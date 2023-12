Sieben Jahre Breitscheidplatz-Attentat im “Spiegel” der Gegenwart

Diesen Dienstag vor sieben Jahren, am 19. Dezember 2016, fuhr der tunesische Moslem Anis Amri, der in Deutschland unter vierzehn verschiedenen Identitäten gemeldet war, elf unschuldige Menschen aus fünf Nationen auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zu Tode. In einem geklauten, polnischen LKW, dessen Fahrer, Lukasz Urban, er zuvor mit einem Kopfschuss ermordet hatte. „Jetzt sitze ich in dem Wagen. Allah ist groß! Betet für mich!“ Das war seine letzte Text-Nachricht. In Deutschland, 2023: Keinerlei Erinnerung an diesen Tag. Im Qualitätsblatt namens “Spiegel” (hauseigene Slogans: „Sagen, was ist“ oder „Keine Angst vor der Wahrheit“): Nicht die kleinste Erwähnung.

Stattdessen lesen wir an diesem 19. Dezember im einstigen deutschen Nachrichtenmagazin in allerlei bunten Artikelchen über den grünen und nachhaltigen Urlaub; den korrekten Umgang mit Trans-Schülern; dass man bei Kälte keine Feuchtigkeitscreme benutzen sollte; dass Frau Göring-Eckardt “Klimageld von Superreichen“ will. Und wir werden in der Sexkolumne darüber in Kenntnis gesetzt, ob man eine Yoni massieren darf. Das allerwichtigste “Spiegel”-Thema am Breitscheidplatz-Attentatsjahrestag aber ist natürlich die Krise der deutschen Shisha-Bars, die bald schon unser aller multikulturellen Treffpunkte gefährden könnte und dadurch diese alte, urdeutsche Tradition so leichtfertig aufs Spiel setzt:

Doch um diese furchtbare Tragödie ein wenig abzumildern, hat sich der umsichtige “Spiegel” spontan und besänftigend dazu entschlossen, eine uns alle ebenso betreffende, wichtige Reklame direkt unter diesem Hiobsartikel zu schalten: Angeboten wird da (siehe Screenshot oben) eine Pilgerfahrt gen Mekka – “nur einen Klick entfernt“. Abgebildet sehen wir hier die unverkennbar biodeutsche Pilgerfrau mit biodeutschem Pilger-Töchterchen, wie beide mit liebevoll-verklärtem Blick gen schwarzem Betwürfel schwelgen, in dem die fortschrittlichste und friedlichste Religion der Welt einem vom Himmel gefallenen, zerbrochenen Meteoriten huldigt, woraufhin sie ihre frisch gestärkten Anhänger dann zum neuerlichen unablässigen, entschlossenen Kampf gegen alle „Ungläubigen“ aufruft ((erst seit 2021 dürfen Frauen übrigens in Mekka ohne “Mahram”, ihren männlichen Vormund, an der Hadsch teilnehmen).

Okay. Insofern ist’s dann irgendwie wohl doch eine angemessene Erinnerung an das, was vor sieben Jahren in Berlin auf dem Breitscheidplatz geschah – ich war wohl eingangs nur nicht fähig, diese respektvolle Würdigung intellektuell zu erfassen. Mea culpa. Danke, Du toller “Spiegel”! Für nichts.