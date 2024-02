Schwarze Hydra auf Speed

Vor ziemlich genau anderthalb Jahren, an einem Augusttag 2022, war ich nach sechs Monaten einer sich in den sozialen Medien zur Penetranz steigernden Reklamekampagne mit nahezu ausschließlich Schwarzen schließlich derart angefressen, daß mein inneres Erträglichkeitsfass überlief. Während jenes halben Jahres hatte es sich für mich auf meiner Timeline quasi zum täglichen Automatismus entwickelt, derlei nervtötende Werbekacheln (nach dem obligatorischen Screenshot) umgehend auszublenden und deren Anzeige per Auswahlklick dauerhaft zu sperren. Doch die vermeintlich effizienten Schwerthiebe zeigten prompt die analogen Folgen selbiger, die gegen den Kopf der berüchtigten Hydra ausgeführt werden: Schlägt man einen ab, wachsen umgehend zwei neue nach. Eben jene schwarze Hydra veranlasste mich schon damals spontan zu einem – ungeplant längeren – Facebook-Post zu diesem Thema. Wie sehr meine Ausführungen den Nerv vieler Mitleidender und damit offenbar ins, nun ja, Schwarze trafen, bezeugten umgehend über 250 Kommentare – sowie über sechzig Leserbriefe hier auf Ansage!, das damals noch recht jung war, das den Post als Artikel übernahm und wo er ebenfalls massive Resonanz erhielt.

Wenn doch aber damals bereits schon alles gesagt wurde (in einem der vielen Leserbriefe schrieb mir eine Dame: „Ihr Artikel ist für ein wokes Publikum leider zu komplex“) – warum dann das Thema jetzt erneut aufgreifen? Die Antwort darauf lautet: Weil die schwarze Hydra inzwischen auf Speed läuft. Ich hatte vor anderthalb Jahren aus in sechs Monaten gesammelten rund 120 Screenshots 70 Stück für sieben Collagen ausgewählt. Die heute hier vorliegenden 75 Beispiele auf ebenfalls 7 Collagen sind nun jedoch eine Auswahl aus 200 Screenshots, gesammelt seit Beginn des neuen Jahres – was lediglich fünf (!) Wochen entspricht. Fakt ist: Ich lösche und sperre diese Reklamepropaganda wieder und wieder – und werde als Resultat umgehend und umso dreister doppelt und dreifach zugeschüttet mit diesem Mist.

Wann dieser unterwürfig-servile Wahn des Andienens an eine in unseren Breiten nicht kulturrelevante Hautfarbe/Ethnie/Rasse derart an Fahrt aufgenommen hat, ist nicht eindeutig feststellbar. Aber seit vor vier Jahren ein schwarzer, mehrfach vorbestrafter, unter Drogen stehender Schwerverbrecher bei seiner Festnahme zu Tode kam und kurz darauf in den USA von vornehmlich Schwarzen in monatelanger Raserei und blinder Wut mehrere Dutzend Städte gebrandschatzt, 20 Menschen getötet und daraufhin in 23 Bundesstaaten die Nationalgarde eingesetzt werden musste, hat die mediale Heiligsprechung der schwarzen Edelmenschen, explizit in ausnehmend weißen Nationen, maximal zugelegt. Seitdem dürfen auch schwarze Radikal-Rassisten ihrem Hass gegen weiße Menschen freien Lauf lassen. So beispielsweise die als „Bürgerrechtlerin“ titulierte Munroe Bergdorf, die öffentlich verkündet, dass „die weiße Rasse die gewalttätigste und unterdrückendste Naturgewalt auf Erden ist“ und ihr Rassismus „genetisch vererbt“ sei.

Unverblümter Hass gegen Weiße

Und für Yusra Khogali, der Mitbegründerin der „Black Lives Matter“-Bewegung, ist es ein Fakt, dass weiße Menschen allein wegen ihrer weißen Haut „Untermenschen“ sind. Sie erfleht zudem für sich selbst von „Allah“ die Kraft, ihrem inneren Verlangen zu widerstehen und „weiße Menschen nicht zu töten“. Was der unbestrittenen globalen Minorität weißer Menschen inzwischen von schwarzen Aktivisten an unverhülltem Hass entgegenschlägt, wäre, verliefe es vice versa, längst ein Fall für weltweite Proteste, für Gerichte und Gefängnisse. Aber auf diesem Auge ist man inzwischen blind – denn der offizielle, woke-globalsozialistische Konsens besagt, dass weiße Menschen per definitionem „niemals Opfer von Rassismus” sein können. Gibt man beispielsweise auf Google als Suchbegriff „rassistische Äußerungen von Schwarzen gegen Weiße“ ein, bekommt statt detaillierter Antworten umgehend in den ersten 20 bis 30 Suchergebnissen um die Ohren gehauen, warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt und niemals geben kann. Probiert es gern aus. Es ist völlig irre.

Aber ich will heute hier gar nicht weiter derlei subtile Tatsachen beleuchten. Denn eigentlich soll es hier ja nur um das gesteigerte Bombardement mit woker, von schwarzen Models getragener Werbung gehen. Meine Darlegungen im ersten Artikel mag ich hier ebenfalls nicht erneut repetieren (jeder kann sie dort gern noch einmal nachlesen). Hierzu folgendes: Laut dem “Journal für politische Bildung”, welches sich auf den sogenannten „Afrozensus“ (er heißt tatsächlich so) beruft, leben in Deutschland gegenwärtig rund eine Million schwarzer Menschen. Hinsichtlich einer Gesamtbevölkerung von gegenwärtig knapp 85 Millionen Menschen entspricht dies weniger als 1,2 Prozent. Also sollte man meinen, auf 80 Werbeanzeigen käme in etwa eine Anzeige, in der auch Schwarze vorkommen (wogegen es übrigens absolut nichts einzuwenden gäbe). Stattdessen ist es nahezu exakt umgekehrt. Ein weiterer Fakt, der sich mittlerweile kaum noch googeln oder anderweitig in Erfahrung bringen lässt, ist jener, daß es weltweit nur noch acht Prozent weiße Menschen gibt, Tendenz fallend.

Abneigung und negative Assoziationen

Wenn es also eine Minorität gibt, die – entgegen des woke-medialen Dauergebrülls – gerade massiv diskriminiert, gecancelt, verschattet und verunglimpft wird, dann ist es exakt jene weiße – und damit die meinige und unsrige. Fragwürdige “gerechtfertigt” wird dieses Unrecht der Gegenwart mit dem Unrecht der Vergangenheit – in westlichen Gesellschaften, die das Konzept von Erbschuld und Sippenhaft ansonsten strikt ablehnen. Schwarze Werbung für Schwarze in schwarzen Ländern? Völlig in Ordnung! Ich fände es befremdlich, wenn es anders wäre. Mir haben weiße Menschen auf äthiopischen und tansanischen Billboards nirgends gefehlt, als ich vor Jahren diese Länder bereiste. Aber mir fehlen sie hier – in meiner Kultur und Heimat. Und von niemandem werde ich mich deswegen als „Rassist“ bezeichnen lassen. In diesem Sinne ein letzter Tipp an alle systemkonformen, woken und unsere Kultur verachtenden Firmen, Konzerne, Betriebe, Marken und deren negrophile Propaganda-Abteilungen: Wenn ihr diese Schiene weiterfahrt, wird es früher oder später dazu führen, dass Menschen wie ich als Resultat eure Produkte hassen und sie garantiert nicht mehr kaufen werde. Außerdem nehmt ihr damit fahrlässig in Kauf, dass Einheimische irgendwann eine Abneigung gegen schwarze Menschen entwickeln, die sie bisher niemals hatten – weil die Penetranz dieser Werbung, in der sich die angesprochene Zielgruppe gar nicht mehr wiederfindet, irgendwann negative Assoziationen weckt.

Für mich persönlich kann ich zu guter Letzt jedenfalls sagen, dass ich mich und meine Kultur noch weit massiver gegen die Vereinnahmung durch eine mir aufgezwungene, schwarze Minorität schützen und verteidigen werde, als ich dies je zuvor für nötig hielt – und ich denke, andere werden dies gewiss ähnlich handhaben. Da stellt sich doch doch die finale die Frage an die woke Werbewirtschaft: Ist Eure Rechnung aufgegangen? Offensichtlich ja. Dann herzlichen Glückwunsch!