omas gegen rechts“, wie sie sich selbst nennen, tauchen dort, wo sie rechte Umtriebe wittern, seit einigen Monaten nicht mehr nur mit Protestschildern auf, sondern auch mit allerlei lärmenden Gerätschaften.

Straßenkampf mit Oma-Vertrauensbonus

Nun üben sie das Trommeln, um “rechten Rednern den Livestream zu verderben”. Ein wenig muss ich dabei an das T-Shirt einer ehemaligen Kollegin denken; es wurde von einer gelben Quietsche-Ente geziert, darüber stand der Satz: “Das Böse hat einen neuen Gegner!” Auch wenn das alles auf den ersten Blick skurril und lächerlich erscheint, sollte man nicht unterschätzen, was hier geschieht. Die Oma-Truppen mögen aus naiven “Gutmensch*Innen” bestehen, aber für die Medien ist gerade das ein neuer propagandistischer Ansatzpunkt. Sie haben aus dem WDR-Desaster um das “Oma ist ‘ne alte Umweltsau“-Kinderchores gelernt: Am Image der Großmutter rüttelt man in Deutschland nicht. Sie steht für Vertrauen, Weisheit und Geborgenheit. Auch wenn diese Qualitäten bei den Franziskas und Melanies dieses Landes nicht zur idealen Reife gelangt sind, so kann man sie der Öffentlichkeit dennoch als nette Menschen verkaufen, die stellvertretend für den Rest der Bürger ihre Besorgnis über den angeblichen “Rechtsruck der Gesellschaft” äußern. Wenn nun also schon die ehrenwerten Großmütter die AfD doof finden, dann wird das wohl seinen Grund haben – auch wenn diese Omas ihre Informationen eben aus jenen Medien beziehen, die sich wiederum von ihnen bestätigen lassen. Hinzu kommt: “Oma” klingt irgendwie nach Zeitzeugin mit Faschismus-Erfahrung, also nach mahnendem Zeigefinger mit langer Lebenserfahrung – auch wenn die meisten der Damen natürlich lange nach dem Krieg geboren wurden. Alles ganz harmlos also?

Wir reden in diesen Tagen viel über politische Gewalt. Wenn es einmal nicht den üblichen AfD-Kommunalpolitiker trifft, entsteht plötzlich ein großes mediales Echo. Das ist längst nichts mehr Neues, denn das Verhältnis der Linken zu politisch motivierten Straftaten ist von jeher ambivalent. Eine generelle Verurteilung derselben wird man von ihnen nur selten zu hören bekommen, jedenfalls keine, die annähernd aufrichtig klingt. Die sogenannte “Cancel Culture” ist aber durchaus Teil politischer Gewaltanwendung, wenn sie dazu führt, dass der Opposition die Möglichkeit genommen wird, Wahl- und Informationsveranstaltungen durchzuführen.

Karma is a bitch

Auch wenn hierbei niemand körperlich zu Schaden kommt, so wird ihm doch ein wichtiger Teil seiner politischen Arbeit erschwert. Das wussten übrigens schon die Studenten der 68er-Bewegung und ihre Nachfolger, indem sie unliebsame Dozenten durch Trillerpfeifen und Gebrüll am Abhalten ihrer Vorlesungen hinderten; eine Methode, die in linken Kreisen gerade eine Renaissance erlebt. Übrigens wurde sie auch von den Nazis angewandt, die nicht nur Veranstaltungen ihrer Gegner mit allen Mitteln “störten”, sondern auch die Hitlerjugend mit ihren Trommeln gern vor Kirchen abstellte, um den Bürgern den Gottesdienstbesuch zu verleiden. Auch wenn es mir fern liegt, die abgenutzte Nazikeule gegen unsere “Omas gegen rechts” in Stellung zu bringen, so erfüllt es mich doch mit gewisser Schadenfreude, auf diesen Umstand hinzuweisen. So schnell geht das, liebe Omas! Eine Gruppe betender Muslime in Köln zeigte sich übrigens auch nicht erfreut über den Oma-Lärm bei einer Demo “gegen rechts” – hier erfolgte daher prompt ein Platzverweis durch die Polizei. Karma is a bitch! Die Damen reagierten leicht indigniert, so unerwartet mit der Realität konfrontiert – wollten doch ihre eigenen Schützlinge ihre Unterstützung nicht ertragen.

Sonstige Ablehnung ist hingegen eingepreist: Mit “Hass und Hetze von rechts” würden sie nach jedem ihrer Auftritte konfrontiert, erklärt die umtriebige Taxifahrerin Franziska aus Berlin dem RBB. Anstatt dankbar auf die Umerziehungsversuche mit Trommel und Tamtam zu reagieren, sind diese “Faschisten” auch noch sauer, wenn man sie von ihrem Treiben abhält. Auch das ist ein typisches Merkmal solcher Gruppen: In ihrem Selbstverständnis als Retter der Nation können sie nicht begreifen, dass es außerhalb ihrer Blase auch noch andere legitime Meinungen gibt, die gehört werden wollen, und gar noch die Frechheit besitzen, auf ihrem Recht zu bestehen! Dann trommeln sie eben lieber noch ein bisschen lauter, unsere engagierten Omas. In trauter Einigkeit mit der Antifa, an deren Methoden sie selbstverständlich nichts auszusetzen haben. Denn mit ein bisschen Gewalt gegen die “Richtigen” können die Damen offenbar gut leben.